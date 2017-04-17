Öte yandan bazı durumlarda ise tazminatta 9.950 dolar seviyesinde dek çıkılmasına izin verilebilecek.
Cuma günü, yeni prensipler devreye girmeden önce ise maksimum ödeme sınırı 1.350 dolardı.
Delta Havayolları, personeline gönderdiği bültende şu ifadeleri kullandı:
- acentelerimize olan yükümlülüklerimizi ve onların müşterilerimize olan alakalarını desteklemek adına, gönüllü olarak vazgeçilen biniş haklarında izin verilen en yüksek tazminat (VDBs) limiitini artırıyoruz. Delta Havayolları
Delta'nın bu kararı, koltuğu çifte rezervasyonla satılan David Doa'nın, United Havayolları'na ait uçaktan isteği dışında yaka paça indirilmesinin ardından gelmesiyle dikkat çekiyor.
Delta'nın personele gönderdiği bültende, önce en düşük tazminattan başlanmasına, sonrasında gerekirse fiyatta artırıma gidilmesi yönünde salık veriliyor.
Delta'nın toplam 130 milyon yolcusu arasında geçen sene 1200 gönüllü vazgeçme işlemi gerçekleştirmişti.
United ise 3.800 kez aynı işlemi başvurarak, günde ortalama 10 üzeri yolcuyu uçaktan inmeye zorlamıştı.