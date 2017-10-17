Bitlis karakovan balı dünya üçüncüsü oldu

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 | Güncelleme: 17 Ekim 2017 Salı, 17:42:03
Bitlis'te üretilen karakovan balı, İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde dünya 3'üncüsü seçildi
1
1|174
İstanbul'da 29- Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 600 bilim insanının katıldığı, 30 jüri üyesinin görev aldığı 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde kazanan belli oldu.
HABERİN DEVAMI
2
2|174
Bitlis adına yarışmaya giren firmanın ürettiği bal, dünya 3'üncüsü seçildi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Ersan, 110 ülkenin katıldığı yarışmada Bitlis'in karakovan balının bronz madalya ile ödüllendirildiğini söyledi. Ersan, şunları kaydetti:
3
3|174
"Florası zengin olan Bitlis'te, balımızın kalitesi de yüksektir. Yarışmada bazı parametreler çok önemliydi. Baldaki prolin, nem oranı, polen sayımının çok önemi vardı. Bitlis'te endemik bitki türü oldukça fazla. Bala kaliteyi katan tat, koku, aroma Bitlis balını diğer ballardan ayırıyor. Bitlis ve ülkemize böylesi bir dereceyi kazandırdığımız için çok mutluyuz."
4
4|174
Ersan, bölgede yaşanan terör olaylarının bal üretimine olumsuz etki yaptığını ve arıcılık yapanların yaylalara çıkışlarında ciddi güvenlik sorunu yaşandığını dile getirdi.
HABERİN DEVAMI
5
5|174
'GURUR VERİCİ'
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise Ferhat Ersan'ı makamında kabul ederek, yarım altın hediye etti. Vali Ustaoğlu, Bitlis'in karakovan balının dünya üçüncüsü seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Ustaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
6
6|174
"İlimiz arıcılıkla ülkemizin bal üretiminde en önemli illerin başında gelmektedir. Zaman zaman balın tanıtımda balımızı övüyoruz, en iyi bal bizim diyoruz. Ama bunların hepsi bir yana; işte, dünya arıcılık kongresi ve bal yarışmasına ilimizi temsilen katılan Ferhat Ersan kardeşimizin balı, bu yarışmada dünyanın en iyi 3. balı kabul edildi. Ne derece gurur duysak azdır. İlimiz ve ülkemiz açısından bu gurur verici sonuç, bizi ziyadesiyle de memnun etti."
7
7|174
ÖNCE SATIN ALDILAR SONRA TOPLADILAR
Van'a gelen yerli turistler, bir arıcının üretim sahasında özel kıyafetler ile karakovan balı hasadı yaptı.Bir tur şirketi aracılığıyla kente gelen ziyaretçiler, arıcı Ömer Akbulak tarafından misafir edildi ve yöresel ikramlardan tatma olanağı buldu.
HABERİN DEVAMI
8
8|174
Akbulak, arıcı kıyafetleri giyen misafirlere, kovanların bulunduğu bölgede dikkat etmeleri gereken konuları anlattı. Daha sonra burada bal hasadı yapan ziyaretçiler, kovandan çıkardıkları ürünleri satın aldı.
9
9|174
"BÜYÜK KEYİF ALDI"
Van'a kızı Ece ile İzmir'den gelen Şevki Özlü, böyle bir deneyimi kaçırmamak için bal hasadına katıldığını söyledi. Bal hasadından büyük keyif aldıklarını anlatan Özlü, "Gezimize süper bir final ile son verdik. Organik balın kesilme şekli ve kocaman leğenlere doldurulması ve hemen tadına bakma imkanı bulabilmek, balın tadı kadar süperdi" diye konuştu.
10
10|174
Bal kesimine kızı Deniz ile katılan İzmirli Gül Öcal da Van'ın insanın iyi, doğasının çok güzel olduğunu dile getirdi. Bal hasadı ile yeni bir deneyim yaşadığını ifade eden Öcal, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
11
11|174
"Karakovan balını kovandan çıkardık. Müthiş bir şey gerçekten. Ben hiç bal yemeyen bir insanım. Şekerle hiç alakam yok ama balı çok rahat bir şekilde yedim. Beni gerçekten hiç rahatsız etmedi."
