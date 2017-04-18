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18 NİSAN 2017
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İŞ-YAŞAM

Ömrünü tamamlayan tekne "ofis" oldu

18 Nisan 2017 Salı, 13:57:57 AA

Donanma Komutanlığından Eğirdir Belediyesine hibe edilen, 3 yıl gölde faaliyet gösterdikten sonra karaya çekilen tekne, liman işletmesinin ofisi olarak kullanılıyor

  • 1 Ömrünü tamamlayan tekne "ofis" oldu
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    Donanma Komutanlığından Eğirdir Belediyesine hibe edilen, 3 yıl boyunca suda kaldıktan sonra karaya çekilen tekne, belediyeye bağlı liman işletmesinin ofisi olarak hizmet veriyor.

  • 2 Ömrünü tamamlayan tekne "ofis" oldu
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    Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Çanakkale Boğaz Komutanlığının emrindeki "Lale" isimli 14 ton kapasiteli tekne, 2014'te Eğirdir Belediyesine hibe edildi. Gerekli tadilat çalışmalarının ardından Eğirdir Gölü'nde indirilen 3,5 metre eninde, 13 metre boyundaki tekne, çeşitli faaliyetlerde kullanıldı.

  • 3 Ömrünü tamamlayan tekne "ofis" oldu
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    Gölde 3 yıl kalan 1992 yapımı tekne, ömrünü tamamlaması üzerine bu sene Eğirdir Limanı'nda karaya çekildi.

  • 4 Ömrünü tamamlayan tekne "ofis" oldu
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    Bir süre atıl durumda kalan tekne, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'ün talimatıyla liman işletmesinin çalışma mekanı haline getirilmesi için yeniden tadilata alındı.

  • 5 Ömrünü tamamlayan tekne "ofis" oldu
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    Daha önce limandaki balıkçı barınağında hizmet veren işletme, yaklaşık 2 aylık tadilatın tamamlanmasının ardından tekneye taşındı.

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