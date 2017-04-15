Aracını sanat atölyesine dönüştürdü

7 | 10

Ağaçtan her türlü şeyi yapıyorum. Çocuklarımı yaptığım bu zanaat ile okutmaya çalışıyorum, bu işle geçimimi sağlıyorum. Sehpa, heykel, kukla, gece lambaları, saat, sandık ve aklınıza gelebilecek her türlü hediyelik eşyayı yapıyorum."