KGF'nin yan etkisi mevduatta ortaya çıktı

Ekonomiyi canlandırmak için gündeme getirilen ve birçok şirkete de can suyu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin yan etkisi mevduat faizlerini 2 puan artırmak şeklinde oldu.

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, bankacılık sistemi normalde aylık 25 milyar lira kredi üretirken 1.5 ayda 144 milyar lira kredi üretti. Şimdiye kadar 114 milyar liralık kredi veren bankalar verdikleri bu kredileri için likidite bulmaya çalışırken çareyi mevduat

faizlerini artırmakta buldu.

Böylece iki hafta önce yüzde 11 düzeyinde bulunan mevduat faizleri yüzde 13.25’e kadar ulaştı. Bankaların internet şubelerinde faiz oranları yüzde 9 civarında görünmesine rağmen tek tek şubeler arandığında büyük bankalarda mevduat faizi oranları yüzde 12.50 düzeyinde. Sadece bir banka faizini yüzde 11.20 olarak açıkladı. Kamu bankaları ise büyük bankaların 0.25 veya yarım puan üstünde faiz oranları öneriyor. Küçük bankalarda ise oran yüzde 13’ün üstünde.

Kredi Garanti Fonu’na (KGF) Hazine’nin sağlayacağı teminat tutarı artırıldı. Böylece KGF’nin daha fazla krediye kefalet sağlamasının önü açıldı. Bu kapsamda, 250 milyar TL’lik kredi hacmi yaratıldı. KOSGEB öncülüğünde KOBİ’lere 12

ayı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 3’er ayda bir taksit ödemeli 50 bin TL’ye kadar kredi veriliyor. Krediden 157 bin firma yararlandı toplamda ise 460 bin firma yararlanacak.

KREDİYE DE YANSIYACAK

KGF kredileri devletin batık kredi riskini önemli oranda üstüne alması nedeniyle bankalar tarafından yüzde 14-15

faiz oranı ile veriliyor. KGF dışında kredi faizleri ise yüzde 18’den daha az değil. Yani 4 puanlık bir avantaj sağlanmış

durumda. Bu faiz düşüşü ise batık kredileri devletin üstelenmesi (toplam KGF kapsamında verilen kredinin

yüzde 7’sini üstlenecek) nedeniyle sağlandı. Ancak şimdi mevduat faizindeki bu artış kredi faizlerine de yansıyacak.

PARANIN YÜZDE 35-40’I YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN KULLANILDI

Bankacılar KGF’den alınan kredilerin yaklaşık yüzde 35-40’ının mevcut problemli kredilerin kapatılması için kullanıldığı geri kalan tutarın ise firmaları rahatlattığı ifade edildi.

BÜYÜK MEBLAĞDA 14’Ü BULUYOR

Milyon ve milyonu aşan büyük meblağlarda ise faiz oranı yüzde 14’ü buluyor. Dün yüzde 14.5’ten işlem yapıldı.

Öte yandan, mevduat faizindeki artışın önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor. Çünkü kasasında para her geçen gün eriyen bankaların para bulma zorunluluğu sürecek.