12
12|174
Bölgenin hayal ettiğinden çok farklı olduğunu vurgulayan Deniz Öcal da burada yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:
13
13|174
"Van'ın her yerini görüp tanımamız gerek. Biz ilk defa bal hasadı yaptık. Ben de normalde bal yemezdim ancak bu balın aroması ve tadı çok farklı. Şeker oranının olmadığı anlaşılıyor hemen. Normalde bu şekilde yapılmıyor endüstriyel üretimde. Gerçek balın ne demek olduğunu burada tecrübe ettik. Balı kendimiz çıkarıp kendimiz yedik. Urartuların neden bu coğrafyayı seçtiklerini şimdi daha iyi anlıyorum."
HABERİN DEVAMI
14
14|174
"AMACIMIZ ÜRÜNLERİN YERİNDE GÖRÜLMESİ"
Akbulak ise karakovan balının hasadının ekim ayında yapıldığını söyledi. Evinde ağırladığı müşterilerinin, kovanların bulunduğu bölgede farklı bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Akbulak, şu açıklamalarda bulundu:
15
15|174
''Amacımız bal almak isteyen vatandaşlarımızın ürünü yerinde görmesi ve satın alacağı balı kendisinin çıkarması. Balı çıkarıp, tadına bakıyorlar. Beğenenlerin balını hemen paket yapıp veriyoruz."
16
16|174
Bölgeye turistleri getiren tur şirketinin yöneticisi Engin Pişkin ise bu uygulamayı duyunca misafirlere farklı bir deneyim yaşatmak istediklerini ifade etti. Bölgenin tarihi ve doğal birçok güzelliği barındırdığını dile getiren Pişkin, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
17
17|174
"Bunların arasında bal üretimi de bulunuyor. Biz de misafirlerimiz hem bu güzelliği yerinde görsün hem de bu deneyime ortak olsun diye tur içinde böyle bir faaliyet düzenledik. Bu kapsamda İzmir'den gelen konuklarımıza karakovan balının hasadını yaptırdık. Çok keyifli dakikalar yaşadılar. Bal alma niyeti olmayan tüm misafirlerimiz hasadı kendi eliyle yapınca ve tadına da bakınca bal almadan ayrılmadı."
18
18|174
BAL HASADINDAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
19
19|174
HABERİN DEVAMI
20
20|174
21
21|174
22
22|174
HABERİN DEVAMI
23
23|174
ARABAN'DA DOĞAL BAL SAĞIMI BAŞLADI
Araban ilçesinin doğusunda yer alan Karadağ ve çevresinde Haziran ayında ilk sağımı yapan bal üreticileri, Eylül ayında ise son sağıma başladı.
24
24|174
Arıların zahter, üçgül ve keklik gibi bitkilerden ürettiği ballar, kilosu 50-75 TL arasında satışa sunuluyor. Körhacıobası kırsal mahallesinde 20 yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Yusuf Karataş, 165 fenni ve kara kovandan iki sağım döneminde toplam 1.5 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.
25
25|174
Organik bal üretimi gerçekleştirdiği için balın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Karataş, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
26
26|174
Son yıllarda özellikle glikoz ve şeker başta olmak üzere değişik katkı maddeleri de kullanılarak üretilen sahte bal, ucuz fiyatlarla piyasada satılmaya başladı. Bu durum ise tüketicileri doğal ve kaliteli bal üretimine yöneltti.
27
27|174
Ben de doğal bal üretmek amacıyla yaptığım araştırmalar sonucunda her yıl değişik arı çeşitliliği yaparak arılarımın kalitesini arttırıp doğal bal kalitesine ulaştım ve başarı sağladım. Kendime ait 165 adet fenni ve kara kovan olan arı kovanlarımla bölgede yetişen zahter, üçgül ve kekikten oluşan insan sağlığına faydalı bitkilerin yer aldığı arazilerde yayılımını yaptırdığım arıların ürettiği bal yoğun ilgi görüyor. Elde ettiğim kazançla ailemin geçimini sağlıyorum.
28
28|174
İLK KEZ DENEDİ SİPARİŞLERE YETİŞEMEDİ
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bal üreticiliği yapan Aslan Candan, daha önce kara kovan sepetleri olduğunu ve arılara bu sepetlerde bal yaptırdıklarını anlatarak, "Cam kavanozda neden olmasın diye düşündük ve denedik" dedi.
