Köprüye ödenen 1 lira ülkeye 5 lira getiriyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yap İşlet Devret (YİD) modeli ile yapılan köprü projelerine ilişkin son dönemde artan eleştirileri yanıtladı.

Arslan, Türkiye'nin yatırım ihtiyacının fazla ancak imkânların sınırlı olduğunu belirterek, "Mevcut imkânlar çerçevesinde ulaşım ve erişim projelerini yapamayız. Özkaynağınız yoksa, borçlanarak yapacaksınız" dedi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, Bakan Arslan, aslında YİD modelinin borçlanmanın bir alternatifi olduğunu belirtirken, "Finansmanı özel sektör buluyor. Ödemeye gelince de projeden geçenlerden aldığı gelir eğer yetmiyorsa aradaki farkı biz garanti ediyoruz ki bu para ödenebilsin, bu iş bu modelle yapılabilsin. Aynı zamanda bu modelde çok hızla yatırım tamamlanıyor" dedi.

"SADECE GEÇEN İÇİN YAPILMADI"

Osmangazi, Çanakkale ya da Yavuz Sultan Selim köprülerinin, sadece geçenler için yapılmadığını belirten Arslan,

"Buralardan taşınan yükün de katma değeri var. Ulaşımı kolaylaştırdıkça ilave yatırımların önünü açıyoruz.

Biz ülke olarak toplamına bakıyoruz. Sadece köprüden geçen insanların ödediği paraya bakmıyoruz. 'Köprüden geçmiyorum niye ben ödüyorum?' diyenler şunu unutuyor: Bunlardan kaynaklı olarak ülke kalkınıyor. Buradan kaynaklı 1 lira ödüyorlarsa, onlara geriye 5 TL olarak geri dönüyor" diye konuştu.

Arslan, YİD modelinde işletme dönemi sonunda projenin tamamen devlete geçtiğini ve devletin de projeyi kiraya vererek bir de kira geliri elde ettiğini söyledi.

"UÇAKTA CİHAZ YASAĞI İÇİN MESAFE ALDIK"

ABD ve İngiltere uçuşları için getirilen tablet yasağını kaldırmak için yapılan görüşmelerde İngiltere ile mesafe kat ettiklerini kaydeden Arslan, "Teknik heyetlerinin gelmesini ve yerinde bakmasını istedik. 'Eminiz ki ikna olacaksınız’'dedik. 'Tamam' dediler. Teknik heyet gelince, tüm tedbirlerin fazlasıyla alındığını görecekler" dedi.

Yerli baz istasyonu ULAK’ın kısa süre içinde seri üretimine geçileceğini kaydeden Arslan, "ULAK'ın testleri başarılı geçti. Sahada kullanılmaya başlanacak. Operatörler uygun fiyatı nerede bulurlarsa ona yöneliyorlar. Yerli ve milli artı daha uygun fiyatlı bir şey olduğu sürece buna zaten yönelecekler. Ticari olarak 'Tamam gel zarar et' deme şansımız yok ama bir ürün varken bunun kullanımını biz de teşvik ediyoruz" dedi.

Arslan, altyapının ortak kullanımı için operatörler tarafından kurulacak şirketin de bir yerine iki olabileceğini belirterek, "Şu an 5 taraf var. 5'i anlaşamazsa, 3'ü ayrı şirket kurabilir. Derdimiz israf olmasın" diye konuştu.

KÖRÜKTE CİHAZ 28 NİSAN'DA

Arslan, yolcu körükten uçağa giderken konulacak tomografi cihazlarının ikisinin 28 Nisan’da kullanılmaya başlanacağını

söyledi.

İSTANBUL’DAKİ İKİ KÖPRÜ 15 YILDA 3.6 MİLYAR LİRA HASILAT YAPTI

15 TEMMUZ ŞEHITLER KÖPRÜSÜ

Açılış Tarihi: 1973

Maliyeti: 21.7 milyon dolar

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

Açılış Tarihi: 1988

Maliyeti: 125 milyon dolar

FSM VE 15 TEMMUZ KÖPRÜLERİNİN BİLANÇOSU

İki köprüden günde 370 bin araç geçiyor.

Yılda geçen araç sayısı ise 134.9 milyon araç (2016)

İki köprüden son 15 yılda geçen araç sayısı 2.2 milyar

15 yılda iki köprüden elde edilen gelir 3.6 milyar lira

YENİ KÖPRÜLERDE NE KADAR GARANTİ VERİLDİ?

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Geçiş ücreti: 12.20 TL

(Günlük) Garanti miktarı: 135 bin

Yatırım tutarı: 3 milyar dolar

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ

Geçiş ücreti: 65.65 TL

(Günlük) Garanti miktarı: 40 bin

Yatırım tutarı: 1.1 milyar dolar

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ

Geçiş ücreti: 58.5 TL+KDV

(Günlük) Garanti miktarı: 45 bin

Yatırım tutarı: 10.5 milyar TL

"DOLANDIRICILIKTA BASİRET BAĞLANIYOR"

SMS dolandırıcılığına karşı her tür tedbirin alındığını ancak insanların basiretinin bağlandığını kaydeden Arslan

"Her gün haber oluyor, bilgilendirme yapılıyor. Bir bakıyorsun, aynı örnekle yine dolandırmışlar.

İnsanlar ne yazık ki bu konuda gafil avlanıyorlar" dedi. Arslan 3. havalimanının gerçekleşme oranının yüzde 44 düzeyinde olduğunu belirtirken "Ancak ödemesi yapılan ve henüz havalimanında kurulmayan ekipmanlar var. Bu ekipmanları hesaba katınca yüzde 53’lük gerçekleşmeye ulaşılıyor" dedi.



