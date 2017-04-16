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Ekonomi Bakanı, Nihat Zeybekci,
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Ekonomi Bakanı Zeybekci, referandum sonuçlarını açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, parti binasında bir basın toplantısı düzenledi. Zeybekci toplantıda, halk oylamasında ortaya konulan sonuçla Türkiye'nin artık "koalisyon hastalığından" kurtulduğunu söyledi

16 Nisan 2017 Pazar, 22:31:25 Güncelleme: 22:36:03 AA

Zeybekci, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye tarihinin en önemli halk oylamalarından birini bitirdiklerine dikkati çekerek çıkan sonucun evet yönünde net bir irade beyanı olduğunu belirtti. "Bu aziz millet, bugüne kadar başına dert olan bütün hastalıklardan kurtulma yönünde bir irade beyan etti" diyen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Memleketimize, milletimize, ülkemize ve ülkemizin geleceğine hayırlı olsun inşallah. Bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan, onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden Allah'ın izni, milletimizin feraseti ve dirayetiyle silinmiştir"

Denizli'de evet oylarının yaklaşık yüzde 45'ler seviyesinde olduğunu dile getiren Zeybekci, hayır oylarının önde çıktığını aktardı. Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasete adım attığımız andan itibaren söylediğimiz bir şey var, 'milletimiz ne derse o'. Milletimizin dediğine ne bir cümle ekleriz ne bir nokta ne de virgül koyarız sağına soluna. Olduğu gibi alırız, 'başımızın üzerinde yeri vardır' deriz.

Önümüzdeki süreçte Denizli'mizi niye ikna edemedik, nasıl bu evette Türkiye'ye katılmasını sağlayamadık, bunu da tek tek analiz ederiz ve gerekli dersleri çıkarırız, yolumuza devam ederiz. Denizli olarak bundan belki Türkiye'nin bu demokrasi şenliğine, milletimizin bu muhteşem iradesine katılamamaktan dolayı da sorumluluğu Denizli siyaseti olarak da üzerimize alırız"

Halk oylaması kampanyası sürecinde gerçek dışı söylemler ve bazı ülkelerde Türkiye aleyhine yürütülen negatif propagandayla mücadele ettiklerinin, tüm bunlara rağmen ülkenin önünü açacak bir sonuç kazandıklarının altını çizen Zeybekci, Türkiye'nin "yayından çıkmış ok gibi" Pazartesi gününden itibaren ekonomiye odaklanacağını ifade etti.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınmasına bakacağız, özel sektörün yatırımlarına, üretim, ihracat ve istihdam seferberliğine bakacağız. Ekonomideki son dönemde bazı olumsuz gelişmeler ki bunlar enflasyon, istihdam ve faizlerdeki bir kısım kıpırdanmayla ilgili de önümüzdeki dönemde inşallah gerekli tedbirleri alacağız. Memleketimize, milletimize ve Denizlimiz'e hayırlı olsun diyorum."

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