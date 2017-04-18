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18 NİSAN 2017
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United Havayolları
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United Havayolları'nın sahibi olan şirketin net kârı azaldı

Kamuoyundan sert tepki alan ABD'li havayolunun sahibi olan şirketin bu yılın ilk 3 ayındaki net kârı yüzde 69 düşüş kaydetti

18 Nisan 2017 Salı, 09:43:09 Güncelleme: 09:53:16 AA

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United Havayollarının sahibi olan United Continental Holdings'in (UCH) bu yılın ilk çeyreğinde gelirinin arttığı, net kârının ise azaldığı bildirildi.

UCH'den yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, geçen yılın ilk üç ayına göre, yüzde 2,8 artarak 8,42 milyar dolara ulaştı. 2016'nın ocak-mart döneminde firmanın geliri 8,19 milyar dolar olmuştu. 

Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net kârının ise geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 69,3 düşerek 96 milyon dolara gerilediği belirtildi. Firma, 2016'nın ilk üç ayında 313 milyon dolar net kâr açıklamıştı.

Ayrıca, firmanın hisse başına kârı da geçen yılın ilk çeyreğinde 1,23 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,41 dolara düştü.

Geçen hafta, Chicago'dan Louisville kentine gitmek için United Havayolları uçağına binen Dr. David Dao, uçaktan inmeyi reddedince güvenlik görevlileri tarafından yerde sürüklenerek kabinden çıkarılmış ve şirket kamuoyundan sert tepkilerle karşılaşmıştı.

Cumartesi günü de evlenmek için ABD'den Kosta Rika'ya gitmekte olan bir çift, "kendi koltuklarında oturmadıkları" gerekçesiyle, United Havayolları tarafından uçaktan indirildi.

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