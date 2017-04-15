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Bebek ve bakıcıya cepten "hassas takip"

Türk mühendisler, bakıcılar ya da yakınları tarafından bakılan bebeklerin özel anlarının fotoğraflanmasından izlenen ortama yabancı birinin gelip gelmediğine, ortamda sigara içilip içilmediğine kadar her türlü ayrıntıyı cep telefonundan anne babalara anlık iletebilen takip sistemi geliştirdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:54:34 Güncelleme: 12:56:41 AA

Dünyanın en büyük sivil araştırma ve inovasyon programı olan 80 milyar avro bütçeli Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 kapsamında, 2014-2020 yılları arasında sadece KOBİ'lere destek sağlamak üzere "KOBİ Aracı" programı geliştirildi.

Ulusal koordinasyonu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) yürütülen Ufuk 2020'nin KOBİ Aracı programına, 15'i Türkiye'den olmak üzere bin 534 proje sunuldu. Program kapsamında desteklenen 66 proje arasına, Mobilus isimli Türk firmasının projesi de girdi.

Mobilus firması, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen "Akıllı Bebek ve Bakıcı İzleme Sistemi (İnvidyo)" projesiyle, KOBİ Aracı Programı kapsamında, yaklaşık 4 milyon lira hibe destek kazanmayı başardı.

"BEBEKLERE DİJİTAL GÜNLÜK"

Mobilus firma yöneticisi Özgür Deniz Önür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmayı 2005 yılında kurduklarını, Akıllı Bebek ve Bakıcı İzleme Sistemini ise yaklaşık 3 yıllık bir Ar-Ge sürecinin ardından ürettiklerini söyledi.

Çevrelerinden, bebekleri izlemek üzere kolay kurulan bir kamera geliştirmeleri yönünde talepler aldıklarını anlatan Önür, "Kamera her şeyi kaydediyor. İçinde önemli bir görüntü var mı, yok mu bilmiyorum. İçindekileri izleyecek vaktimiz yok" şeklinde de şikayetlerle karşılaştıklarını belirtti.

Buradan yola çıkarak, görüntüdeki önemli anları çıkaracak, güzel anları fotoğraflayacak bir sistem geliştirdiklerini ifade eden Önür, "Tek problem bakıcı çocuğa zarar verdi mi, bebek düştü mü ya da zamanında yemek yedi mi değil. Bazı evlerde bebeğe anneanne veya babaanne bakıyor ve orada problem bakım ya da güvenlik değil, çocuğun en güzel anlarının ilk 'anne' ya da 'baba' sözünün veya ilk adımlarının kaçırılması. Bu nedenle sisteme bir yüz tanıma ve duygu analizi özelliği koyduk. Cihaz, çocuğun güldüğü anları otomatik algılıyor ve yüksek kalitede fotoğraflarını çekiyor. Böylece oluşan albüm ve günün özetinden oluşan 2 dakikalık kliple, aile çocuğun güzel anlarını da kaçırmamış oluyor." diye konuştu.

"YABANCIYI HABER VERİYOR, SICAKLIK, NEM VE HAVA KALİTESİNİ ÖLÇÜYOR"

Önür, sisteme anne, baba, çocuk ve bakıcının tanımlandığını, eve başka birinin gelmesi halinde cihazın alarm verdiğini söyledi. Cihazdaki sensörler aracılığıyla, ortam sıcaklığı, nem ve hava kalitesinin de ölçüldüğünü dile getiren Önür, ani hava değişimlerinde ya da bakıcının bebeğin yanında sigara içmesi halinde sistemin aileye haber verdiğini bildirdi.

Sistemde cep telefonuna indirilen bir uygulamayla eşleştirilen kamera aracılığıyla, bebeğin gün boyu seyredilebileceğini anlatan Önür, cihazın bebek ve çocukların yanı sıra bakıma muhtaç yaşlıları ve evcil hayvanları izlemek için de kullanılabileceğini kaydetti.

Önür, cihaz fiyatının Türkiye'de 599 lira, ABD'de ise 200 dolar olduğunu aktardı. Yaklaşık 6 aydır piyasada olan ürünün, şu ana kadar 30'dan fazla ülkeye satıldığını belirten Önür, cihazın Antarktika dışında her kıtaya ulaştığına dikkati çekti.​

"3. BAŞVURUDAN SONRA HAK KAZANDIK"

Önür, Ufuk 2020'nin KOBİ Aracı desteğini 3. başvuru sonrası almaya hak kazandıklarını ve 4 milyon liralık hibe destek sağladıklarını ifade etti. Önür, TÜBİTAK'ın bu kapsamda firmaların maddi manevi olarak yanında bulunduğunu söyledi. TÜBİTAK'ın, projelerin desteğe layık görülmemesine rağmen belli bir eşiği aşması halinde dahi firmalara teşvik ödülü verdiğine işaret eden Önür, şirketlerinin bu kapsamda da yaklaşık 350 bin liralık bir ödül almaya hak kazandığını belirtti.

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