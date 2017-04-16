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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hibe, devlet desteği
İŞ-YAŞAM

Kendi işini açana 50 bin TL hibe

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Paşabahçe Mesire Alanı'nda Kütük Ev'de düzenlenen kahvaltıda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Burada, "Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek" açıklamalarında bulundu

16 Nisan 2017 Pazar, 14:36:41 Güncelleme: 14:38:27 AA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz. Çünkü meslek eğitimi memleket meselesi" dedi.

9 gündür Sivas'ta referandum çalışmalarını sürdüren Bakan Yılmaz, Paşabahçe Mesire Alanı'nda Kütük Ev'de düzenlenen kahvaltıda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Berberlerin sorunlarını dinleyen Yılmaz, "Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Ortaokulu bitirenler artık Çıraklık Eğitim Merkezinde olmak kaydıyla haftada bir gün eğitim merkezinde geri kalan günlerde iş yerlerinde olabilecekler. Ancak bu bir günün iki güne çıkmasını isteyenler var. Bu evlatlarımıza asgari ücretin üçte ikisini devlet ödüyor. Biraz daha devletin katkısı arttırıldı. Bu çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz. Çünkü meslek eğitimi memleket meselesi" dedi.

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