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50 bin dolarlık kümes

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:33:38 İHA

Rize'nin İyidere ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Mete'nin sahip olduğu tavuklar ve horozlar fiyatları ile el yakıyor

  • 1 50 bin dolarlık kümes
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    Rize'nin İyidere ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Mete'nin sahip olduğu tavuklar ve horozlar fiyatları ile el yakıyor.

     

  • 2 50 bin dolarlık kümes
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    İlçenin Yapraklar mahallesindeki evinin bahçesindeki kümeste beslediği 18 çeşit tavuk ve horozların fiyatı ise 50 bin doları buluyor.

  • 3 50 bin dolarlık kümes
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    Mete'nin kümesindeki en pahalı tavuk ise Ayam Cemani cinsi 17 bin TL değerindeki tavuk.

  • 4 50 bin dolarlık kümes
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    Endenozya kökenli tavuk ırkından gelen tavuğun en büyük özelliği eti, rengi ve yumurtasının siyah olması.

  • 5 50 bin dolarlık kümes
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    Kümesi ile ilgili bilgiler veren Mete, 12 yıldır hobi olarak cins tavuk ve horoz beslediğini söyledi. Mete, bu hobisinin pahalı bir hobi olduğunu belirterek "Bu tavuklar ve horozlar emek ve sevgi istiyor.

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