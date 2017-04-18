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İŞ-YAŞAM

Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Sarıkamış ilçesinde arıcılık yapan İsmail Küçük, iki katlı arı kovanlarının yerine kendi yaptığı uzun ve yatay tip kovanlarla organik bal üretimini yüzde 100 artırdı

  • 1 Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı
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    Kars Sarıkamış İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve kendisine ait odunlukta yeni kovan projesini hayata geçiren 44 yaşındaki İsmail Küçük, sadece organik ve şekersiz kara kovan bal üretimi yapıyor. 

  • 2 Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı
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    Sarıçam ağaçlarından deneme olarak geçen yıl kovan yapan Küçük, başarılı olunca bu yıl tek katlı yatay olarak dizayn ettiği kovanlarının sayısını artırarak bal üretimini sürdürdü.

  • 3 Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı
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    İlçede 20 yıldır bal üreticiliği yapan Küçük, arıcılığın dededen gelen bir meslek olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri arıcılıkla uğraştığını ifade eden Küçük, arıdan daha fazla verim alabilmek için uzun araştırmalar sonucu kovan şeklini ve tipini değiştirdiğini kaydetti. Küçük, yalnızca organik, şekersiz ve kara kovan bal üretimi yaptığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

  • 4 Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı
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    Normal fenni kovanlarda bu bölgede bir arıdan en fazla alacağın bal 20-25 kilodur. Ben de bu verimi artırmak için böyle uzunlamasına kovan yapmayı düşündüm. Bunun randımanı diğer fenni kovanlara göre çok çok yüksek çıktı ve yüzde 100'ün üzerinde bal randımanı aldık. 

  • 5 Arı kovanının şeklini değiştirince üretim iki katına çıktı
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    Bir de bunu normal bal olarak değil organik yani kara kovan balı olarak aldık. Mesela iki katlı fenni bir kovandan bir oğul aldığın zaman o kovandan alacağın bal 10 ya da en fazla 15 kilo. Biz bu kovandan 3 oğul aldık ve 15 çerçeve de bal aldık. Bu da 3 kilodan 40-45 kilo bal eder.

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