HABERİN DEVAMI
29
29|174
İlk defa denediği cam kavanozdaki balı görenlerin hayretler içinde kaldığını söyleyen Aslan Candan, "Cam kavanozun içindeki bal tamamen doğal, katkısız ve içini arı kendisi örüyor" diye konuştu. Cam kavanozda arıların kovan yapmasının ve bal üretmesinin diğer kovanlara göre daha zor olduğunun altını çizen Aslan Candan, "Sepet, sandık ve çıtalarda arıların kovan yapması daha kolay oluyor. Cam kavanozda arının peteği yapması, kaygan olduğu için daha uzun sürüyor" dedi.
30
30|174
Tat ve lezzet olarak cam kavanozdaki balın, sepet ve çıtalarda yaptırılan ballardan daha tatlı ve lezzetli olduğuna dikkat çeken Aslan Candan, şöyle konuştu:
31
31|174
"Çünkü cam kavanozda yaptırılan balda hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal olduğu için tadı ve lezzeti diğer ballardan çok çok farklı oluyor. Cam kavanozda doğal balı görenlerin hepsi hayretler içinde kalıyor. Bu ilk üretimimizdi ve birçok sipariş aldık. Talep çok oldu, şu ana kadar 50 kavanoz bal sattık bu şekilde. Bir kavanozun fiyatı 175 ile 200 TL arasında değişiyor."
HABERİN DEVAMI
32
32|174
33
33|174
KARS BALI ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
Çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı 2 bin 500 rakımlı yaylalarda, Kafkas ırkı arılarla üretilen organik ballar kovanlardan alınmaya başlandı ancak üreticiler hayal kırıklığı yaşadı. Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, bu yıl bal rekoltesinin önceki yıllara göre çok düşük olduğunu söyledi.
34
34|174
Hava durumunun bal üretiminde etkili olduğunu anlatan Ertaş, "İlkbaharda dağlara yağan kar ve oluşan soğuk hava nedeniyle arılar etkilendi. Daha sonra altıncı aydan itibaren etkili olan kıble rüzgarları nedeniyle bitkilerde kuruma söz konusu oldu. Bundan dolayı bal üretimi epey düştü. Hakiki bal üretiminde bu sene yüzde 80 düşüş yaşandı. Kars'ta hakiki balda kovan ortalaması 20 kilogramdır. Bu yıl ortalamamız 3-4 kilograma kadar düştü" diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
35
35|174
Organik bal üretimi yapan 63 yaşındaki Yavuz Mertcan da Kafkas arısının ürettiği organik balın çok kıymetli olduğunu ancak bu sene istenilen verimi alamadıklarını ifade etti.
36
36|174
Sezonun ilk ürünlerini almaya başladıklarını dile getiren Mertcan, "Kovanlarımızı açtığımızda arıların bal çerçevelerinin ancak yarısını doldurabildiğini gördük" dedi.
37
37|174
Bal veriminin bu yıl çok düşük olduğunu anlatan Mertcan, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
38
38|174
"Ben yaklaşık 35 yıldır Kafkas ırkı arılarla organik bal üretimi işi yapıyorum, böyle kısır bir sene ilk defa gördüm. Bu sene yaz mevsimi yağmur yağmamasından dolayı çok kurak geçti. Tam bal akımı dönemi başladığında doğadaki bal kapasitesi düştü. Çünkü floramız kuruduğu için arılar bal yapamadı. Geçen senelere göre bal verimi çok düştü. Bu şekilde sezonu kapatmış olduk önümüzdeki yıllara bakacağız."
39
39|174
Bal üreticisi İsmail Küçük ise bitki çeşitliliği olarak zengin ve flora bakımından da kaliteli bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, "Bu sene Allahın takdiri böyle oldu.Yağmur yağmadığından çiçeklerdeki nektar kurudu, arılar bal yapamadı. Bal çerçevelerinin yarısı dolu yarısı boş çıktı. Büyük emek vererek bu işi yapıyoruz ancak bu sene karşılığını alamadık" dedi.
