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17 NİSAN 2017
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Gazprom
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Gazprom, doğalgaz üretimini yüzde 12.5 arttırdı

Gazpromun 1 Ocak-15 Nisan tarihlerinde doğalgaz üretimini yüzde 12.5 oranında arttırarak üretilen doğalgazın hacmini 144.9 milyar metreküpe yükselttiği bildirildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:15:11 Güncelleme: 11:26:08 DHA

Gazprom Kamu Şirketi sayfasından yapılan açıklamada, Avrupa'ya yapılan doğalgaz ihracatı yüzde 14.6 artışla 58.5 milyar metreküpe ulaştı.

Yapılan açıklamada, "2017 yılının 1 Ocak-15 Nisan döneminde üretilen doğalgaz hacmi, 2016 yılının aynı döneminin göstergesini yüzde 12.5 oranında (16.1 milyar metreküp) aştı. Bunun yanı sıra Avrupa'ya ihraç edilen doğalgazın hacmi de artmaya devam ediyor. Yılın başından bu yana Gazprom Avrupa piyasasına 58.5 milyar metreküp doğalgaz sundu, ki bu rakam 2016 yılının 1 Ocak-15 Nisan döneminden yüzde 14.7 daha fazla.

Hatırlanacağı üzere Gazprom şirketi 2016 yılında da 2015 yılına göre Avrupa'ya yüzde 12.5 daha fazla doğalgaz ihraç ederek 179.3 milyar metreküpe varan ihracat hacmiyle tarihi bir rekor kırdı.

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