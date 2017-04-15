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15 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Aracını sanat atölyesine dönüştürdü

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:12:21 AA

Tekirdağ'da yaşayan Mustafa Kaya, 19 yıl önce aldığı panelvan aracını atölyeye dönüştürerek, ahşaptan yaptığı süs eşyalarıyla geçimini sağlıyor

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    Tekirdağ'da yaşayan Mustafa Kaya, 19 yıl önce aldığı panelvan aracı atölyeye dönüştürerek, ağaçlara çeşitli şekiller verip yaptığı süs eşyalarıyla hem el sanatını geliştiriyor hem de geçimini sağlıyor.

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    Aracının 4 metrekarelik kasasında ağaçlardan süs eşyası yapmaya başlayan Kaya, el emeği çalışmalarını şehir şehir dolaşarak satıyor.

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    Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı ağaç işlemeciliğinde artık her türlü süs eşyasını yapabildiğini belirtti.

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    Maddi imkansızlık nedeniyle kendisine bir iş yeri açamadığını ifade eden Kaya, bu nedenle 19 yıl önce aracının kasasını atölyeye çevirdiğini anlattı.

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    Aracıyla köy köy dolaşıp, kurumuş, kullanılmayan ağaçları topladığını aktaran Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

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