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Ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu

18 Nisan 2017 Salı, 11:26:32 AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 günde bir kurulan ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu. Yerli ve yabancı ev hanımları el emeği ürünlerini pazarda satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor

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    Köyceğiz Belediyesinin katkıları ile 15 günde bir cumartesi günleri kültür evi bahçesinde kurulan ekolojik pazar, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Pazarda organik gübre, sebze, meyve, zeytinyağı, bal ve bakliyat gibi ürünlerin yanında el işi ürünlerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

  • 2 Ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu
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    Evinde yaptığı doğal ürünleri ekolojik pazarda sattığını aktaran Köyceğizli Hatice Bayındır, "Ev makarnamız var, ev ekmeklerimiz, tarhanamız, ayva reçellerimiz, biber salçalarımız var. Hepsi ev ürünü, bunları ekolojik pazara getirip satıyoruz. Bu şekilde de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

  • 3 Ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu
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    Bayındır, yaptıkları hakkında şunları söyledi:

  • 4 Ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu
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    Organik gübre yapıyorum. Solucanlar evdeki artıkları, pazarın atıklarını yiyor. Yumurta kabuğu, kahvelerden dökülen çayları temin ediyorum. 

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    Biberlere, salatalıklara çok iyi. Organik besleneceğiz, fenni gübre vermeyeceğiz bahçemize, yiyeceğimize, içeceğimize.

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