AIRPORT
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TAV
İŞ-YAŞAM

TAV Havalimanları Holding, Al Rajhi Holding Group işbirliğine gidiyor

Tav Havalimanları KAP'a yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'da iki havalimanı için görüşmelere başladığını açıkladı

18 Nisan 2017 Salı, 09:20:51 Güncelleme: 09:24:11 Reuters

TAV Havalimanları Holding, Al Rajhi Holding Group ile oluşturduğu konsorsiyumun Suudi Arabistan'daki iki havalimanının işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için yerel otorite ile birebir görüşmelere başladığını duyurdu.

TAV'dan dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu konsorsiyum Suudi Arabistan'ın Buraidah ve Hail şehirlerinde bulunan Prince Nayef bin Abdulaziz Havalimanı (Qassim Havalimanı) ve Hail Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gelen davet üzerine birebir görüşmelere başladı.

İmtiyaz sözleşmesinin 30 yıllık süreyi kapsadığı belirtilen açıklamada, TAV Havalimanları'nın Al Rajhi Holding Group ile eşit paya (yüzde 50) sahip olacağı belirtildi. Açıklamada yer alan bilgiye göre, uluslararası olan her iki havalimanı 2016 yılında toplam 2.5 milyon yolcuya hizmet verdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Pegasus'tan satış söylentilerine yalanlama
İŞ-YAŞAM

Söylentilerle ilgili çok önemli açıklama
Suriye Havayolları uzun menzilli Airbus A340 uçağı aldı
İŞ-YAŞAM

Suriye'de ilginç gelişme
Pegasus uçağından acil durum çağrısı
İŞ-YAŞAM

Pegasus'tan açıklama geldi!
THY'den transit yolcuya beş yıldızlı otelde konaklama
İŞ-YAŞAM

THY'den yeni uygulama
United Airlines'ın rakiplerinden sosyal medyada önemli paylaşımlar
İŞ-YAŞAM

Diğer havayollarının intikamı acı oldu
Uçağa binmeden önce bilmeniz gerekenler
İŞ-YAŞAM

Türkiye'de de oluyor! Eğer uçaktan indirilmek istemiyorsanız. ...
Av yasağı balık fiyatlarını etkiledi
İŞ-YAŞAM

YASAK BAŞLAYINCA, FİYATLARI FIRLADI!
TAV Havalimanları Holding, Al Rajhi Holding Group işbirliğine gidiyor
İŞ-YAŞAM

TAV'DAN ÖNEMLİ HAMLE
Fed Başkan Yardımcısı Fischer: Sürpriz yapmaktan kaçının
İŞ-YAŞAM

FED'DEN MERKEZ BANKALARINA TAVSİYE
Başbakan Yardımcısı Şimşek, heyetiyle beraber Rusya'ya gidecek
İŞ-YAŞAM

YASAKLARIN KALDIRILMASI İÇİN RUSYA'YA GİDİYORLAR
Hepsiburada'nın yabancı ortağı yeni Türk şirketler arıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DE SATIN ALACAK ŞİRKET ARIYOR
United Havayolları'nın sahibi olan şirketin net kârı azaldı
İŞ-YAŞAM

KÂRINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme