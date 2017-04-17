Uluslararası Sürdürülebilir Markalar Konferansı başlıyor

Sürdürülebilir Markalar Konferansı (Sustainable Brands), 20-21 Nisan tarihlerinde “Amacını Etkinleştirme” (Activating Purpose) temasıyla gerçekleştirilecek. Programa, dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15’i yabancı olmak üzere 35 konuşmacı konferansa katılacak.



Konferans için İstanbul’a gelecek konuşmacılar arasında; Mac Macartney, Global bir lider Ahmet Bozer, Sille Krukow, Nike ve NASA’nın birlikte kurduğu sürdürülebilir malzeme ve inovasyon platformu ‘’LAUNCH’’ın Nordik Lideri Sofus Midtgaard, Creative Design&Branding Agency-Pearl Ficher Newyork CEO'su Angela Hariche, BASF Global Sürdürülebilirlik Başkanı Andreas Kischerer, Unilever Türkiye USL Board Üyeleri, Closing The Loop Kurucusu Joost de Kluijver, Loreal Türkiye CEO'su Claude Rumpler, Yeni Nesil İşadamı Serhan Süzer, Jenny Andersson, "Fit for Purpose Index" yaratıcısı Ben Richards, Orkestra Şefi Becky Willan, Ogilvy Change‘in Direktörü Sam Tatam gibi isimler katılıyor. Aynı zamanda hem oyuncu hem girişimci Mert Fırat, Şevket Çoruh, Gazeteci-Yazar Aslı Şafak, Yazar Azra Kohen ve Orkestra şefi Cem Mansur yer alıyor.

Türkiye’den ve dünyadan birçok kişi ve kurumun katılacağı konferansın Sustainable Brands İstanbul Lideri Semra Sevinç, konferans hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"21. yy değişen pazar dinamiklerinde, belirsizliklerin dünyasında amaçlarını harekete geçiren lider markalar karlılıklarını arttırarak ve büyüyerek başarıyla yollarına devam ediyor. Dünya çapında markaların geleceğini şekillendiren bir milyondan fazla profesyonelin buluştuğu bir platform olan Sustainable Brands, İstanbul buluşması bu yıl 5. Kez, profesyonelleri ‘amacı için harekete geçmeye çağırıyor."