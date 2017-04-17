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işsizlik rakamı
İŞ-YAŞAM

Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13 oranında gerçekleşti

TÜİK verileri açıkladı. Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13 oranında gerçekleşti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:03:43 Güncelleme: 10:03:48 AA

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 695 bin kişi artarak 3 milyon 985 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile  %13 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,2 puanlık artış ile %15,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 5,3 puanlık artış ile %24,5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2 puanlık artış ile %13,3 olarak gerçekleşti.  

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