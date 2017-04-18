Ömrünü tamamlayan tekne "ofis" oldu

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Daha sonra karaya çekilen teknenin, gerekli bakımları yapıldıktan sonra belediyeye bağlı liman işletmelerinin ofisi olarak kullanılmaya başlandığını anlatan Şengöl, "Biz bu hizmeti bir barakayla da verebilirdik ama hem estetik hem de ilginç olmasını istedik. Bu şekilde tekneyi işletmenin bürosu olarak tasarladık. İşleri için buraya gelenlerden çok güzel dönüşler aldık." dedi.