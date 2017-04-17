Başbakan Yardımcısı Şimşek: Avrupa'ya sattığımız malları satacağımız başka pazar yok

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT'de katıldığı programda referandumun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini açıkladı. Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:



"Fiyat istikrarı hükümetimizin en önemli öncelikleri başında geliyor. Güçlü büyüme için lazımdır, kalkınması, gelişmesi için önemlidir.



Ülke olarak zor bir dönemden geçtik. Bir hain darbe girişimi oldu. Jeopolitik gerginlikler yaşadık. Ekonomi baskı haline geldi. Biz gereken tedbirleri zamanında aldık ve bu zor dönemi yönettik. Türkiye bu felaketlere rağmen büyümeye istikrara istihdama devam etti. Bu zor dönemde ekonomiyi desteklemek doğru bir yaklaşım oldu.



Kredi Garanti Fonu güçlendirmesi, 250 milyar destek, istihdam destekleri, yatırım destekleri, teşvikler ve hepsi doğru bir karar ve adım oldu. Tüm bunlar Türkiye'ye ivme kazandırabilecek, umut veren ve ümidi artıran faktörler.



Vergi reformunda yeni bir konu yok ama mevzuat basitleştirilecek. Mükellef haklarını iyileştirirken vergi tahsilatını etkin hale getirecek. Tasarruf konusunda geçen sene adım attık, KOBİ'lerin erişebilirliklerinde adım attık. Bunlar önemli konular."



AB İLE İLİŞKİLER NASIL ŞEKİLLENECEK?

AB ile ilişkilerin referandum sonrası nasıl seyredeceğine dair ise Şimşek AB ile ilişkileri iyileştirmenin Türkiye'nin yararına olduğunu belirtti.

Şimşek "Kim ne derse desin Avrupa Birliği bizim önemli bir ticari ortağımız. Avrupa'ya sattığımız malları satacağımız başka pazar da yok. Türk bankalarına sağlanan finansmanının 3'te ikisinden fazlası bıradan geliyor, turistlerin 3'te 2'si Avrupa'dan geliyor. Nereden bakarsanız bakın AB bizim en önemli ortağımız. Pragmatik bir şekilde AB ile ilişkileri canlı tutmak, geliştirmek Türkiye'nin ve AB'nin menfaatinedir. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Türkiye için önemli bir fırsattır. 18.5 trilyon dolarlık bir piyasa başka bir yerde yok. Pragmatik bir şekilde olaylara yaklaşmamız lazım. AB pazarını hiçbir ülkede bulamayız " yorumunu yaptı.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE Mİ?



Erken seçim ihtimaline dair ise Şimşek "Cumhurbaşkanımız dün net bir şekilde 2019 Kasım ayında yapılacağını ifade etti. AK Parti bugüne kadar seçimleri erkene aldı mı? Hayır. Türkiye için en kötüsü geride kaldı. Referandum belirsizliği de ortadan kalktı. İstikrar reformla desteklenirse kalıcı güçlü refah artışı getirecek" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ekonomisinde öncelik verilmesi gereken konu ne" sorusuna Şimşek "5-6 eksen var, hepsine çalışmak lazım. Geniş kapsamlı dönüşüm gerekiyor." yanıtını verdi.

Ekonomi de gündemin ne olduğuna ilişkin açıklamalar yapan Şimşek, 'Türkiye ekonomisinde öncelik verilmesi gereken konu ne' sorusuna "5-6 eksen var, hepsine çalışmak lazım. Geniş kapsamlı dönüşüm gerekiyor" cevabını verdi. Fiyat istikrarının öncelikleri olduğunu dile getiren Şimşek, "Fiyat istikrarı kalkınma ve gelişme açısından önemli. Zor bir dönemden geçtik, hain darbe girişimi oldu, ekonomi baskı altında kaldı. Ama biz gereken tedbirleri aldık. Enflasyonda hafif yükseliş var ama genel anlamda ekonomi güçlü" ifadelerini kullandı.