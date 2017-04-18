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Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor

18 Nisan 2017 Salı, 12:17:26 AA

Her yıl Karadeniz'den çıkarılan, halk arasında "cik cik" olarak bilinen yaklaşık 30 bin ton beyaz kum midyesi Avrupa'ya ihraç ediliyor

  • 1 Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor
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    Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Bilen, her yıl Karadeniz'den çıkarılan 30 bin tona yakın beyaz kum midyesinin Avrupa'ya ihraç edildiğini söyledi.

  • 2 Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor
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    Yörede "cik cik" olarak bilinen türün, Türkiye'nin bazı illerindeki fabrikalarda işlendiğini anlatan Bilen, iç piyasada tüketimi olmayan türün Avrupa'ya ihraç edilerek ülkeye döviz girdisi sağladığını ifade etti.

  • 3 Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor
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    Bilen, ihraç edilen ürünlerin büyük kısmının Kastamonu sahilinden çıkarıldığına dikkati çekerek, "Çift kabuklu yumuşakçalar sınıfında yer alan bir canlı olan bu türün varlığı, Akçakoca'dan Sinop'a kadar uzanıyor. Özellikle Doğanyurt ve Cide ilçelerinde yoğun bir popülasyon var. 

  • 4 Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor
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    Zemin yapısının uygunluğu, besin dinamiklerinin yüksek olması bunda büyük etken. Bu sezon, İtalya üzerinden Avrupa pazarına yayılacak olan beyaz kum midyelerini buradan çıkarılan ürünler oluşturacak." dedi. Avrupa'nın kalite ve lezzet bakımından istediği ürünü Türkiye'den temin ettiğini aktaran Bilen, şöyle devam etti:

  • 5 Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor
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    "Türkiye'de hiçbir şekilde 'cik cik' tüketimi yok, yani bizim damak zevkimize hitap eden bir ürün değil. Ancak, buradan çıkan ürünler Avrupa'nın vazgeçilmezi. Beyaz kum midyesini ciddi anlamda tüketen ülkeler, kalite ve lezzet açısından iddialı ürünün Karadeniz'den çıktığını söylüyor. 

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