40
40|174
Küçük, organik balın petek halinde 125 lira, süzme olarak da kilogramının 100 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.
HABERİN DEVAMI
41
41|174
42
42|174
YÜZDE 95'İ ORGANİK OLAN BALDAN YILDA 3 TON SATILIYOR
43
43|174
Gevaş ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Canbey, Van Gölü kıyısında özenle yetiştirdiği arılardan elde ettiği balı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine göndererek ailesinin geçimini sağlıyor. Mesleğe başlamasında kendisine destek olan eşiyle bitki florasının geniş olduğu bölgede arıcılık yapan Canbey, yılda 3 ton bal satıyor.
HABERİN DEVAMI
44
44|174
"KAZANDIĞIM PARAYLA ÇOCUKLARIMI OKUTUYORUM"
Canbey, arıcılık mesleğini geliştirmek için proje hazırlayarak TKDK'ya sunduğunu anlattı. Arıcılığı çok sevdiğini ve bir şey üretebilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan 8 çocuk annesi Canbey, oğullarından 2'sinin üniversite ve birinin lisede okuduğunu, okul masraflarını bal satarak karşıladığını belirtti.
45
45|174
Tüm varlığının beslediği arılar olduğunu kaydeden Canbey, şöyle konuştu:
46
46|174
"Çalışmayı çok seviyorum ve bu işi terk etmeyi düşünmüyorum. Eşim de bu konuda bana çok büyük destek veriyor. Allah TKDK'dan razı olsun. Projemizi kabul ederek bize destek verdiler. Kurduğum işten kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum. Onları geleceğe hazırlıyorum. Ben evde oturan diğer kadınlara da evlerinden çıkarak çalışma hayatına atılmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda devletimiz de çok büyük destekler veriyor. Onların da bu desteklerden yararlanarak kendi işlerini kurmalarını, üretim yapmalarını istiyorum."
HABERİN DEVAMI
47
47|174
"SİPARİŞ ÜZERİNE GÖNDERİYORUZ"
Kaliteli bal ürettikleri için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden sipariş aldıklarını anlatan Canbey, "Ürettiğimiz balın yüzde 95'i organik. Bu nedenle taliplisi çok oluyor. Ürünleri ya kendimiz götürüp teslim ediyoruz ya da kargo ile gönderiyoruz. Eşimle birlikte götürüyoruz, hem gezmiş hem de siparişlerimizi teslim etmiş oluyoruz. 3 ton balı böyle dağıtıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun" ifadelerini kullandı.
48
48|174
"KADINLAR EVDE OTURMALI DÜŞÜNCESİNE KATILMIYORUM"
Canbey'in eşi Necmettin Canbey de devletin eşine sağladığı imkanlar sayesinde üretim kapasitelerini artırdıklarını bildirdi. Canbey, zamanla arıcılığa ilgisi ve becerisi artan eşinin kendi işini kurmak için proje hazırlayarak TKDK'ya başvurduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
49
49|174
Devletimize çok teşekkür ediyoruz. İşimizden de memnunuz. Kimin iş kurma planı varsa ancak parası yoksa devletimiz ona yardımcı oluyor. Şu anda 230 petekte üretim yapıyoruz. TKDK bize çok büyük destek verdi. Devletimizin sağladığı diğer desteklerden de yararlanıyoruz. Bizim bölgemizde bazı insanlara, bayanların erkek işlerinde çalışması farklı geliyor ama ben böyle görmüyorum. Böyle fikirlere de karşıyım.
HABERİN DEVAMI
50
50|174
Çalışmada erkeklerle kadınlar arasında bir fark görmüyorum. Kadınlar da bu konuda çok başarılı. Evde oturan diğer kadınlara da kendi işlerini kurmalarını tavsiye ediyorum. Eşimle aynıyız, farkımız yok. Evde de arıcılıkta da tarlada da eşimle birlikte çalışıyoruz. Aramızda bir ayrım yok. En büyük destekçim eşim.
51
51|174
Çocuklarımız da okuldan kalan zamanlarında bize yardım ediyorlar. Eşim arıları çok seviyor ve sürekli onlarla ilgileniyor. Çocuklarımız büyüdü artık eşim de arılarına daha düşkün hale geldi. Onunla birlikte çalışmayı seviyorum.
