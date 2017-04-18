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İŞ-YAŞAM

Tekin Acar'ın Fransız Sephora'ya satışında yeni gelişme

Türkiye'nin kozmetik devi Tekin Acar'ın Fransız Sephora Kozmetik'e satışı ile ilgili gelen iki farklı açıklama kafa karıştırdı

18 Nisan 2017 Salı, 10:52:42 Güncelleme: 22:22:10

Sabah saatlerinde Rekabet Kurulu'nda Tekin Acar'ın Sephora tarafından devralınacağı yönelik bir açıklama yer alırken, akşam saatlerinde açıklama güncellendi ve devralma işleminin 19 mağaza ile sınırlı olduğu belirtildi.

Tekin Acar'ın Türkiye genelinde 79 mağazası bulunuyor.

Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, yılın ilk günlerinde yaptığı açıklamada, dövizdeki artış ve ek vergilerden olumsuz etkilendiğini açıklamış ve bazı mağazalarını kapatabileceğini söylemişti.

AÇIKLAMA AKŞAM SAATLERİNDE DEĞİŞTİ

Acar'ın bu açıklamasının ardından bugün Rekabet Kurulu'na yapılan bildirimle Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık'ın Sephora Kozmetik'e satılacağı belirtildi. Karar, Rekabet Kurulu'nda "Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Tic. A.Ş.’nin Sephora Kozmetik A.Ş. tarafından devralınması" ifadesi ile yer aldı.

Ancak akşam saatlerinde Rekabet Kurulu'nda açıklama güncellendi ve "Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Tic. A.Ş.’nin 19 adet mağazasının kira sözleşmeleri, belirli çalışanları ve bazı ekipmanlarının Sephora Kozmetik A.Ş. tarafından devralınması" şeklinde yer aldı.

Bu değişikliğin Rekabet Kurulu'na devralma bildirimi yapan tarafların mı hatası olduğu yoksa başka bir yanlışlıktan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu 19 mağazanın devrinin tamamlanması Rekabet Kurulu onayının ardından gerçekleşecek.

16 METREKAREDE BAŞLADI

Tekin Acar Kozmetik 1979 yılında Ankara Kızılay Onur Çarşısı’nda, 16 m2'lik mağazanın bir bölümünde parfüm ticareti yapmak üzere kurulmuştu.

Aradan geçen yıllarda ürün çeşidini artırarak hızlıca mağazalaşmaya yönelen şirketin bir dönem 100'e yakın mağazası bulunuyordu. Tekin Acar'ın halihazırda Türkiye genelinde 79 mağazası ve 430 çalışanı bulunuyor.

Tekin Acar, uluslararası girişim sermayesi şirketi Turkven ile 2008 yılında bir ortaklık yapmış, bu ortaklık 2014 yılında sona ermişti.

SEPHORA'DA 25 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Sephora Kozmetik ise Fransa merkezli bir şirket. Fransa'da yaklaşık 300 mağazası bulunan şirketin dünya genelindeki mağaza sayısı ise bin 700. 7 yıl önce Türkiye'ye giren şirketin Türkiye'de 24 mağazası bulunuyor.

17 bin listeli ürün satan Fransız şirkette toplam 25 bin kişi çalışıyor.

TEKİN ACAR NE DEMİŞTİ?

Tekin Acar, sene başında “Perakende Güneşi Ödülleri 2016 Sahipleri Buluşuyor” konulu toplantıda bir konuşma yapmış ve işlerinin çok kötü gitiğini açık bir şekilde anlatmıştı.

Sektörün kötü bir dönem yaşadığını anlatan Acar, kurdaki sert yükseliş, gerileyen alım gücü, yeni yasal düzenlemeler, AVM'lerdeki kira seviyesi ve azalan turist sayısının etkisi ile yüzde 50'ye yakın ciro kaybı yaşadıklarını anlatmıştı.

Tekin Acar Cosmetics olarak iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıklarını ve mağaza kapanışlarına devam edeceklerini belirten Acar, “İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemede zorlanıyorum. Başka işten kazandığım ne kadar varlığım varsa hepsini satıp bu işe koydum, sermaye artışı yaptım ama yetmiyor. Ben de George Soros değilim, benim için de buraya kadar” diye konuşmuştu.

 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 4 saat önce
    yerli ekonomi kalmayınca tamamen işgal edilmiş olacağız.
  • Misafir 6 saat önce
    Internet'te satış olanağı herkes için var.
  • Misafir 7 saat önce
    E-ticarete vergi konmazsa daha çok firma batar.
  • Misafir 9 saat önce
    satmayın arkadas iki gün sonra şu markayı almayın diyeceksiniz
  • Misafir 10 saat önce
    bu firmayı bitiren e-ticaret oldu. aynı parfüm internette 200 tl ye satılıyor, tekin acarda 500 tl ye satılıyor. internettekide orjinal o da orjinal.
  • Misafir 10 saat önce
    son aylarda en büyük türk firmaları yabancılara satılır oldu sıra satılık halka bizlere gelmesin
  • Misafir 10 saat önce
    EVET OLACAĞI O YAKINDA BİZİ DE SATARLARSA HİÇ ŞAŞIRMAM
  • Misafir 11 saat önce
    Yurtdışından online kozmetik alma yasağına sebep oldu. utanmadan hala ağlıyor.
  • Misafir 11 saat önce
    2017 De çok fazla türk firması satıldı buna bir dur denilmeli
  • Misafir 11 saat önce
    inşallah tekin acarların yerine sephora gelir hep çok sevindim desem yalan olmaz
  • Misafir 11 saat önce
    bir bir Türk firmaları yabancılara satılıyor. Sonumuz hayrolsun
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