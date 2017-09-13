İŞ-YAŞAM
Arı kovanlarına ulaşım için teleferik sistemi kurdu
18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 | Güncelleme: 13 Eylül 2017 Çarşamba, 15:32:03
İHA
Artvin'in Arhavi ilçesinde arıcılık ile ailesinin geçimini sağlayan Mustafa Gedik, arı kovanlarına ulaşabilmek için kendi imkanlarıyla yaptığı teleferik sitemi ve minyatür asma köprü ile ulaşımını sağlıyor
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İlçeye bağlı Güneşli ve Arılı köylerinde arıcılık yapan Mustafa Gedik (53), arı kovanlarının bulunduğu bölgenin sarp arazi yapısına sahip olmasından dolayı ulaşımı kendi imkanlarıyla kurduğu sistemler sayesinde gerçekleştiriyor.
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Arılarını yazın Arılı köyünde kışın ise Güneşli köyünde barındırdığını ifade eden Gedik yaptığı açıklamada, arılarını bıraktığı her iki köydeki arazilere araç yolu olmadığını ifade etti.
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Arılı ve Güneşli köylerine ulaşmak amacıyla iki teleferik sistemi kurduğunu söyleyen Gedik, "Birisi 200 metre diğeri 30 metre uzunluğunda iki adet teleferik sistemi kurdum. Ayrıca Arılı köyüne de arı kovanlarına ulaşmak amacıyla yine 30 metre uzunluğunda 50 santimetre genişliğinde minyatür asma köprü yaptım" dedi.
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Arhavi-Ortacalar karayolunun karşısında bulunan Güneşli köyünde kışın arılarını kışlattığını belirten Gedik, şöyle devam etti:
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Arıları koyduğum araziye araç yolu olmadığı için mecburiyetten kurduğum teleferik sistemi ile ulaşım sağlıyorum. Arılarımı kışlattığım bölge olan Arılı köyünün yüksek olmasından dolayı çok kar yağıyor ve aynı zamanda yaban hayvanları arı kovanlarıma zarar veriyordu.
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Çareyi rakımı az olan Güneşli köyündeki bölgede arazime koyarak buldum. İşe de yaradı. Hem arı kovanlarımın sonbahar ve kış bakımlarını burada kolayca yapabiliyorum hem de ulaşımı daha kolay sağlıyorum. Vadi içinde olduğu için hem sıcak oluyor hem de deniz ve yayla rüzgarı vurmadığı için arılarım daha sağlıklı ve verimli oluyor.
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Gedik, 8 yıl önce kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği teleferik sistemiyle yük de taşınabildiğini kaydetti. Teleferik sisteminin altından derenin geçtiğini ve özellikle bahar aylarında yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte debisinin yükseldiğini ifade eden Gedik, "Bahar aylarında derenin debisi çok yükseliyor. Su neredeyse teleferik sistemine değiyor. İşte bu zamanlarda teleferikten geçmek alışık olmama rağmen beni bile korkutuyor. Buradan geçmek yürek ve cesaret ister. Bu sistemi kullanmasak bu bölgede arıcılık yapamayız" diye konuştu.
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KARAKOVAN BALI 150 LİRA İLE 300 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR
Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında bu yıl yüksek verim bekleniyor. Kışın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine göç eden Hizanlı ve diğer gezgin arıcılar, ilkbahar aylarında yerleşim birimlerinden uzaktaki ilçenin yaylalarına dönerek, içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan karakovan balını üretiyor.
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Türkiye'nin birçok bölgesinde arıcılar, aşırı sıcak ve nemli havadan olumsuz etkilenirken, Hizanlı arıcılar zengin floraya sahip ilçede 3 bin rakımlı yaylalarda ürettikleri karakovan balında yüksek verim hedefliyor. Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan yaylalarında bu yıl ürettikleri balın kalitesinin çok güzel olduğunu ve geçen yıllara göre daha iyi verim beklediklerini söyledi.
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Bu yıl İstanbul'da düzenlenen, "Kovandan Sofraya Kongresi"ndeki yarışmada karakovan balının dünya birincisi seçildiğini anımsatan Ekinci, şöyle konuştu:
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"Bitlis balı denildiğinde akla ilk Hizan gelir. Çünkü karakovanın merkezi Hizan'dır. Buranın yaylalarında halen yeni yeni açan çiçekler var. Tütsü, süt otu ve geven gibi bitkiler bazı yerlerde yeni açtığı için arılar oldukça polen alıyor. Arıcılarımız sürekli çiçekleri takip ediyor. Çiçekler nerede açarsa arıcılarımız oradalar. Karakovan balında geçen sene 840 ton olan rekoltenin bu yol bin 200 ton olması bekleniyor. Yaklaşık 70 bin karakovanda bal hasadı yapılacak. Bu yıl yaylalarda havalar serin geçtiği için balın akışı katıdır. Su ve nem oranı oldukça az. Su ve nem oranı az olduğunda bal kaliteli olur."