52
52|174
ARI KOVANLARINA ULAŞIM İÇİN TELEFERİK SİSTEMİ KURDU
HABERİN DEVAMI
53
53|174
İlçeye bağlı Güneşli ve Arılı köylerinde arıcılık yapan Mustafa Gedik (53), arı kovanlarının bulunduğu bölgenin sarp arazi yapısına sahip olmasından dolayı ulaşımı kendi imkanlarıyla kurduğu sistemler sayesinde gerçekleştiriyor.
54
54|174
Arılarını yazın Arılı köyünde kışın ise Güneşli köyünde barındırdığını ifade eden Gedik yaptığı açıklamada, arılarını bıraktığı her iki köydeki arazilere araç yolu olmadığını ifade etti.
55
55|174
Arılı ve Güneşli köylerine ulaşmak amacıyla iki teleferik sistemi kurduğunu söyleyen Gedik, "Birisi 200 metre diğeri 30 metre uzunluğunda iki adet teleferik sistemi kurdum. Ayrıca Arılı köyüne de arı kovanlarına ulaşmak amacıyla yine 30 metre uzunluğunda 50 santimetre genişliğinde minyatür asma köprü yaptım" dedi.
HABERİN DEVAMI
56
56|174
Arhavi-Ortacalar karayolunun karşısında bulunan Güneşli köyünde kışın arılarını kışlattığını belirten Gedik, şöyle devam etti:
57
57|174
Arıları koyduğum araziye araç yolu olmadığı için mecburiyetten kurduğum teleferik sistemi ile ulaşım sağlıyorum. Arılarımı kışlattığım bölge olan Arılı köyünün yüksek olmasından dolayı çok kar yağıyor ve aynı zamanda yaban hayvanları arı kovanlarıma zarar veriyordu.
58
58|174
Çareyi rakımı az olan Güneşli köyündeki bölgede arazime koyarak buldum. İşe de yaradı. Hem arı kovanlarımın sonbahar ve kış bakımlarını burada kolayca yapabiliyorum hem de ulaşımı daha kolay sağlıyorum. Vadi içinde olduğu için hem sıcak oluyor hem de deniz ve yayla rüzgarı vurmadığı için arılarım daha sağlıklı ve verimli oluyor.
HABERİN DEVAMI
59
59|174
Gedik, 8 yıl önce kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği teleferik sistemiyle yük de taşınabildiğini kaydetti. Teleferik sisteminin altından derenin geçtiğini ve özellikle bahar aylarında yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte debisinin yükseldiğini ifade eden Gedik, "Bahar aylarında derenin debisi çok yükseliyor. Su neredeyse teleferik sistemine değiyor. İşte bu zamanlarda teleferikten geçmek alışık olmama rağmen beni bile korkutuyor. Buradan geçmek yürek ve cesaret ister. Bu sistemi kullanmasak bu bölgede arıcılık yapamayız" diye konuştu.
60
60|174
KARAKOVAN BALI 150 LİRA İLE 300 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR
Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında bu yıl yüksek verim bekleniyor. Kışın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine göç eden Hizanlı ve diğer gezgin arıcılar, ilkbahar aylarında yerleşim birimlerinden uzaktaki ilçenin yaylalarına dönerek, içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan karakovan balını üretiyor.
61
61|174
Türkiye'nin birçok bölgesinde arıcılar, aşırı sıcak ve nemli havadan olumsuz etkilenirken, Hizanlı arıcılar zengin floraya sahip ilçede 3 bin rakımlı yaylalarda ürettikleri karakovan balında yüksek verim hedefliyor. Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan yaylalarında bu yıl ürettikleri balın kalitesinin çok güzel olduğunu ve geçen yıllara göre daha iyi verim beklediklerini söyledi.
