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Roman mahallesindeki terziye, Avrupa'dan da alıcı çıkıyor

16 Nisan 2017 Pazar, 16:50:05 AA

İzmir'de Romanların yaşadığı Tepecik Mahallesi'ndeki "Terzi Aynur"un diktiği kıyafetler 3 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin her yerinden, hatta Avrupa'dan alıcı buluyor

  • 1 Roman mahallesindeki terziye, Avrupa'dan da alıcı çıkıyor
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    İzmir'de Roman vatandaşların yaşadığı Tepecik semtinin terzisi Aynur Hiçyorulmazlar'ın elinden çıkan kıyafetler, 3-5 bin liraya Türkiye'nin her yerinden, hatta Avrupa'dan alıcı buluyor. 

  • 2 Roman mahallesindeki terziye, Avrupa'dan da alıcı çıkıyor
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    Bu fiyata giysi alacak parası olmayanlar ise banka kredisi çekiyor ya da allı pullu Roman elbiselerini günlük kiralıyor. 

  • 3 Roman mahallesindeki terziye, Avrupa'dan da alıcı çıkıyor
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    Romanların şarkıları, dansları kadar ünlü olan kıyafetleri, Tepecik'in meşhur İşçiler Caddesi'ndeki "Terzi Aynur"un dükkanını renklendiriyor.Boncuk, pul, ayna, payet ve taşların süslediği elbiseler, Türkiye'nin her yerinden Roman kadınlarını bu küçük dükkana çekiyor.

  • 4 Roman mahallesindeki terziye, Avrupa'dan da alıcı çıkıyor
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    Kınası, nişanı, sünneti, düğünü olan Romanlar, "Terzi Aynur"da zevkine uygun bir kıyafet mutlaka buluyor, bunun için de en az 3 bin lira, hatta kırmızıysa daha fazla ödüyor.

  • 5 Roman mahallesindeki terziye, Avrupa'dan da alıcı çıkıyor
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    Parayı denkleştiremeyenler de bir elbiseyi günlük 150-200 liraya kiralıyor, kız tarafı çok ısrar ederse kıyafetin parası banka kredisiyle karşılanıyor. Terziliği küçük yaşlarda kendi çabasıyla öğrenen "Terzi Aynur" olarak tanınan Aynur Hiçyorulmazlar, kurduğu dernekte bu özel Roman kıyafetlerinin hazırlanmasını diğer kadınlara da öğretmeye hazırlanıyor. 

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