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Ekinci, karakovan balının yüzde yüz doğal olduğunu, içerisinde şeker ve glikoz gibi katkı maddeleri bulunmadığını bildirdi. Ege Üniversitesinde her yıl bal analizi yaptırdıklarını, analizlerde polen ve protein değerlerinin yüksek çıktığını vurgulayan Ekinci, karakovan balıyla düzenlenen tüm bal yarışmalarına katılacaklarını ifade etti.
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"SON YILLARIN EN KALİTELİ BALINI BEKLİYORUZ"
Bal üreticilerinden Çetin Sönmez ise bu yıl son yılların en kaliteli balını beklediklerini söyledi. İlkbaharda Gayda bölgesinde çiçeklerin erken açtığını ve bu nedenle kovanları ilk önce oraya bıraktıklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:
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"Orada çiçekler tükendikten sonra yaylalara çıkmaya başlıyoruz. Yaylalar serin olduğu için burada hasat yapıyoruz. Süzme bal hasadına başladığım halde dışarıdan aşırı şekilde polen geliyor. Çiçek çeşitleri devam ediyor. 10 gün sonra kasnak balının hasadını, havalar iyice soğuduktan sonra da karakovan hasadını yapacağım. Hava soğuduğunda bal akımı duracak. Bal sertleşecek ve petek kırılmaz duruma gelecek. O balı yediğimizde ağızda mum kalmaz. Yani mum yok denecek kadar az."
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Bu arada karakovan balının kilogramının 150 ila 300 liradan satıldığı belirtildi.
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HAYIT BALI MARKALAŞMA YOLUNDA İLERLİYOR
Yapılacak olan çalışmalarla hayıt balının karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak olan kooperatif, böylelikle Aydın'da yıllık 6 tonluk üretimi yapılan hayıt balını marka haline getirmeyi hedefliyor.
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Aydın'a özgü hayıt balının kendine özgü tadı olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Ayhan Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:
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"Yapacağımız çalışmalarla karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracağımız hayıt balının tüketimini ve fiyatını arttırmak istiyoruz. Vatandaşlar bu balın özelliğini bilerek alıp tüketecek. Bu bal değerlenince arıcılarımız da daha fazla üretmeye başlayacak. Arıcılarımızdan topladığımız hayıt balını kooperatif olarak toplayıp kavanozlarda vatandaşlarımıza satışa sunacağız"
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Hayıt balının Aydın arıcısı için çok değerli olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
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"Hayıt balını Türkiye'de ön plana çıkaracağız. Diğer illere özgü çeşitli ballar var. Bizde Aydın'ın hayıt balını, marka haline getireceğiz. Bu balla satış rekoru kıracağımızı düşünüyoruz"
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ADIYAMAN GEVENDER BALI MARKALAŞIYOR
Adıyaman'da üretilen ve "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret tescili yapılan balın marka olması için çalışmalar yürütülüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın zengin bir floraya sahip olduğunu, bunun da üretilen balın kalitesine yansıdığını belirtti.
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Bölgede üretilen balın prolin değerinin çok yüksek olduğunu, içerisinde de sakkaroz bulunmadığını vurgulayan Alan, Türkiye'deki marka ballardan çok daha kaliteli üretim yaptıklarını kaydetti. Alan, il genelinde 75 bin kovanda bal üretildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Yörede 97 arıcımız organik bal ile uğraşıyor. Bunların 3 bin 810 kovanı var. Bu yıl bal veriminde çok ciddi artış mevcut. Yaklaşık 50 ton civarında da organik bal elde edeceğiz. Bu 'şifalı' dediğimiz, hiçbir ilaç kalıntısı olmayan baldır"
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Adıyaman Arıcılar Birliğinin "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret belgesi aldığını anımsatan Alan, sözlerine şöyle devam etti:
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"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Yatırım Destekleme Programı kapsamında bal işleme ve paketleme tesisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı da kek, petek ve kovan üretim merkezi kurdu. Adıyaman'ın balına güveniyoruz. Adıyaman Altın Geven Balı bundan sonra kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır."
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BAL VERİMİ 8 KİLOGRAMDAN 15 KİLOGRAMA YÜKSELDİ
Adıyaman'ın kuzey ilçelerinden Gerger, Sincik ve Çelikhan'da ciddi bal üretimi yapıldığını aktaran Alan, floranın bu bölgelerde çok daha zengin olduğunu ifade etti. Alan, geçen hafta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Adıyaman ziyaretinde "Beş bal ormanı kurma sözü" vermesiyle arıcıların adeta bayram ettiğini anlatan Alan, bundan sonraki süreçte Adıyaman'da arı kovanı dağıtmaya devam edeceklerini bildirdi.
