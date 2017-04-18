İŞ-YAŞAM
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Hepsiburada.com
İŞ-YAŞAM

Hepsiburada'nın yabancı ortağı yeni Türk şirketler arıyor

Türkiye'deki en büyük yabancı yatırım gruplarından Abraaj, referandum sonrası beklentilerini açıkladı

18 Nisan 2017 Salı, 10:14:35 Güncelleme: 10:18:50

Hepsiburada ve Fibabanka'nın ortağı The Abraaj Grup, referandum sonrası Türkye'de yatırım yapmak için yeni şirketler arıyor.

Bloomberg News haberine göre Abraaj Capital Türkiye Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, "Türkiye'de yatırım periyodundayız, şu anda çıkış yapmayı planladığımız yatırımımız yok" dedi.

Yorgancıoğlu'nun verdiği bilgilere göre Abraaj, Türkiye'de sağlık ve hızlı tüketim sektörleriyle ilgileniyor. 

Yorgancıoğlu, referandum sonrası görünüme ilişkin olarak da "Daha çok istikrar bekliyorum. Türkiye'de pozitif atmosfer sürecek. TL yıl sonuna doğru daha çok istikrar kazanır." dedi.

ABRAAJ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YATIRIMCILARINDAN

Şubat 2015’te Hepsiburada’nın yüzde 25 hissesi için 100 milyon dolarlık özel sermaye fonu yatırımı yapan The Abraaj Grup, 2016'da Fibabanka'yla da yüzde 9,95 sermaye iştirak sözleşmesi imzalamıştı.

500 MİLYON DOLARLIK FON

Abraaj, ayrıca Temmuz ayında Türk KOBİ'lere yatırım için 526 milyon dolarlık bir fon oluşturmuş ve hedefi "özellikle tüketici ürünleri ve hizmetleri, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende gibi büyüyen yurtiçi tüketimden faydalanan sektörlerde faaliyet gösteren ve de iyi yönetilen orta ve büyük ölçekli işletmeler ile ortak olmak" ifadesiyle açıklanmıştı.

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

Grubun Türkiye’deki başarılı işlemleri arasında Acıbadem Sağlık Grubu da bulunuyor. Grup, 2 milyar dolar tutarında 2012 yılındaki dünyada 5. büyük halka arzı gerçekleştirerek Acıbadem Sağlık Grubu’ndaki hissedarlığından başarılı bir şekilde çıkış yapmıştı.

10 MİLYAR DOLAR VARLIK

Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Türkiye ve Orta Asya’nın büyüyen pazarlarında faaliyet gösteren özel sermaye şirketi The Abraaj Group yaklaşık 10 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor.

Business HT

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da kuzugöbeği mantarı sezonu başladı
İŞ-YAŞAM

Sezonu başladı! İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor ama. ...
Okumaya gittiği Bulgaristan'da iş öğrendi
İŞ-YAŞAM

Kömürlükte başlamıştı...

Moneygram Alibaba'ya gidiyor
İŞ-YAŞAM

Bir Amerikan devini daha alıyor!
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM

THY: "Laptop'unu bize teslim edenlere..."
Mart ayındaki bütçe açığı açıklandı
İŞ-YAŞAM

İşte Mart ayındaki bütçe açığı
Pegasus'tan satış söylentilerine yalanlama
İŞ-YAŞAM

Söylentilerle ilgili çok önemli açıklama
Hepsiburada'nın yabancı ortağı yeni Türk şirketler arıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DE SATIN ALACAK ŞİRKET ARIYOR
Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'e 2,6 milyar dolarlık ceza
İŞ-YAŞAM

İNŞAAT DEVİNE ULUSLARARASI RÜŞVET CEZASI
Fed Başkan Yardımcısı Fischer: Sürpriz yapmaktan kaçının
İŞ-YAŞAM

FED'DEN MERKEZ BANKALARINA TAVSİYE
Maden sektöründe yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolarlık ihracat yapıldı
İŞ-YAŞAM

TALEP ARTINCA, SATIŞLAR PATLADI
United Havayolları'nın sahibi olan şirketin net kârı azaldı
İŞ-YAŞAM

KÂRINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
TAV Havalimanları Holding, Al Rajhi Holding Group işbirliğine gidiyor
İŞ-YAŞAM

TAV'DAN ÖNEMLİ HAMLE
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme