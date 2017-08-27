İŞ-YAŞAM

Adıyaman Gevender Balı markalaşıyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Adıyaman'da üretilen ve "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret tescili yapılan balın marka olması için çalışmalar yürütülüyor. Adıyaman'da toplam beş bal ormanı bulunuyor ve 97 arıcı organik bal üretiyor

  • 1 Adıyaman Gevender Balı markalaşıyor
    1 | 97

    Adıyaman'da üretilen ve "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret tescili yapılan balın marka olması için çalışmalar yürütülüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın zengin bir floraya sahip olduğunu, bunun da üretilen balın kalitesine yansıdığını belirtti. 

     

  • 2 Adıyaman Gevender Balı markalaşıyor
    2 | 97

    Bölgede üretilen balın prolin değerinin çok yüksek olduğunu, içerisinde de sakkaroz bulunmadığını vurgulayan Alan, Türkiye'deki marka ballardan çok daha kaliteli üretim yaptıklarını kaydetti. Alan, il genelinde 75 bin kovanda bal üretildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

  • 3 Adıyaman Gevender Balı markalaşıyor
    3 | 97

    "Yörede 97 arıcımız organik bal ile uğraşıyor. Bunların 3 bin 810 kovanı var. Bu yıl bal veriminde çok ciddi artış mevcut. Yaklaşık 50 ton civarında da organik bal elde edeceğiz. Bu 'şifalı' dediğimiz, hiçbir ilaç kalıntısı olmayan baldır" 

     

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  • 4 Adıyaman Gevender Balı markalaşıyor
    4 | 97

    Adıyaman Arıcılar Birliğinin "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret belgesi aldığını anımsatan Alan, sözlerine şöyle devam etti:

  • 5 Adıyaman Gevender Balı markalaşıyor
    5 | 97

    "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Yatırım Destekleme Programı kapsamında bal işleme ve paketleme tesisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı da kek, petek ve kovan üretim merkezi kurdu. Adıyaman'ın balına güveniyoruz. Adıyaman Altın Geven Balı bundan sonra kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır." 

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 14
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
    işin gözükeniyle tezgah arkası farklı,marketlerdede suyla inceltilmiş bal satılıyor
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:41
    Dünyada balı bir arılar birde Türkler yapar :)
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 23:51
    Gürcü balı çok geldiği için balcılara bu ara çok teşvik var. Maksat milleti şişirmek.
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