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17 NİSAN 2017
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Delta Havayolları
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Delta uçuştan vazgeçene 2 bin dolar ödeyecek

Delta Havayolları, yolcuların uçaktan indirilmesine ve müşteri faydalarına yönelik prensiplerde değişikliğe gitti. Şirketin müşteri hizmetleri yetkilileri bundan böyle gönüllü olarak vazgeçilen iniş için en fazla 2.000 dolar önerebilecek. Önceki limit ise sadece 800 dolardı.

17 Nisan 2017 Pazartesi, 10:06:38 Güncelleme: 10:44:01 HABERTURK.COM

Öte yandan bazı durumlarda ise tazminatta 9.950 dolar seviyesinde dek çıkılmasına izin verilebilecek.

Cuma günü, yeni prensipler devreye girmeden önce ise maksimum ödeme sınırı 1.350 dolardı. 

Delta Havayolları, personeline gönderdiği bültende şu ifadeleri kullandı: 

  • acentelerimize olan yükümlülüklerimizi ve onların müşterilerimize olan alakalarını desteklemek adına, gönüllü olarak vazgeçilen biniş haklarında izin verilen en yüksek tazminat (VDBs) limiitini artırıyoruz. Delta Havayolları

Delta'nın bu kararı, koltuğu çifte rezervasyonla satılan David Doa'nın, United Havayolları'na ait uçaktan isteği dışında yaka paça indirilmesinin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor. 

Delta'nın personele gönderdiği bültende, önce en düşük tazminattan başlanmasına, sonrasında gerekirse fiyatta artırıma gidilmesi yönünde salık veriliyor. 

Delta'nın toplam 130 milyon yolcusu arasında geçen sene 1200 gönüllü vazgeçme işlemi gerçekleştirmişti.

United ise 3.800 kez aynı işlemi başvurarak, günde ortalama 10 üzeri yolcuyu uçaktan inmeye zorlamıştı.

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