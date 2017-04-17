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17 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Pegasus'tan satış söylentilerine yalanlama

Pegasus Havayolları, sabah saatlerinden bu yana sosyal medyada yayılan şirket hisselerinin Katarlı yatırımcılara satıldığı haberlerini yalanladı. Pegasus CEO'su Mehmet Nane, Reuters'a yaptığı açıklamada söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:46:04 Güncelleme: 11:56:47 Reuters

Pegasus'un Cuma akşamı KAP'a bildirdiği Ocak-Mart trafik sonuçlarına göre, ilk çeyrek yolcu sayısı yüzde 7.4 artışla 5.76 milyon oldu. Doluluk oranı ise 4.79 puan artışla yüzde 80.9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 4.3 artışla 3.63 milyon, dış hatlarda yüzde 12.6 artışla 2.11 milyon oldu.

Doluluk oranı iç hatlarda 4.29 puan artışla yüzde 85.5, dış hatlarda ise 5.89 puan artışla yüzde 74.1 oldu.

ŞİRKET HİSSE SATIŞI SÖYLENTİLERİNİ YALANLADI

Diğer yandan sosyal medyada Pegasus hisselerinin bir kısmının Katarlı yatırımcılara satıldığı yönünde iddialar yer alırken; Pegasus'tan Reuters'a yapılan açıklamada bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Pegasus CEO'su Mehmet Nane sosyal medyada yer alan satışla ilgili söylentilerin doğru olmadığını belirterek, "Böyle bir gelişme olsa zaten KAP'a bildirmek zorundayız" dedi.

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