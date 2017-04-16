Roman mahallesindeki terziye, Avrupa'dan da alıcı çıkıyor

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Hiçyorulmazlar, giysilerin renginin günün anlamına göre değiştiğini söyledi. Hiçyorulmazlar, "Kınalıklar kırmızı oluyor, üstünde işlemeler bulunuyor. Sünnet anneleri ise düz beyaz giyiyor. Kızların arkadaşları veya kız tarafının akrabaları ne renk isterse onu giyiyor. En çok kırmızı kınalık gidiyor çünkü işlemeleri çok, fiyatı da daha yüksek oluyor." dedi.