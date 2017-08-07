İŞ-YAŞAM

Arıcılıkta iki ay çalışarak 100 bin TL kazanmak mümkün

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 İHA

6 yaşından itibaren arıcılık mesleğinin içinde olan, bugün ise bir işletmede bu meslekle alakalı araç gereç satışı yapan Faruk Çengel, "Yılda 2 aylık bir çalışma ile neredeyse bir doktor kadar kazanç sağlaması mümkün" şeklinde konuştu

  • 1 Arıcılıkta iki ay çalışarak 100 bin TL kazanmak mümkün
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    Belli bir altyapı eğitimi ve elde edilecek olan tecrübe sonrası yapılabilen arıcılık, istikrarlı bir şekilde bu işe yönelenlere ciddi kazançlar sağlıyor. Arıcılık yapan vatandaşlar, yaz aylarında çalışıp kış aylarında ise bal satışı yaparak geçimini sağlıyorlar. Bu işi profesyonel olarak yapanlar ise 200 arı ile yılda 100 bin liraya kadar kazanç elde edebiliyor. 

  • 2 Arıcılıkta iki ay çalışarak 100 bin TL kazanmak mümkün
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    6 yaşından itibaren arıcılık mesleğinin içinde olan, bugün ise bir işletmede bu meslekle alakalı araç gereç satışı yapan Faruk Çengel, arıcılıktan verim alabilmek için özel bir yere ihtiyaç olmadığını belirterek, disiplinli bir çalışmanın vatandaşlara büyük kazançlar sağladığını ifade etti. Her işte olduğu gibi arıcılığın da belli zorlukları olduğunu vurgulayan Çengel, şu açıklamalarda bulundu:

  • 3 Arıcılıkta iki ay çalışarak 100 bin TL kazanmak mümkün
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    "Burada asıl mesele altyapı. Altyapıyı bildikten sonra gerisi mantığa kalıyor. Arının kovanını ev olarak düşünürsek, kendimize istediğimiz her şeyi arı için de düşünürsek gerisi kolay. Bize danışanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Eskişehir'de arıcılar dayanışma içinde, gücenme ve kıskanma yok. Bilgi paylaşımı çok sağlam. Bu işe ciddi şekilde yönelen birisinin yılda 2 aylık bir çalışma ile neredeyse bir doktor kadar kazanç sağlaması mümkün" 

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  • 4 Arıcılıkta iki ay çalışarak 100 bin TL kazanmak mümkün
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    "ARICILIKTAN HERKES KAZANÇ SAĞLAYABİLİR"

    Arıcılığa yaklaşık 700 liralık bir araç gereç takımı ile başlanabileceğini belirten Faruk Çengel, meslek hakkındaki detayları şu ifadelerle dile getirdi:

  • 5 Arıcılıkta iki ay çalışarak 100 bin TL kazanmak mümkün
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    "Arıcılıkta en önemli konulardan birisi arıyı yönlendirebilmek. Bu da bir tecrübe süreci demek. Arıcılıktan herkes kazanç sağlayabilir. İşi bileni zengin de edebilir, acemice davranana zarar da ettirebilir. Bu işe hiç başlamamışlar için, kış günlerinde İlçe Tarım Müdürlüğünden, Eskişehir Arıcılar Birliğinden, İş-Kurdan kurslar veriliyor. Bir aylık bir kurs ve ücretsiz. Herkes gidebiliyor. Bu, işin teorik kısmı. Onun haricinde bize gelen meraklılara zaten 'Kovanlarınızın, arılarınızın videosunu çekin fotoğrafını çekin biz size yardımcı olalım' diyoruz. Söylemek istediğimiz; bu iş yapılsın mı, evet yapılsın. Arıcılık, ciddi olarak bu işi yapanı ihya eder"

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YORUMLAR 7
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:33
    Kars bal kasar kaz 10 numara 5 yildiz
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:46
    kars ve ardahanın balı bir numaradır.
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 16:45
    brawo
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