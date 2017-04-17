Çin merkezli Alibaba Grup iştiraklerinden biri olan ve önceden Alipay ismiyle bilinen Ant Financial, elektronik ödeme firması MoneyGram için yaptığı teklifi artırdı. Şirket içerisindeki kaynaklara göre Çinlilerin ödemeye hazır olduğu bedel Amerikalı Euronet Worldwide tarafından yapılan teklifin üzerinde.

TOPLAM 1.2 MİLYAR $

Ant, daha önce MoneyGram için hisse başına 13.25$ olan teklifini 18$ düzeyine çıkardı. Ant ve MoneyGram tarafından yapılan ortak açıklamadaki değerlendirmeye göre bu, yaklaşık 1.2 milyar dolar tutarında bir toplama denk geliyor.

İşlerini okyanus ötesine taşımak ve genişletmek isteyen Ant için MoneyGram satın alması ilk ciddi adım olabilir. Yaklaşık 60 milyar $ değer biçilen Ant yakın zamanda halka açılmayı da planlıyor.

Ant Financial Başkanı Doug Feagin, bu satın almanın küresel anlamda 630 milyon müşteriye hizmet veren Ant ekosistemindeki sınır ötesi para gönderme kapasitesi için çok değerli bir hamle olduğunu belirtti.

ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞESİ

İki firma, satın alma işlemini tamamlamak için yasal onayları ve ABD antitröst iznini beklediklerini belirtiyor. Birleşme, aynı zamanda ABD'nin ulusal güvenlik riski oluşturabilecek yabancı satın alımları inceleyen CFIUS tarafından da gözden geçirilecek.

CFIUS daha önce Aixtron ve Lattice gibi teknoloji firmalarının Çin menşeli şirketler tarafından satın alınmalarına izin vermemişti.

Obama döneminde göre yeni Başkan Trump'un yaklaşımları nedeniyle ticari ve politik açıdan gerilimi artan Çin ve ABD ilişkilerinde, yetkililer MoneyGram satışında Euronet teklifini daha uygun bulabilir ve Ant'ı engelleyebilir.

Çinliler, geçtiğimiz sene Amerikalı teknoloji perakendecisi Ingram Micro ve telekomünikasyon firması Motorola'yı toplam 9.4 milyar dolar ödeyerek satın almıştı.