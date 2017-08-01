İŞ-YAŞAM

Artvin'de ana kız kraliçe ana arı yetiştiriyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 İHA

Artvin'in Camili bölgesinde Melahat Gülbin ve kızı Filiz Gülbin, Gürcistan sınırına 500 metre mesafede Kafkas ırkı kraliçe olarak da anılan ana arı yetiştiriyor

  • 1 Artvin'de ana kız kraliçe ana arı yetiştiriyor
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    TEMA Vakfı öncülüğünde Kafkas Irkı Ana Arı Üretimi Projesi'ne 2000 yılında başvurduğu kursu başarıyla tamamlayarak 2001'den itibaren ana arı yetiştiriciliği yaptığını anlatan 48 yaşındaki Melahat Gülbin, "Daha önce hayvancılık yapıyordum.Eşim mevsimlik işçi, gelirimiz çok fazla olmuyordu. Arıcılıkla uğraştığımdan beri kazancım arttı" ifadelerini kullandı.

  • 2 Artvin'de ana kız kraliçe ana arı yetiştiriyor
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    Arıların bakımlarıyla her gün ilgilendiğini ifade eden Gülbin, "Ana arı yetiştirmek için günlük larva transferi yapıyoruz.

  • 3 Artvin'de ana kız kraliçe ana arı yetiştiriyor
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    Larvadan sonra gözle yumurta atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Satışa hazır olan ana arıyı işaretliyoruz. Yeni doğan ana arıyı ayrı işaretliyoruz.

  • 4 Artvin'de ana kız kraliçe ana arı yetiştiriyor
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    İnsan severek yapınca her işten zevk alıyor. Yörede arıcılık ciddi bir gelir kaynağı oldu. Eskiden köy halkı bir araya geldiğinde hayvancılık konuşulurdu, şimdilerde ana arı üretimi konuşuluyor.

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  • 5 Artvin'de ana kız kraliçe ana arı yetiştiriyor
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    Türkiye'nin birçok bölgesine, çevre köylere ana arı gönderiyoruz. Saf Kafkas arısı sadece bu bölgede var. Çok değerli arılar, üretilen bal, diğer arıların neredeyse iki katı daha verimli ve kaliteli" şeklinde konuştu.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:14
    Tebrikler size nasıl ulasabilirim.
  • Misafir 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:13
    Tebrikler size nasıl ulasabilirim.
  • Misafir 19 Nisan 2017 Çarşamba 18:14
    Tebrik ederim İsmail Bey
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