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Kentte yürütülen çalışmalarla arıcılığın ciddi anlamda gelişim göstereceğini vurgulayan Alan, şöyle devam etti:
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Arıcılarımızın gelir seviyesini artırmak için organik arıcılığa ciddi önem veriyoruz. Son yıllarda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile yaptığımız projelerle, cefakar arıcılarımız artık karanlıkta kalmıyor. Onlara taşınabilir konteynerler veriyoruz, güneş enerji sistemleri kuruyoruz. Bununla birlikte arıcılarımız yaylaya çıktıklarında hem cep telefonlarını şarj ediyor hem de hasat zamanı makinelerini güneş enerjisinden elde edilen elektrikle çalıştırabiliyor.
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Son zamanlarda geliştirdiğimiz projelerle arı otunun ekimini teşvik ediyoruz. Bu sayede arıcılık ilimizde hızla gelişiyor. Bu yıl rekoltede de çok ciddi artış söz konusu. Geçmiş yıllarda kovan başına 8 kilogram civarında olan bal verimi, bu yıl 15 kilograma yükseldi. Arıcılarımızın yüzü gülmeye başladı. İnşallah bundan sonra verimimiz daha da artmaya devam edecek.
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ANTALYA TOROS DAĞLARI'NDA YETİŞEN ORGANİK BAL HASADI YAPILDI
Antalya'nın Toros Dağları'nda organik elde edilen ve tescillenmesi için patent çalışmaları devam eden Akseki balındaki rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü.
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Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda üretilen balın hasadına başlandı. Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.
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Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl yaklaşık 5 bin kovandan yaklaşık 50 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan balın süzmesi 150, kara kovanı ise 200 liradan satışa sunuldu.
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Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal yaptığı açıklamada, Akseki balının bir marka olduğunu, özellikle Çimi yaylası balının çok tercih edildiğini söyledi.
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İlçedeki Toros Dağlarında üretilen bala talebin fazla olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:
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"Akseki balının tescillenmesi için patent çalışmalarımız var. Akseki balı doğal ve organiktir. Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aroması çok özeldir. Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır"
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"ARILARA BEBEK GİBİ BAKIYORUZ"
Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 59 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı.
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Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, "Kara kovanlarımızdan bal hasadı yapıyoruz. Ballarımız hastalar için şifadır" dedi.
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Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, sözlerine şöyle devam etti:
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"Çektiğimiz emeğe değiyor. Eşim, ağabeyim ailece atalarımızdan devraldığımız arıcılığı sürdürüyoruz. Arılara bebek gibi özenle bakıyoruz. Bizim ballarımızı özellikle hasta olan kişiler alıyor. Biz bunu hastalara gönderirken sanki biz hastaları iyileştirmiş gibi mutlu oluyoruz. Bizim bu bölgenin balları hakiki organik baldır"
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Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.
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Mevlüt Arıcı ise bal veriminin çok iyi olduğunu, rekoltenin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Bala talebin fazla olduğuna dikkati çeken Arıcı, "Her yıl böyle verim olmaz. Arıcılar her zaman umutla yaşar. 7-8 yılda böyle iyi hasat olur. Bu yıl bir kovandan ortalama 9-10 kilo arasında bal alacağız." ifadelerini kullandı.
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CAM KAVANOZDA VE KÜTÜKTE BAL ÜRETİYOR
Kayserili bal üreticilerinin cam kavanoz ve kütük içinde ürettikleri ballar görenleri hayrete düşürüyor.
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Bal hasadının başladığı Kayseri'de, iki bal üreticisi diğer üreticilerden farklı olarak cam kavanoz ve kütük içinde kara kovan balı üretti.
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Cam kavanoz ve kütük içinde üretilen ballar görenleri hayrete düşürürken, Pınarbaşı ilçesindeki bal üreticisi Aslan Candan, "Daha önceden sepet içinde de bal üretilirdi. Cam kavanozda olur mu diye düşündüm ve denemeye karar verdim. Çok da güzel bir üretim oldu" diye konuştu.
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Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ ise Kayseri'de Arıcılık Kayıt Sistemi ve Arıcılar Birliği'ne 600 kayıtlı üretici olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
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Bu yıl Kayseri'nin bütün ilçelerindeki zengin florayla birlikte mevsimsel şartlarında uygun geçmesi dolayısı ile 2017 yılı önceki yıllara nazaran bal hasadı ve arı ürünleri veriminin oldukça yüksek olduğu görülmüştür.
