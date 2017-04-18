Ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu

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Evinde yaptığı doğal ürünleri ekolojik pazarda sattığını aktaran Köyceğizli Hatice Bayındır, "Ev makarnamız var, ev ekmeklerimiz, tarhanamız, ayva reçellerimiz, biber salçalarımız var. Hepsi ev ürünü, bunları ekolojik pazara getirip satıyoruz. Bu şekilde de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.