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çiftçi, şanlıurfa, nisan yağmuru
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Nisan yağmuru çiftçilere "deva" oldu

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezi Şanlıurfa'da, kurak geçen sonbahar ve kışın ardından son günlerde etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da, Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sı, buğdayın yüzde 10'u, arpanın ise yüzde 11'i üretiliyor

16 Nisan 2017 Pazar, 13:46:09 Güncelleme: 13:47:20 AA

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezi Şanlıurfa'da, kurak geçen sonbahar ve kışın ardından son günlerde etkili olan yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kent, Atatürk Barajı'nın sağladığı sulama imkanları sayesinde bu sektörde önemli bir merkez olmaya aday gösteriliyor. Sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçtiği Şanlıurfa'da son günlerde etkili olan yağışlar üreticilerin yüzünü güldürdü.



ÇİFTÇİLER MUTLU

Eyyübiye İlçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde 300 dönüm alanda arpa ve buğday eken çiftçi Ahmet Sel, şu çıklamalarda bulundu:

"Bizim burada su yok, tarlalar yağmura bağlı. Allah'a şükür mart ve nisan aylarındaki yağışlar sayesinde yüzümüz güldü. Sezon sonunda iyi bir verim alacağımızı düşünüyoruz."

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, önemli bölümü yarı kurak iklim etkisi altında bulunan Türkiye'de bir damla yağışın bile önemli olduğunu vurgularken, şu yorumlarda bulundu:



"Ortalama rekoltesi 20 milyon ton olan tahıl üretimi çoğunlukla yağışlara bağlı ve kurak geçen yıllarda yüzde 20-30 verim kayıpları meydana gelebilmektedir. Ülkenin farklı bölgelerinde zaman zaman yağan kar ve yağmurlara rağmen Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı kuraklık indisine göre ülkenin çok önemli bir bölümü kuraklıktan etkilenmiş görünmektedir. En çok etkilenen GAP alanında özellikle ocak ve şubat aylarında hububat kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Mart ayı ortalarında ülkenin farklı alanlarında yağan yağmur hububat için can simidi olmuştur. Kuruma tehlikesi ile karşı karıya kalmış olan hububat, bu son yağışlarla yeniden canlandı. Yağmurlar ile birlikte son bir ayda havanın serin gitmesi de ayrıca toprakta nem kaybını önlemiş oldu. Mart ayı ortasından nisan ayı ortalarına kadar yağan yağmur hem hububat hem de meraların kurtulmasını sağlamıştır.

Para kazanamayan çiftçiler, dar alanlarda tarımı terk edebilmektedir. Ekonomik ve sosyal sonuçları olacak kuraklığın etkisini minimize etmek için aşırı su kullanımının önlenmesi, yağmur suyunun arazide hasat edilmesi, kuraklığa dayanıklı ürünlerin devreye konulması ve kuraklığa uyumlu tarım politikalarının etkin uygulanmasında yarar bulunmaktadır."

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