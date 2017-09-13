İŞ-YAŞAM

Arı kovanlarına ulaşım için teleferik sistemi kurdu

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 İHA

Artvin'in Arhavi ilçesinde arıcılık ile ailesinin geçimini sağlayan Mustafa Gedik, arı kovanlarına ulaşabilmek için kendi imkanlarıyla yaptığı teleferik sitemi ve minyatür asma köprü ile ulaşımını sağlıyor

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    İlçeye bağlı Güneşli ve Arılı köylerinde arıcılık yapan Mustafa Gedik (53), arı kovanlarının bulunduğu bölgenin sarp arazi yapısına sahip olmasından dolayı ulaşımı kendi imkanlarıyla kurduğu sistemler sayesinde gerçekleştiriyor. 

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    Arılarını yazın Arılı köyünde kışın ise Güneşli köyünde barındırdığını ifade eden Gedik yaptığı açıklamada, arılarını bıraktığı her iki köydeki arazilere araç yolu olmadığını ifade etti. 

     

  • 3 Arı kovanlarına ulaşım için teleferik sistemi kurdu
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    Arılı ve Güneşli köylerine ulaşmak amacıyla iki teleferik sistemi kurduğunu söyleyen Gedik, "Birisi 200 metre diğeri 30 metre uzunluğunda iki adet teleferik sistemi kurdum. Ayrıca Arılı köyüne de arı kovanlarına ulaşmak amacıyla yine 30 metre uzunluğunda 50 santimetre genişliğinde minyatür asma köprü yaptım" dedi.

     

     

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  • 4 Arı kovanlarına ulaşım için teleferik sistemi kurdu
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    Arhavi-Ortacalar karayolunun karşısında bulunan Güneşli köyünde kışın arılarını kışlattığını belirten Gedik, şöyle devam etti:

  • 5 Arı kovanlarına ulaşım için teleferik sistemi kurdu
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    Arıları koyduğum araziye araç yolu olmadığı için mecburiyetten kurduğum teleferik sistemi ile ulaşım sağlıyorum. Arılarımı kışlattığım bölge olan Arılı köyünün yüksek olmasından dolayı çok kar yağıyor ve aynı zamanda yaban hayvanları arı kovanlarıma zarar veriyordu. 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 03:04
    şekeri basmayında
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
    işin gözükeniyle tezgah arkası farklı,marketlerdede suyla inceltilmiş bal satılıyor
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:41
    Dünyada balı bir arılar birde Türkler yapar :)
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