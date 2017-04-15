İŞ-YAŞAM
15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İŞ-YAŞAM

Bakan Arslan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 'serbest geçiş' tarihini açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelere ilişkin, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan'da başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız." dedi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:08:05 Güncelleme: 11:19:02 DHA

Kars'ta bulunan Arslan, 20 Nisan'dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeleri kaldırmak ve serbest geçiş sistemini sağlamak amacıyla çalışma başlatacaklarını bildirdi.

"15 TEMMUZ'DA SERBEST GEÇİŞİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 gişe mevcut olduğunu kaydeden Arslan, şunları söyledi:

"Serbest geçişe yönelik tadilat yaparken, dört gişeden hizmet vereceğiz ki üç şeritten gelen insanlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamadan trafik akışı sağlanmış olsun. Daha sonra da diğer dört gişeyi yer değiştirerek, kaldıracağız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 20 Nisanda başlayacağımız serbest geçiş çalışmalarını, 15 Temmuz'da bitirerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Günü'nde inşallah serbest geçişi sağlamış olacağız. İnsanlarımız burayı kullanırken bekleme, gecikme yaşamayacaklar. İnsanlarımız tak sistemi ile rahatlıkla seyahatlerini yapacaklar."

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU

Bugün de Ankara-Niğde otoyolu ihalesinin yapılmış olmasının mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca bu güzergah üzerinde bulunan gerek Tuz Gölü, gerekse Kapadokya.... Bu bölgelerin turizminin de gelişmesine de böylece katkı koymuş olacağız. Bu projelerimiz aynı zamanda üç anlam ifade ediyor. Zamandan tasarruf, yakıttan tasarruf, karbondioksit salımı veya sera gazı salınımı dedikleri zararları etkilerin azaltılması anlamına geliyor. Biz bu boyutuyla bunları çok önemsiyoruz."

Arslan, söz konusu çalışmaların aynı zamanda bölgede istihdam da oluşturduğunu sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Büyükanne maaşını alan "babaanne"den maaş açıklaması
İŞ-YAŞAM

"Yiyeceğim, içeceğim"
Suriye Havayolları uzun menzilli Airbus A340 uçağı aldı
İŞ-YAŞAM

Suriye'de ilginç gelişme
Fethiye'de yetiştirilen horozların fiyatı ikinci el otomobillerle yarışıyor
İŞ-YAŞAM

Fiyatı inanılmaz
İhracatta vites artırmanın yolu özgün tasarım
İŞ-YAŞAM

İhracatta vites artırmanın yolu özgün tasarım
Pegasus uçağından acil durum çağrısı
İŞ-YAŞAM

Pegasus'tan açıklama geldi!
Banvit'in satışında kritik tarih belli oldu
İŞ-YAŞAM

Banvit son tarihi belirledi
Köprüye ödenen 1 lira ülkeye 5 lira getiriyor
İŞ-YAŞAM

'GEÇMEDİĞİM KÖPRÜNÜN PARASINI ÖDÜYORUM' ELEŞTİRİLERİNE BAKAN'DAN YANIT!
'İtibar Endeksi' araştırmasına göre işte en itibarlı şirketler!
İŞ-YAŞAM

'İTİBAR ENDEKSİ' ARAŞTIRMASINA GÖRE İŞTE EN İTİBARLI ŞİRKETLER!
Kadıköy Kartal arasına Havaray müjdesi
İŞ-YAŞAM

HALKALI'DAN SONRA KARTAL'A DA GELİYOR
Elektrik faturasında taksitle ödeme dönemi başlıyor
İŞ-YAŞAM

FATURA ÖDEMEDE YENİ DÖNEM
Bakan Arslan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 'serbest geçiş' tarihini açıkladı
İŞ-YAŞAM

İSTANBUL TRAFİĞİNİ RAHATLACAK ÇÖZÜM GELİYOR
KGF'nin yan etkisi mevduatta ortaya çıktı
İŞ-YAŞAM

MEVDUAT FAİZİ 2 PUAN ARTTI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme