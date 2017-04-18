AIRPORT
18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
THY
İŞ-YAŞAM

THY uçuş rakamlarını açıkladı

THY'nin Ocak-Mart yolcu sayısı yüzde 8 düşüşle 13 milyon oldu.

18 Nisan 2017 Salı, 12:02:09 Güncelleme: 12:05:15 Reuters

Türk Havayolları (THY) tarafından KAP'a bildirdiği ilk çeyrek trafik sonuçlarına göre, yolcu doluluk oranı ise 0.4 puan artışla yüzde 74.2 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda yüzde 2.9, dış hatlarda yüzde 11.8 oranında gerçekleşti. Dıştan dışa
transfer yolcu sayısı ise yüzde 11.6 geriledi.

Toplam arz edilen koltuk Km (AKK) yüzde 7.8 azalarak 36.3 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 1
artarken, dış hat uçuşlarda yüzde 9 azaldı.

 Ücretli yolcu Km (ÜYK), yüzde 7.3 azalarak 26.9 milyar  olarak gerçekleşirken; ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda yüzde 2.1,  dış hat uçuşlarda ise yüzde 8.1 oranında oldu. Yolcu uçakları konma sayısı yüzde 9.6 azalışla 97,506 olarak  gerçekleşti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
TAV Havalimanları Holding, Al Rajhi Holding Group işbirliğine gidiyor
İŞ-YAŞAM

TAV'dan önemli hamle
Pegasus'tan satış söylentilerine yalanlama
İŞ-YAŞAM

Söylentilerle ilgili çok önemli açıklama
Suriye Havayolları uzun menzilli Airbus A340 uçağı aldı
İŞ-YAŞAM

Suriye'de ilginç gelişme
Pegasus uçağından acil durum çağrısı
İŞ-YAŞAM

Pegasus'tan açıklama geldi!
THY'den transit yolcuya beş yıldızlı otelde konaklama
İŞ-YAŞAM

THY'den yeni uygulama
United Airlines'ın rakiplerinden sosyal medyada önemli paylaşımlar
İŞ-YAŞAM

Diğer havayollarının intikamı acı oldu
THY uçuş rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

YOLCU SAYISI DÜŞTÜ DOLULUK ORANI ARTTI
Al Abound Holding, Burdur Güneş Enerjisi Santrali'ni satın aldı
İŞ-YAŞAM

BİR GÜNDE İKİNCİ YABANCI SATIŞI

Sezonun ilk kirazı, kilogramı 170 TL'den satıldı
İŞ-YAŞAM

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Karekodlu çek sayısı 5,5 milyonu geçti
İŞ-YAŞAM

OCAK AYINDAN İTİBAREN SAYISI 5.5 MİLYONU GEÇTİ
Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor
İŞ-YAŞAM

AVRUPALILARIN 'CİK CİK'LERİ TÜRKİYE'DEN

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme