MOSFED Başkanı Güleç'den önemli açıklamalar

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, evlilik ve yaz sezonuyla beraber mobilya sektöründe hareketliliğin başladığını, ancak sektöre malzeme temin eden bazı tedarikçilerin bu durumu fırsat bilerek ürünlerine zam yaptıklarını söyledi. Güleç, "Zam girişimlerini şiddetle eleştiriyor ve kınıyorum. Tedarikçilerimizin bu hareketliliği fırsata çevirmeleri doğru bir şey değil." dedi.

Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istihdam ve ihracat dostu mobilya sektörünün, KDV indiriminin ardından olumlu bir hava yakaladığını, evlilik ve yaz sezonuyla da sektörde bir canlanmanın başladığını söyledi.

KDV indiriminin sektör için "can simidi" olduğunu ifade eden Güleç, "Üreticilerimiz daha fazla üretim, kaliteli ürün yapmak için sürekli kendi işlerini geliştiriyorlar. Tasarıma önem veriyorlar, son teknolojiyi kullanıyorlar. Biz dünya ile rekabet ediyoruz. Dolayısıyla maliyetlerimizi yükseltmememiz lazım. Verimliliğe daha fazla önem vermemiz lazım." diye konuştu.

"HAREKETLİLİĞİ FIRSATA ÇEVİRMELERİ DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL"

Güleç, sektöre malzeme sağlayan tedarikçilerin de fiyat artırmaktan ziyade verimliliğe odaklanması gerektiğini dile getirdi. Güleç, şöyle devam etti:

"Evlilik ve yaz sezonuyla beraber mobilya sektörümüzde bir hareketlilik oluyor. Tedarikçilerimizin bu hareketliliği fırsata çevirmeleri doğru bir şey değil. Özellikle bazı tedarikçilerimizin zam girişimlerini şiddetle eleştiriyor ve kınıyorum. Bütün mobilya tedarikçilerine söylüyorum. Mobilyacı esnafımız yeteri kadar para kazanmıyor ki. Zaten rekabete açık. Dünya ile rekabet ediyor. 36 bin üreticimiz var.

Tabi ki meslektaşlarımıza da şunu söylüyoruz; bizim de fiyatları artırmamamız lazım. Verimliliğe daha çok önem vermemiz lazım. Katma değer üretmenin yolu zam yapmak değildir. Katma değer ölçek büyüklüğünü yakalamak, rasyonel ortamlarda üretim yapmaktır ve bunun yolu da daha fazla üretim yapmak, maliyetleri düşürmekle ilgili bir şeydir. Daha doğru üretme şeklidir. "

Güleç, mobilya sektörüne sağlanan KDV indiriminin kendilerinin yanı sıra tüketiciye de avantaj sağlaması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği direktifle biz dünyayı dolaşıyoruz. Dünyada adım atmadık yer, tokalaşmadık iş adamı bırakmıyoruz. Dünyadaki bütün mobilya fuarlarına katılıyoruz. Bu bir maliyetle oluyor ama biz buna rağmen mobilya sektörü olarak zam yapmıyoruz. Çünkü dünya ile rekabet ediyoruz. KDV indiriminin tüketiciye de avantaj sağlaması, tüketicinin daha ucuz mobilya alması lazım. 'Nasıl olsa KDV düştü' deyip de fiyatları artırmak yanlış."

Fiyatları, maliyetin belirlediğini vurgulayan Güleç, "Tabi ki malzemenin artışı bir artışa sebep olabilir ve bunun da tek sorumlusu tedarikçilerimizdir. Lütfen tedarikçiler biraz daha verimliliğe dikkat etsinler. Biraz verimliliklerini, ölçek büyüklüklerini artırsınlar. Dünya ile rekabette bize fiyat avantajı sağlasınlar." ifadelerini kullandı.