İŞ-YAŞAM
Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:25:56 | Güncelleme: 15:29:02
Antalya'nın Akseki ilçesinde, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, kilogramı 80-100 liradan satılıyor
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Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı.
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Toros Dağlarında yetişen ve bölge halkı için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı, kilogramı 80 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Aksekide kuzugöbeği mantarı toplama işi Nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor
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Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.
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Aksekili Mehmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi.
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Mantarın nisan ve mayıs aylarında toplandığını belirten Kara, "Toros Dağlarında nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı.
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Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar.
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Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz. Günlük ortalama 1 kilogram mantar topluyoruz." dedi.
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Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını da ifade eden Kara, "Biz kuzugöbeği mantarını yemek için topluyoruz.
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Satanlar ise kilogramı 80-100 liradan satıyor. Havalar yağmurlu giderse mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz.
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Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır." diye konuştu.
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Bölgede kuzugöbeği mantarı toplayan Büşra Kara da Aksekide kuzugöbeği mantarının vitaminli ve lezzetli olduğunu, toplamaktan da çok keyif aldığını dile getirdi.