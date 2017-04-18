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18 NİSAN 2017
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karekodlu çek, karekodlu çek sayısı, bülent tüfenkci
İŞ-YAŞAM

Karekodlu çek sayısı 5,5 milyonu geçti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bankalarca verilen ve şuanda çek hesabı sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısının 5,5 milyonu geçtiğini bildirdi

18 Nisan 2017 Salı, 11:47:29 Güncelleme: 11:49:59 AA

Tüfenkci, çeke olan güvenin arttırılması ve karşılıksız çekin önlenmesi amacıyla Ocak 2017'den itibaren çeklerde karekodun zorunlu hale getirildiğini anımsatarak, bu tarihten sonra bankaların tüm müşterilerine çeklerini karekodlu şekilde verdiklerini söyledi.

Bankaya başvuranların ve çek numaralarının öncelikle Karekodlu Çek Okutma ve Bilgi Paylaşım Sistemi'ne tanımlandığına işaret eden Tüfenkci, bu sayede ödeme kabiliyeti yüksek keşidecilerin çeklerinin kabul edildiğini ve bunların karşılıksız çıkma riskinin azaltıldığını söyledi.

Tüfenkci, güvenli ticaret için şeffaflık sağlayan karekodlu çek raporu ücretinin 60 kuruş olarak belirlendiğini aktarırken, her hesap sahibinin kendi çek raporunu ayda bir kez ücretsiz sistemden alabildiğini dile getirdi.

"KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN ORTALAMA TUTARI 35 BİN LİRA"

Karşılıksız çeklerin ortalama tutarının 35 bin lira olduğunu belirten Tüfenkci, sağladığı fayda da göz önüne alındığında karekodlu çek rapor ücretinin buna göre oldukça düşük kaldığını vurguladı. Tüfenkci, ocak itibarıyla toplam 182 bin 497 hesap sahibine 246 bin 487 karekodlu çek koçanı verildiğini kaydederek, bankalarca verilen ve şu anda hesap sahibinin elinde olan veya piyasada dolaşan karekodlu çek sayısının 5 milyon 565 bin 283'e ulaştığını ifade etti.

Çek hesabı sahiplerinin elinde 1 Ocak 2017'den önce bankalarca verilen karekodsuz koçanların bulunabildiğini anımsatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Sistemden beklenen faydanın sağlanması adına artık vatandaşlarımızın karekodsuz çek kabul etmemeleri büyük önem taşıyor. Karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili bin 500 güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacak. Adli para cezası ödenmediği takdirde kişinin cezası, hapse çevrilecek. Yargılamalar icra mahkemelerince yürütülecek. Karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organıyla ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında da çek hesabı açma ve düzenleme yasağı uygulanacak"

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