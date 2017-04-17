İŞ-YAŞAM
17 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Sürdürülebilir Markalar Konferansı, Sustainable Brands,
İŞ-YAŞAM

Uluslararası Sürdürülebilir Markalar Konferansı başlıyor

Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde “Amacını Etkinleştirme” (Activating Purpose) temasıyla gerçekleştirilecek

17 Nisan 2017 Pazartesi, 17:22:14 Güncelleme: 17:24:42 HABERTURK.COM

Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde “Amacını Etkinleştirme” (Activating Purpose) temasıyla gerçekleştirilecek. Programa, dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15’i yabancı olmak üzere 35 konuşmacı konferansa katılacak.

Konferans için İstanbul’a gelecek konuşmacılar arasında; Mac Macartney, Global bir lider Ahmet Bozer, Sille Krukow, Nike ve NASA’nın birlikte kurduğu sürdürülebilir malzeme ve inovasyon platformu ‘’LAUNCH’’ın Nordik Lideri Sofus Midtgaard, Creative Design&Branding Agency-Pearl Ficher Newyork CEO'su Angela Hariche, BASF Global Sürdürülebilirlik Başkanı Andreas Kischerer, Unilever Türkiye USL Board Üyeleri, Closing The Loop Kurucusu Joost de Kluijver, Loreal Türkiye CEO'su Claude Rumpler, Yeni Nesil İşadamı Serhan Süzer, Jenny Andersson, "Fit for Purpose Index" yaratıcısı Ben Richards, Orkestra Şefi Becky Willan, Ogilvy Change‘in Direktörü Sam Tatam gibi isimler katılıyor. Aynı zamanda hem oyuncu hem girişimci Mert Fırat, Şevket Çoruh, Gazeteci-Yazar Aslı Şafak, Yazar Azra Kohen ve Orkestra şefi Cem Mansur yer alıyor.

Türkiye’den ve dünyadan birçok kişi ve kurumun katılacağı konferansın Sustainable Brands İstanbul Lideri Semra Sevinç, konferans hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"21. yy değişen pazar dinamiklerinde, belirsizliklerin dünyasında amaçlarını harekete geçiren lider markalar karlılıklarını arttırarak ve büyüyerek başarıyla yollarına devam ediyor. Dünya çapında markaların geleceğini şekillendiren bir milyondan fazla profesyonelin buluştuğu bir platform olan Sustainable Brands, İstanbul buluşması bu yıl 5. Kez, profesyonelleri ‘amacı için harekete geçmeye çağırıyor."

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gazprom, doğalgaz üretimini yüzde 12.5 arttırdı
İŞ-YAŞAM

Doğalgaz üretimini artırıyor

Merkez Bankası Türkiye'nin yurt dışı varlıklarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin yurt dışı varlıklarında artış
Başbakan Yardımcısı Şimşek: Avrupa'ya sattığımız malları satacağımız başka pazar yok
İŞ-YAŞAM

"Avrupa'ya sattığımız malları satacağımız başka pazar ...
Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 13 oranında gerçekleşti
İŞ-YAŞAM

İşsizlik oranları açıklandı
Delta uçuştan vazgeçene 2 bin dolar ödeyecek
İŞ-YAŞAM

Uçuştan vazgeçene 2 bin dolar
NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur Bloomberg HT'de
İŞ-YAŞAM

Erden Timur Bloomberg HT'de
Pegasus'tan satış söylentilerine yalanlama
İŞ-YAŞAM

SÖYLENTİLERLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Mart ayındaki bütçe açığı açıklandı
İŞ-YAŞAM

İŞTE MART AYINDAKİ BÜTÇE AÇIĞI
Av yasağı balık fiyatlarını etkiledi
İŞ-YAŞAM

YASAK BAŞLAYINCA, FİYATLARI FIRLADI!
Okumaya gittiği Bulgaristan'da iş öğrendi
İŞ-YAŞAM

KÖMÜRLÜKTE BAŞLAMIŞTI...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

THY: "LAPTOP'UNU BİZE TESLİM EDENLERE..."
Moneygram Alibaba'ya gidiyor
İŞ-YAŞAM

BİR AMERİKAN DEVİNİ DAHA ALIYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme