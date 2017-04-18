Boeing işten çıkarmalara devam edecek

Uçak üreticileri 2016'da oldukça zor bir yıl geçirdi. Havayolu taşımacılığı şirketleri, tüm dünyada yaşanan terör olayları ve jeopolitik gerilime bağlı olarak turizm talebinde düşüşün yansımaların bilet satışlarında oldukça sert şekilde görürken bu durum uçak üreticilerine de yansıdı.

Bunlardan en çok konuşulanı ise 2016'da 7 bin 400 çalışanın, yani yaklaşık yüzde 10'unun işine son veren Boeing'ti.

Boeing, bu kez de 245 kişiyi işten çıkaracak. İşten çıkarmalar bu hafta Cuma günü gerçekleşecek.

"BU KADAR YETMEYEBİLİR"

İlk aşamada gönüllü işten çıkarmaların yerini zorunlu çıkarmalar alırken Boeing Mühendislik Grubu Başkan Vekili John Hamilton, istihdam sayısının daha da düşeceğini belirtiyor. Hamilton, şirketin mühendislerine gönderdiği notta, "Yüzlerce mühendisin etkileneceğini düşünüyoruz. Bu yılın sonnda daha fazla çıkış gerekip gerekmeyeceğini ticari ortam ve gönüllü iş bırakmaların sayısı belirleyecek." dedi.

Hamilton ayrıca "Daha az satış fırsatı ve zorlu bir rekabet ortamında çalışıyoruz." diyor. Boeing, personel maliyetleri dışındaki alanlarda da sıkı tasarruf tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

TRUMP MESELESİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce Boeing'i maliyetleri konusunda eleştirmiş, "F-35 Programı ve maliyeti kontrolden çıkmış. 20 Ocak'tan sonra yapılan askeri ve diğer alımlarda milyarlarca dolar tasarruf edilebilir ve edilecek." demişti.

Air Force One siparişinin iptal edilmesini isteyen Trump, "Boeing'in çok para kazanmasını isteriz ama o kadar çok değil." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Boeing’in “787 Dreamliner” model yeni uçağının tanıtımı için firmanın Güney Carolina eyaletindeki tesisini ziyaret eden Trump, tesisi gezdikten sonra yaptığı konuşmada “Bugün Amerikan mühendisliğini, Amerikan sanayisini ve Amerikan istihdamını kutlamak için buradayız” dedi.

Bu açıdan sektör analistleri, Boeing'in Trump yönetiminde ciddi bir maliyet yönetim baskısı altında faaliyet gösterdiğini ancak işten çıkarmaların Trump'ın tepkisini de çekebileceğini belirtiyor.

Diğer taraftan Boeing, Trump döneminde kazanacak şirketler arasında görülüyor.

Business HT