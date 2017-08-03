İŞ-YAŞAM

Afyonkarahisar polenine Avrupa ilgisi

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Ege ve Akdeniz bölgelerinden haziran-ağustos aylarında Afyonkarahisar'a gelen arıcıların elde ettiği polenler, Taşoluk beldesindeki tesiste işlenerek İspanya, Fransa, Belçika ve Almanya'ya ihraç ediliyor

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    Yazın uygun iklim koşulları ve bölgenin bitki çeşitliğinden faydalanmak üzere Afyonkarahisar'ı tercih eden aracılar, bal üretiminin yanı sıra insan sağlığına birçok faydasından dolayı tercih edilen polen üretimine de ağırlık veriyor.

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    Polenler, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde kurulan tesiste işlenerek Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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    Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran, temmuz ve ağustos ayında polen üretimi için çok sayıda şehirden gezgin arıcıların kente geldiğini söyledi.

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    Afyonkarahisar’ın polen üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Arap, şöyle devam etti:

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    "Aydın, Muğla ve Manisa başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda gezgin arıcı, polen üretimi için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 40 ton polen üretiliyor. Polenüretiminin bu kadar yüksek olmasının sebebi, ilimizdeki haşhaş, kekik, tavşanak, sığırkuyruğu ve kuşburnu bitkilerinin yoğun şekilde bulunmasıdır. Burada üretilen polenin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor."

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 dakika önce
    kars ve ardahanın balı bir numaradır.
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 16:45
    brawo
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 16:26
    kraliçe oradaysa kral da burda
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