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Yapmış olduğumuz izlenimler sonucu bu durum bütün arıcılarımızı mutlu etmektedir. Önceki yıllarda yaşanılan hastalık ve iklim şartlarındaki olumsuzluklar bu yıl yaşanmadı, tüm üreticilerin edindikleri verimin bol kazançlara dönüşmesini diliyorum.
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Üreticilerimiz arasında sadece hobi için değil de bu işi meslek edinmiş genç arıcılarımız var. Çabalarını takdir ediyor ve kendilerini yetkilerim doğrultusunda destekliyorum.
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KİLOGRAMI 11 TL'DEN SATILIYOR
Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şakir Ada yaptığı açıklamada, arıcılığın en iyi dönemini geçirdiğini ve 2017 yılının ayçiçek balı için çok verimli bir sene olduğunu söyledi.
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Ayçiçek balının Türkiye'de en fazla üretimi yapılan çiçek balı olduğunu vurgulayan Ada, çam balından sonra en çok ihracatı yapılan balın ayçiçek balı olduğunu ifade etti.
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Ada, ayçiçek balında sağım işleminin tamamlanma aşamasına geldiğini ve beklentinin yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:
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Ayçiçek balında verim geçen yıllara göre ok çok iyi. Bal üreticileri memnun. Ben 25 yıldır Tekirdağ'dayım ilk defa bu kadar verimli bir yıl yaşıyoruz. Mevsimin güzel gitmesi nedeniyle kış ölümlerinden kaynaklanan açık kapandı. Bal verimlerimiz çok iyi.
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1 kovandan 1 teneke, 2 kovandan bir teneke bal alanlar da var. Son zamanlardaki yağışların verime çok büyük katkısı oldu. Yağışlar zamanında oldu. Bu yıl arılarda durum çok iyi.
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Ayçiçeği balının teneke fiyatı 260-275 lira arasında. Kilogramı 10-11 lira arasında gidiyor. Bu yıl son 20 yılın en iyi fiyatlarını gördük. Geçen sene ayçiçeği balının teneke fiyatı 200 liraydı.
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"PETEKLER DOLDU"
Arıcı Mehmet Babacık, arıcılığı uzun yıllardan beri yaptığını ve bu sene bal sağımında beklentinin yüksek olduğunu anlattı.
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Babacık, arıcıların peteklerinin dolduğunu belirterek, "Benim 300 kovanım var. İki kovandan 1 teneke bal alan arkadaşlarımız da var. Eskiden 6 kovandan 1 teneke bal alırken şu anda 2 kovan bir teneke bal veriyor" dedi.
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KAFKAS ARISI YILDA 700 TON BAL ELDE EDİYOR
Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, dünya arıcılığı için çok önemli yeri olan Kafkas arısını korumak için çalışma yaptıklarını söyledi. Kafkas arı ırkının Türkiye'de sadece Ardahan ve Artvin'de bulunduğunu anlatan Evliyaoğlu, şöyle konuştu:
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Ardahan'ın Posof ilçesi bu ırk arı açısından tamamen izole bölge. Yani buraya hiçbir yerden arıcı giremiyor. Ardahanlı arıcılar kışın Artvin'e, Artvin'deki aracılar ise yazın Ardahan'a gelebiliyor. Ancak Posof ilçesinde bu geçerli değil. Posof ilçemiz bu özelliğinden dolayı şu an bakanlık sertifikalı 8 üretici ana arı üretiyor.
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Bölgenin iklim şartlarına dayanıklı olmasından dolayı kışın 2 bin 100 rakımda kışlatılan arılarda gayet fazla verim aldık. Kışın dışarıda kışlatılan arının bal veriminin içerideki arıdan daha fazla olduğunu fark ettik, sıfırın altında 40 derecede kışlatılan arıdan daha iyi bal alındı.
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"KAFKAS ARISI, UZUN DİLİYLE ÇİÇEĞİN EN DERİNİNDEN NEKTAR ALABİLİYOR"
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Kafkas arısının uzun dilinin bala kalite kattığını vurgulayan Evliyaoğlu, "Kafkas arısı, 7,4 milimetre uzunluktaki diliyle çiçekteki nektarı en derinden alabiliyor. Kafkas arısının bu özelliği diğer arılarda olmaz. Bu dil ile elde edilen bal, iki üç ay sonra katılaşır. Bu da balın gerçek bal olduğunu gösterir. Balın katılaşması gerçek çiçek balı olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.
