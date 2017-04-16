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16 NİSAN 2017
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ehliyet, trafik cezası, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
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Ehliyetini unutanlara 206 TL, bisiklet kullanan çocuklara 95 TL

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, 2017 Trafik Ceza Rehberi ile ilgili değişiklikler yapıldığını açıkladı. Buna göre, ehliyetini evde unutanlardan 11 yaşın altındaki çocukların bisiklet kullanımına kadar cezalar belirlendi. Ehliyetini evde unutanlara 206 TL ceza kesilecek

16 Nisan 2017 Pazar, 14:03:00 Güncelleme: 14:22:48 İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda sürücülerin çoğu kez önemsemediği kural ihlallerine karşılık çeşitli oranlarda para cezası getirdiklerini açıkladı.

Vuku bulan kazayı polis ve sağlık ekiplerine haber vermemek, karşıdaki sürücüyü uyarmak amacıyla uzun farları uzun süre yakmak, taşıt yoluna park etmek gibi ihlallerde çeşitli miktarda ceza yazılıyor. Bunların dışında en önemli ve hassas olunan bir diğer konu ise, evde ehliyetini unutan sürücüleri ilgilendiriyor. Yanında ehliyeti bulunmayan sürücülere Kanunun 44. maddesine göre; 206 TL ceza uygulanabiliyor.



ÇOCUKLARA KÖTÜ HABER

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı 2017 Trafik Ceza Rehberi'nde hangi kurala, ne kadar para cezası yazıldığı açıklanıyor.

Burada yer alan cezalardan biri de hem velileri hem öğrencileri ilgilendiriyor. Yaz tatilinde karne hediyesi olarak bisiklet bekleyen 11 yaşın altındaki çocukların, bisiklet kullanımına 95 TL ceza uygulanıyor. 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanan ya da hayvanları tevdi eden çocukların velisine de 95 lira para cezası kesiliyor.



'Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım tedbirleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi'nin cezası 206 lira. Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamanın cezası da 206 lira. Kazalarda ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmenin cezası ise 427 lira olarak uygulanıyor. Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmanın cezası da 206 lira.Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında polisten izin alınmadan olay yerinden ayrılmanın cezası ise 427 lira olarak uygulanıyor. Araçların muayene süresini geçirmenin cezası da 95 lira olarak uygulanıyor. Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olmasının cezası da 206 lira.



Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlemeye de 206 lira ceza kesiliyor. Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması durumunda ise sürücüler 206 liralık ceza ile karşılaşıyor.

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