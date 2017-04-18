Avrupa mutfağının vazgeçilmezi beyaz kum midyesi Türkiye'den gönderiliyor

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İlk birinci ayda bu miktara ulaşırsanız, bu işe 'dur' demek lazım. Sezon devam etse bile o bölge 3 yıllığına avcılığa kapatılmalı. Şu an Türkiye'de yıllık ortalama 30 bin ton civarında bir üretim söz konusu. Eğer sürdürülebilir avcılık etkili planlanırsa çok iyi bir şey bu." değerlendirmesinde bulundu.