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Arıcılık yapan İzzet Aslan da Kafkas arılarını alıp Artvin'den Ardahan'ın yüksek kesimlerine geldiğini söyledi. Bu bölgede yapılan bala yoğun talep olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi:
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"Kafkas arısının balı çok meşhur. Arımız, Ardahan'ın bu yüksek tepelerinde güzel bal yapıyor. Melez arıdan burada randıman alamazsınız. Allah'a şükür memnunuz, balımızı, oğulumuzu alıyoruz. Kafkas arısı soğuğa dayanan bir arıdır, yağmurda, soğukta çalışır. Bu yüzden dağlık alanlarda, yüksek kesimlerde çok elverişli oluyor. Arı yükseklerdeki çiçeklerle bal yapıyor"
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Aslan, Artvin'den Ardahan'a mayıs ayında gelip dünyanın en güzel ballarından birini üretip eylülde geri döndüklerini belirtti.
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ARICILIKTA İKİ AY ÇALIŞARAK 100 BİN TL KAZANMAK MÜMKÜN
Belli bir altyapı eğitimi ve elde edilecek olan tecrübe sonrası yapılabilen arıcılık, istikrarlı bir şekilde bu işe yönelenlere ciddi kazançlar sağlıyor. Arıcılık yapan vatandaşlar, yaz aylarında çalışıp kış aylarında ise bal satışı yaparak geçimini sağlıyorlar. Bu işi profesyonel olarak yapanlar ise 200 arı ile yılda 100 bin liraya kadar kazanç elde edebiliyor.
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6 yaşından itibaren arıcılık mesleğinin içinde olan, bugün ise bir işletmede bu meslekle alakalı araç gereç satışı yapan Faruk Çengel, arıcılıktan verim alabilmek için özel bir yere ihtiyaç olmadığını belirterek, disiplinli bir çalışmanın vatandaşlara büyük kazançlar sağladığını ifade etti. Her işte olduğu gibi arıcılığın da belli zorlukları olduğunu vurgulayan Çengel, şu açıklamalarda bulundu:
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"Burada asıl mesele altyapı. Altyapıyı bildikten sonra gerisi mantığa kalıyor. Arının kovanını ev olarak düşünürsek, kendimize istediğimiz her şeyi arı için de düşünürsek gerisi kolay. Bize danışanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Eskişehir'de arıcılar dayanışma içinde, gücenme ve kıskanma yok. Bilgi paylaşımı çok sağlam. Bu işe ciddi şekilde yönelen birisinin yılda 2 aylık bir çalışma ile neredeyse bir doktor kadar kazanç sağlaması mümkün"
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"ARICILIKTAN HERKES KAZANÇ SAĞLAYABİLİR"
Arıcılığa yaklaşık 700 liralık bir araç gereç takımı ile başlanabileceğini belirten Faruk Çengel, meslek hakkındaki detayları şu ifadelerle dile getirdi:
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"Arıcılıkta en önemli konulardan birisi arıyı yönlendirebilmek. Bu da bir tecrübe süreci demek. Arıcılıktan herkes kazanç sağlayabilir. İşi bileni zengin de edebilir, acemice davranana zarar da ettirebilir. Bu işe hiç başlamamışlar için, kış günlerinde İlçe Tarım Müdürlüğünden, Eskişehir Arıcılar Birliğinden, İş-Kurdan kurslar veriliyor. Bir aylık bir kurs ve ücretsiz. Herkes gidebiliyor. Bu, işin teorik kısmı. Onun haricinde bize gelen meraklılara zaten 'Kovanlarınızın, arılarınızın videosunu çekin fotoğrafını çekin biz size yardımcı olalım' diyoruz. Söylemek istediğimiz; bu iş yapılsın mı, evet yapılsın. Arıcılık, ciddi olarak bu işi yapanı ihya eder"
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MUŞ'TA ARICI KADINLARA ÖNCELİK TANINIYOR
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) son 4 yılda 21 arıcılık projesine destek alındığını söyleyen Muş Arıcılar Birlik Başkanı Aydın Bağlam, son yıllarda kentte yerli arıcılığın geliştiğini ve arıcı sayısında önemli artış olduğunu bildirdi.
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Arıcılık yapanlara proje destekli olarak 480 kovan, güneş enerji sistemi, sırt teknesi, arıcı barınağının verildiğini belirten Aydın Bağlam, kadın girişimcilere maliyeti 96 bin lira olan arıcılık malzemesinin 60 bin lirasını hibe olarak destek verdiklerini söyledi.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı´nın Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPART 2'nin ilk çağrısında alınan proje sayısının 116 olduğunu vurguladı.
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Alınan projelerden 22'sinin kabul edildiğini belirten Uygur, bunlardan 7'sinin arıcılık projesi olduğunu aktardı. Projelerde yapılan incelemede kriterler, kovanların kurulacağı bölge gibi yapılan puanlamada kadın girişimciler artı 10 puan fazladan verildiğini bildiren Beytullah Uygur, kadın girişimcilere arıcılık yapmalarında öncelik verildiğini ifade etti.
