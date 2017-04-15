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15 NİSAN 2017
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TÜMOSAN
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Yerli dizel motorda çok önemli gelişme yaşandı

TÜMOSAN, Türkiye’de bir ilk olan tek silindirli araştırma motoru yatırımını yaptı. Böylece yerli dizel motor geliştirilmesinin önündeki önemli bir engeli daha kaldırmış oldu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:34:53 Güncelleme: 11:49:50 AA

TÜMOSAN açıklamasına göre, TÜMOSAN, dizel motor tasarım çalışmalarında tasarım süresini kısaltmak, test maliyetlerini düşürmek ve sanayi-üniversite iş birliği uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacıyla 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücü ortaklığında ”Yeni Nesil Euro 6 Ağır Hizmet Motor Geliştirilmesi: Bölünmüş Püskürtme Stratejisi, Düşük Sıcaklıkta Yanma” konulu TEYDEP ve SANTEZ proje destekleri kapsamında tek silindirli araştırma motoru alımını planlamış ve aynı destekler kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesinde de 330 kW gücündeki dinamometrenin hizmet vereceği bir test merkezi kurulmasına destek vermişti.

Tek Silindirli Motor için TEYDEB kapsamında yüzde 20 ve tek silindirli araştırma motorunun yer alacağı test sistemi için SANTEZ kapsamında yüzde 75 hibe desteği alındı.Tek silindirli araştırma motoru TÜMOSAN’ın,test merkezi ise YTÜ’nün malı konumunda.

Türkiyede bir ilk olan tek silindirli araştırma motoru ile 1200 kW gücüne kadar dizel motor geliştirilmesi çalışmaları yapılabilirken,kurulan test sistemi ile de 330 kW gücüne kadar motorları akredite olabilecek yetkinlikte bir sistem üzerinde test ve kalibrasyon geliştirmeleri yapılabilecek.

Test sistemi ve tek silindirli araştırma motor kurulumu devam ediyor ve bu yılın ilk yarısında devreye alımı planlanmakta.

TÜMOSAN,YıldızTeknik Üniversitesi ile imzalayacağı protokol kapsamında 2023 yılına kadar tek silindirli araştırma motorunu YTÜ Test Sistemi üzerinde kullanım hakkına sahip olacak.

YTÜ-TÜMOSAN arasında yapılacak protokol ile Yıldız Yerleşkesinde bulunan test sisteminin bahsedilen projeler kapsamında en az 2023 yılına kadar kullanarak üniversite bünyesindeki çalışmalarda katılım ve başarı gösteren Lisans/Lisansüstü/Doktora öğrencilerinden insan kaynağı olarak yararlanma ve nitelikli istihdam potansiyelini değerlendirme imkanı oluşacak.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 11 dakika önce
    hayır olsun müslüman türk ulusunun elinde yeterki baskı olmasın en iyilerini başarırlar devlet arkasında olsun yeter türkiyemiz için hayırlı olsun yapan arkadaşlarada daha ileri teknoloji yapmaya çaışsınlar devlet her daim arkasında olaçak unutmasınlar yasaklar devri kaltı allaha emanet olun .
  • Misafir 18 dakika önce
    Saka mi bu.Toyota 2025 te dizel motor uretmeyecegini acikladi bunlar daha arastirma yapiyor .lan oglum bari elektrikli motor uzerinde arastirma yapin
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