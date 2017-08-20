İŞ-YAŞAM

Antalya Toros Dağları'nda yetişen organik bal hasadı yapıldı, satışlarına başlandı

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Antalya'nın Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda organik üretilen balın hasadına başlandı, 5 bin kovandan 50 ton bal üretimi bekleniyor. Süzme bal 150 TL'ye, kara kovan ise 200 TL'ye satılıyor

  • 1 Antalya Toros Dağları'nda yetişen organik bal hasadı yapıldı, satışlarına başlandı
    1 | 88

    Antalya'nın Toros Dağları'nda organik elde edilen ve tescillenmesi için patent çalışmaları devam eden Akseki balındaki rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü.

     

  • 2 Antalya Toros Dağları'nda yetişen organik bal hasadı yapıldı, satışlarına başlandı
    2 | 88

    Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda üretilen balın hasadına başlandı. Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.

  • 3 Antalya Toros Dağları'nda yetişen organik bal hasadı yapıldı, satışlarına başlandı
    3 | 88

    Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl yaklaşık 5 bin kovandan yaklaşık 50 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan balın süzmesi 150, kara kovanı ise 200 liradan satışa sunuldu.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Antalya Toros Dağları'nda yetişen organik bal hasadı yapıldı, satışlarına başlandı
    4 | 88

    Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal yaptığı açıklamada, Akseki balının bir marka olduğunu, özellikle Çimi yaylası balının çok tercih edildiğini söyledi.

     

     

  • 5 Antalya Toros Dağları'nda yetişen organik bal hasadı yapıldı, satışlarına başlandı
    5 | 88

    İlçedeki Toros Dağlarında üretilen bala talebin fazla olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 12
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 23:51
    Gürcü balı çok geldiği için balcılara bu ara çok teşvik var. Maksat milleti şişirmek.
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 16:01
    kestane balı ilactir. Kastamonu ve cevresinde uretilir. emaresi gecmiyor
  • Misafir 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:39
    En iyi bal anzer balıdır. Alabilene
Tüm yorumları göster(12)
Kalan karakter : 2000