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Kadın arıcılardan Derecik köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Sevgül Bozkurt, "Köyümüz dağlık ve ormanlık alanda. Bu yüzden arıcılık yapan çok. Devlet hibe desteği ile bu yıl arıcılığa başlayacağım. Kadınların evde oturma yerine iş hayatına atılmaları gerekiyor" diye konuştu.
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AFYONKARAHİSAR POLENİNE AVRUPA İLGİSİ
Yazın uygun iklim koşulları ve bölgenin bitki çeşitliğinden faydalanmak üzere Afyonkarahisar'ı tercih eden aracılar, bal üretiminin yanı sıra insan sağlığına birçok faydasından dolayı tercih edilen polen üretimine de ağırlık veriyor.
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Polenler, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde kurulan tesiste işlenerek Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
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Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran, temmuz ve ağustos ayında polen üretimi için çok sayıda şehirden gezgin arıcıların kente geldiğini söyledi.
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Afyonkarahisar’ın polen üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Arap, şöyle devam etti:
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"Aydın, Muğla ve Manisa başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda gezgin arıcı, polen üretimi için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 40 ton polen üretiliyor. Polenüretiminin bu kadar yüksek olmasının sebebi, ilimizdeki haşhaş, kekik, tavşanak, sığırkuyruğu ve kuşburnu bitkilerinin yoğun şekilde bulunmasıdır. Burada üretilen polenin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor."
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Taşoluk Polen İşletmesi sahibi Ahmet Akdi de yaklaşık 3 yıldır arı poleni işlediklerini ifade etti.
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Bölgenin polen üretimi konusunda birçok avantaja sahip olduğunu vurgulayan Akdi, "Afyonkarahisar polen üretiminde Türkiye’de ilk üçte yer alıyor. Geçen yıl bölgedeki arıcılarımızdan 20 tonun üzerinde polenalarak işledik. Bu yıl zirvedeyiz. Bölgemiz mayıs ve haziran aylarında güzel yağış aldı. 40 ton civarında üretim gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
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Akdi, Afyonkarahisar poleninin patentini alarak markalaştıklarını, işlenmiş ürünlerin iç piyasaya ilaveten yurt dışında İspanya, Fransa, Belçika ve Almanya’ya gönderildiğini aktardı.
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Arı poleninin yaş ve kuru tüketilebildiğine değinen Akdi, "Balla, kaymakla veya olduğu gibi tüketilebilir. Arıcılar, işletmemize yaş ve kuru olarak polenlerini getiriyor. Aldığımız polenleri soğuk hava deposunda tutuyoruz. Yurt dışına şu ana kadar 20 ton yaş polen gönderdik, 20 ton daha göndermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Muğla'dan gelen arıcı Talat Keskin de polen üretiminin bala göre daha karlı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
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"Her kovandan iki günde bir 200-250 gram polen alıyoruz. Mayıs-temmuz döneminde yaklaşık bir buçuk ton polen ürettik. Kazancımız çok iyi. Daha önce polenin pazarlanmasında sıkıntı çekiyorduk. Fakat üç yıldır Afyonkarahisar'da bu konuda hiç sorun yaşamadık. Taşoluk'ta kurulan polen işleme tesisi bizi ihya ediyor. Bölgedeki bütün arkadaşlarımızın polenleri iyi fiyata alınıyor. Bu işletme olduğu sürece her yıl polenüretimi için buraya gelmeye devam ederiz."
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'KRALİÇE'Yİ BÖYLE YETİŞTİRİYORLAR
Öte yandan, TEMA Vakfı öncülüğünde Kafkas Irkı Ana Arı Üretimi Projesi'ne 2000 yılında başvurduğu kursu başarıyla tamamlayarak 2001'den itibaren ana arı yetiştiriciliği yaptığını anlatan 48 yaşındaki Melahat Gülbin, "Daha önce hayvancılık yapıyordum.Eşim mevsimlik işçi, gelirimiz çok fazla olmuyordu. Arıcılıkla uğraştığımdan beri kazancım arttı" ifadelerini kullandı.
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Arıların bakımlarıyla her gün ilgilendiğini ifade eden Gülbin, "Ana arı yetiştirmek için günlük larva transferi yapıyoruz.
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Larvadan sonra gözle yumurta atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Satışa hazır olan ana arıyı işaretliyoruz. Yeni doğan ana arıyı ayrı işaretliyoruz.
