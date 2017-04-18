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The Abraaj Grup
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Abraaj Grup yatırım yapmak için Türk şirketler arıyor

Türkiye'deki en büyük yabancı yatırım gruplarından Abraaj, referandum sonrası beklentilerini açıkladı

18 Nisan 2017 Salı, 10:14:35 Güncelleme: 11:47:15

Hepsiburada ve Fibabanka'nın ortağı The Abraaj Grup, referandum sonrası Türkye'de yatırım yapmak için yeni şirketler arıyor.

Bloomberg News haberine göre Abraaj Capital Türkiye Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, "Türkiye'de yatırım periyodundayız, şu anda çıkış yapmayı planladığımız yatırımımız yok" dedi.

Yorgancıoğlu'nun verdiği bilgilere göre Abraaj, Türkiye'de sağlık ve hızlı tüketim sektörleriyle ilgileniyor. 

Yorgancıoğlu, referandum sonrası görünüme ilişkin olarak da "Daha çok istikrar bekliyorum. Türkiye'de pozitif atmosfer sürecek. TL yıl sonuna doğru daha çok istikrar kazanır." dedi.

ABRAAJ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YATIRIMCILARINDAN

Şubat 2015’te Hepsiburada’nın yüzde 25 hissesi için 100 milyon dolarlık özel sermaye fonu yatırımı yapan The Abraaj Grup, 2016'da Fibabanka'yla da yüzde 9,95 sermaye iştirak sözleşmesi imzalamıştı.

500 MİLYON DOLARLIK FON

Abraaj, ayrıca Temmuz ayında Türk KOBİ'lere yatırım için 526 milyon dolarlık bir fon oluşturmuş ve hedefi "özellikle tüketici ürünleri ve hizmetleri, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende gibi büyüyen yurtiçi tüketimden faydalanan sektörlerde faaliyet gösteren ve de iyi yönetilen orta ve büyük ölçekli işletmeler ile ortak olmak" ifadesiyle açıklanmıştı.

ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

Grubun Türkiye’deki başarılı işlemleri arasında Acıbadem Sağlık Grubu da bulunuyor. Grup, 2 milyar dolar tutarında 2012 yılındaki dünyada 5. büyük halka arzı gerçekleştirerek Acıbadem Sağlık Grubu’ndaki hissedarlığından başarılı bir şekilde çıkış yapmıştı.

10 MİLYAR DOLAR VARLIK

Afrika, Latin Amerika, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Türkiye ve Orta Asya’nın büyüyen pazarlarında faaliyet gösteren özel sermaye şirketi The Abraaj Group yaklaşık 10 milyar dolarlık bir varlığı yönetiyor.

Business HT

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