Uçuş ekiplerinin pasaportlarına damga zorunluluğu kaldırıldı

Türk vatandaşlarının yaşa bakılmaksızın yurda giriş çıkış işlemlerinde pasaportlarına giriş çıkış damgası vurulma zorunluluğu getirilmesi uçuş ekiplerini sıkıntıya sokmuştu. Pasaportları kısa sürede dolacağı için uçuş ekipleri bu uygulamadan çıkartıldı. Tüm uçuş ekiplerinin bundan böyle pasaportları yerine giriş çıkış damgasının ayrı bir kağıda vurulacağı öğrenildi.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan 2017'de gönderilen genelge ile daha önce 20 ile 40 yaş arasında zorunlu olan Türk vatandaşlarının giriş ve çıkışlarında pasoportalarına damga vurulması zorunluluğunda yaş sınırı kaldırılmıştı. Türk pasaportlarına artık yaşa bakılmaksızın yurda giriş çıkış işlemlerinde giriş çıkış damgası vurulma zorunluluğu getirilmesi uygulaması uçuş ekipleri gibi sık seyahat edenlerin pasaportları erken dolacağı için zor durumda bırakacaktı.

Bu sabah gelen yeni genelge ile uçuş ekipleri bu uygulamadan çıkartıldı. Uçuş ekipleri için başlatılan yeni uygulamada pilot ve kabin memurlarının da dahil olduğu tüm uçuş ekiplerinin yurda giriş ve çıkışlarında vurulan damganın bundan böyle pasaportlarına vurulmayacağı, ayrı bir kağıda vurulacağı bildirildi.