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İnsan severek yapınca her işten zevk alıyor. Yörede arıcılık ciddi bir gelir kaynağı oldu. Eskiden köy halkı bir araya geldiğinde hayvancılık konuşulurdu, şimdilerde ana arı üretimi konuşuluyor.
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Türkiye'nin birçok bölgesine, çevre köylere ana arı gönderiyoruz. Saf Kafkas arısı sadece bu bölgede var. Çok değerli arılar, üretilen bal, diğer arıların neredeyse iki katı daha verimli ve kaliteli" şeklinde konuştu.
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Üniversiteyi bitirince annesi gibi arıcılık yapmaya karar verdiğini belirten 27 yaşındaki Filiz Gülbin ise şunları söyledi:
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"Anneme yardım ederken `Ben de arıcılık yapabilirim diye düşündüm. Yaklaşık iki yıl arıcılık yaptıktan sonra TEMA'nın köyümüzde kurduğu ana arı üretim merkezinde tarımsal laboratuvarında suni tohumlamadan sorumlu olarak çalışıyorum.
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Laboratuvar ortamında mikroskopla yapay tohumlama yapıyorum. Arıcılık sadece erkeklerin yapabileceği iş olmaktan çıktı. Kadın elinin arıcılığa daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Birçok kadın, annem ve benim gibi aile bütçesine katkı sağlayabilir" diye konuştu.
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SICAK HAVA ARICILARI DA VURDU
Öte yandan, Türkiye'de yüksek rakım ve zengin florasıyla bal üretiminde önemli yere sahip Kars ile çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, çiçeklerin kurumasına ve arıların yeterince bal yapamamasına neden oldu.
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Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş yaptığı açıklamada, bir süredir Türkiye genelince kavurucu sıcakların etkili olduğunu belirterek, sıcaklık dolayısıyla oluşan kuraklığın en çok arıcılık sektörünü etkilediğini söyledi.
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Sıcaklığın etkisiyle çiçeklerin kuruduğunu anlatan Ertaş, "Arılar balı çiçeğin nektarından alır, sıcaklık dolayısıyla o öz nektar suyu kurudu. Diğer hayvanlar kuru otlarla da idare edebilir ancak arılar öyle değil. Arılar çiçeklerin içindeki öz suyu getirip kovana boşaltıyor ve kovan içerisinde onu olgunlaştırarak bal kıvamına getirir. Dolayısıyla sıcak havalardan ilk etkilenen arı oluyor" dedi.
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Ertaş, yörede kışın yaşanan soğuk havanın yazın da sıcak havanın arı üreticilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bölgede, mayıs ayının sonundan itibaren güney yönden sıcak rüzgarlar etkili oldu. Bu rüzgarlar bitkilerin içerisinde barındırdığı öz suyu kuruttu ve bir süre sonra da bitkiler kurumaya başladı, haliyle bu durumdan da arılar çok etkilendi. Bal hasadı olacağı dönemde arıcılar çok kötü bir sezon geçirdi. Kış çok sert geçtiği için bu yıl yöremizde kışın da yüzde 70'lere varan bir arı kaybı vardı. Tüm Türkiye'de bir arı kaybı yaşandı. Bunun üstüne bir de kuraklık gelince arıcı tamamen perişan oldu, arıcılık sektörü şu anda çok kötü durumda"
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"YÜZDE 80 BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI"
Geçen yıla göre Doğu Anadolu'da bal üretiminin aşırı düştüğüne işaret eden Ertaş, "Bölgemizde her kovanın ortalama rekoltesi 17-18 kilogramdır ancak bu sene kovanda 2-3 kilo ya olur ya olmaz. Sıcaklıklar yüzünden rekoltede bu yıl yüzde 80 düşüş yaşandı, geriye kalan üretim miktarı da arıların masrafını bile çıkartmıyor. Üreticilerimize, arıların yavrulaması için bir süre yemleme yapmalarını öneriyoruz" dedi.
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 20 yıldır arıcılık yapan 44 yaşındaki İsmail Küçük de son günlerdeki aşırı kuraklığın ilçedeki bal üretimini düşürdüğünü söyledi.
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Küçük, yağış olmaması ve kuraklık sebebiyle doğadaki çiçeklerin kuruması yüzünden arıların bal yapamadığını dile getirerek, "Yağmur olmayınca bal da olmuyor, yağmur olunca da bal geliyor diyorum. Her damlayı bir bal görüyorum, şu anda bal rekoltesi düşük" dedi.
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ÜRETİCİLER YAĞMURU DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Sıcak hava nedeniyle arıların bal yapımının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan Küçük, "Arı bal yapması için çiçeklere günde en az 5 sefer yapması lazım ama şimdi 2 ya da 3 sefer yapıyor. Bal rekoltesi geçen seneye göre şu anda çok düşük. Arıcı arkadaşlarla istişare yapıyoruz, hepsi yağmur bekliyor. İnşallah kısa sürede yağmur bereket getirir" diye konuştu.
