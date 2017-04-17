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Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:25:56

Antalya'nın Akseki ilçesinde, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, kilogramı 80-100 liradan satılıyor

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    Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı. 

  • 2 Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
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    Toros Dağlarında yetişen ve bölge halkı için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı, kilogramı 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

  • 3 Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
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    Aksekide kuzugöbeği mantarı toplama işi Nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor

  • 4 Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
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    Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.

  • 5 Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
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    Aksekili Mehmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. 

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