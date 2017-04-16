Anavatanı Çin olan 'Malta eriği' ya da 'yeni dünya' adıyla bilinen meyveyi, Gazipaşalı çiftçiler bahçelerde yetiştiriyor. Bölgede üretimi yaygın olmasa da her çiftçinin bahçesinde birden fazla ağaçta yeni dünya meyvesi yetişiyor. Son dönemde havanın ısınmasıyla birlikte ilçe merkezi Korubaşı Mahallesi'ndeki yeni dünya meyveleri olgunlaşmaya başladı.



Az sayıda yetişen turfanda yeni dünya meyveleri ise kilosu 10 liradan alıcı buldu. Bazı üreticiler ilçe pazarlarına kendileri götürüp satarken, bazıları ise pazarcılara vererek aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ilçede kayıtlı 2 bin 550 yeni dünya ağacı olduğunu ve bunlardan 1.800'ünün meyve verdiğini belirtirken, ağaç başı ortalama 30 kilo verim elde edildiğini kaydetti.

Korubaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Halise Yıldız, kendisine ait bahçesinde portakal, karadut, avokado, limon ve mandalinanın yanında yeni dünya meyvesi de yetiştirdiğini söyledi. Mevsimin ilk meyvelerinin bu yıl erken yetiştiğini aktaran Yıldız, "5 ağacım var. Bahar mevsimiyle birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak havanın da etkisiyle 'yeni dünya' ağaçlarımın meyveleri 1 hafta önce olgunlaştı. Gelen misafirlerimize ikram edip, torunlarımla birlikte yiyoruz. Turfanda olarak olgunlaşan meyveleri 10 liradan satıyoruz" dedi.