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Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde 80 kovan arı ile organik bal üretimi yapan Hikmet Yılmaz da "İlkbaharda bol yağmur yağdı ama havalar çok soğuk gittiği için çiçekler, otlar gelişmedi. Şimdi de aşırı sıcaktan dolayı otlar ve çiçekler kuruyunca rekolte düştü, eğer yağmur yağmazsa daha da düşebilir. Yani bu sene bal üretimi pek iyi görünmüyor, yağmur bekliyoruz" ifadesini kullandı.
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ARI KOVANININ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİNCE ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI
Kars Sarıkamış İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve kendisine ait odunlukta yeni kovan projesini hayata geçiren 44 yaşındaki İsmail Küçük, sadece organik ve şekersiz kara kovan bal üretimi yapıyor.
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Sarıçam ağaçlarından deneme olarak geçen yıl kovan yapan Küçük, başarılı olunca bu yıl tek katlı yatay olarak dizayn ettiği kovanlarının sayısını artırarak bal üretimini sürdürdü.
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İlçede 20 yıldır bal üreticiliği yapan Küçük, arıcılığın dededen gelen bir meslek olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri arıcılıkla uğraştığını ifade eden Küçük, arıdan daha fazla verim alabilmek için uzun araştırmalar sonucu kovan şeklini ve tipini değiştirdiğini kaydetti. Küçük, yalnızca organik, şekersiz ve kara kovan bal üretimi yaptığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
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Normal fenni kovanlarda bu bölgede bir arıdan en fazla alacağın bal 20-25 kilodur. Ben de bu verimi artırmak için böyle uzunlamasına kovan yapmayı düşündüm. Bunun randımanı diğer fenni kovanlara göre çok çok yüksek çıktı ve yüzde 100'ün üzerinde bal randımanı aldık.
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Bir de bunu normal bal olarak değil organik yani kara kovan balı olarak aldık. Mesela iki katlı fenni bir kovandan bir oğul aldığın zaman o kovandan alacağın bal 10 ya da en fazla 15 kilo. Biz bu kovandan 3 oğul aldık ve 15 çerçeve de bal aldık. Bu da 3 kilodan 40-45 kilo bal eder.
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Yatay kovanlarda arıların yorulmadan bal üretimi yaptığına dikkati çeken Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Bu yatay kovanda arılar yürüyüp iş yapıyor ama katlı olduğu zaman arı yukarı çıkıp aşağı iniyor. Böyle olduğunda hem zaman kaybı olduğu hem de arı yorulduğu için performansı düşüyor. Katlı kovanda ki bir arı eğer 3 sefer yapıyorsa bu kovanda 5 sefer yapıyor.
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Çünkü zaman kaybı yok. Bal veriminin yüksek olması bundan da kaynaklanıyor. İki katlı kovanda 20 çerçeve var, bu kovanda ise 24 çerçeve bulunuyor. Bu kovanı ister tek kovan olarak kullanırsınız ister ortadan böler iki kovan olarak kullanırsınız.
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Bölgede soğuk havanın etkili olması nedeniyle bal üretim sezonunun da kısa sürdüğünü bildiren Küçük, projenin kendisinin hayata geçirdiğini ama tek gayesinin insanlığa bir güzellik sunmak olduğunu anlattı. Küçük, Kars ve Sarıkamış bölgesinde arının bal üretme sezonunun Karadeniz bölgesine göre daha kısa olduğunu bildirerek, şu açıklamalarda bulundu:
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Karadeniz'de 6-7 ay bal sezonu var, burada 3 ay. Bu 3 ayda yeni yaptığımız kovan sisteminde çok fazla bal alınıyor. Umuyorum ki bundan ilham alarak başka arıcılar da bunun üzerine daha güzel yeni projeler koyar. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, yapılan tek katlı uzun kovan projesinin bölgedeki arıcılık sektörüne olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Arıcılık sektörü açısından güzel bir proje olduğunu ifade eden Gök, şöyle konuştu:
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İsmail Bey, atadan, dededen arıcılığın içerisinde ve yıllardır tecrübeleriyle bu işi yapıyor. Kendi ürettiği tek katlı uzun kovanın yapılan testler sonucunda diğer iki katlı normal kovanlara göre daha verimli ve bal üretimini yüzde 100 oranında artırdığı görüldü. İnşallah bölgemizdeki diğer bal üreticileri de bu kovanı örnek alarak daha fazla bal üreterek hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Biz de oda olarak bu güzel projeden dolayı kendisini kutluyoruz.