HABERİN DEVAMI
62
62|174
Bu yıl İstanbul'da düzenlenen, "Kovandan Sofraya Kongresi"ndeki yarışmada karakovan balının dünya birincisi seçildiğini anımsatan Ekinci, şöyle konuştu:
63
63|174
"Bitlis balı denildiğinde akla ilk Hizan gelir. Çünkü karakovanın merkezi Hizan'dır. Buranın yaylalarında halen yeni yeni açan çiçekler var. Tütsü, süt otu ve geven gibi bitkiler bazı yerlerde yeni açtığı için arılar oldukça polen alıyor. Arıcılarımız sürekli çiçekleri takip ediyor. Çiçekler nerede açarsa arıcılarımız oradalar. Karakovan balında geçen sene 840 ton olan rekoltenin bu yol bin 200 ton olması bekleniyor. Yaklaşık 70 bin karakovanda bal hasadı yapılacak. Bu yıl yaylalarda havalar serin geçtiği için balın akışı katıdır. Su ve nem oranı oldukça az. Su ve nem oranı az olduğunda bal kaliteli olur."
64
64|174
Ekinci, karakovan balının yüzde yüz doğal olduğunu, içerisinde şeker ve glikoz gibi katkı maddeleri bulunmadığını bildirdi. Ege Üniversitesinde her yıl bal analizi yaptırdıklarını, analizlerde polen ve protein değerlerinin yüksek çıktığını vurgulayan Ekinci, karakovan balıyla düzenlenen tüm bal yarışmalarına katılacaklarını ifade etti.
HABERİN DEVAMI
65
65|174
"SON YILLARIN EN KALİTELİ BALINI BEKLİYORUZ"
Bal üreticilerinden Çetin Sönmez ise bu yıl son yılların en kaliteli balını beklediklerini söyledi. İlkbaharda Gayda bölgesinde çiçeklerin erken açtığını ve bu nedenle kovanları ilk önce oraya bıraktıklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:
66
66|174
"Orada çiçekler tükendikten sonra yaylalara çıkmaya başlıyoruz. Yaylalar serin olduğu için burada hasat yapıyoruz. Süzme bal hasadına başladığım halde dışarıdan aşırı şekilde polen geliyor. Çiçek çeşitleri devam ediyor. 10 gün sonra kasnak balının hasadını, havalar iyice soğuduktan sonra da karakovan hasadını yapacağım. Hava soğuduğunda bal akımı duracak. Bal sertleşecek ve petek kırılmaz duruma gelecek. O balı yediğimizde ağızda mum kalmaz. Yani mum yok denecek kadar az."
67
67|174
Bu arada karakovan balının kilogramının 150 ila 300 liradan satıldığı belirtildi.
HABERİN DEVAMI
68
68|174
HAYIT BALI MARKALAŞMA YOLUNDA İLERLİYOR
Yapılacak olan çalışmalarla hayıt balının karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak olan kooperatif, böylelikle Aydın'da yıllık 6 tonluk üretimi yapılan hayıt balını marka haline getirmeyi hedefliyor.
69
69|174
Aydın'a özgü hayıt balının kendine özgü tadı olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Ayhan Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:
70
70|174
"Yapacağımız çalışmalarla karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracağımız hayıt balının tüketimini ve fiyatını arttırmak istiyoruz. Vatandaşlar bu balın özelliğini bilerek alıp tüketecek. Bu bal değerlenince arıcılarımız da daha fazla üretmeye başlayacak. Arıcılarımızdan topladığımız hayıt balını kooperatif olarak toplayıp kavanozlarda vatandaşlarımıza satışa sunacağız"
HABERİN DEVAMI
71
71|174
Hayıt balının Aydın arıcısı için çok değerli olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
72
72|174
"Hayıt balını Türkiye'de ön plana çıkaracağız. Diğer illere özgü çeşitli ballar var. Bizde Aydın'ın hayıt balını, marka haline getireceğiz. Bu balla satış rekoru kıracağımızı düşünüyoruz"
73
73|174
ADIYAMAN GEVENDER BALI MARKALAŞIYOR
Adıyaman'da üretilen ve "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret tescili yapılan balın marka olması için çalışmalar yürütülüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın zengin bir floraya sahip olduğunu, bunun da üretilen balın kalitesine yansıdığını belirtti.
HABERİN DEVAMI
74
74|174
Bölgede üretilen balın prolin değerinin çok yüksek olduğunu, içerisinde de sakkaroz bulunmadığını vurgulayan Alan, Türkiye'deki marka ballardan çok daha kaliteli üretim yaptıklarını kaydetti. Alan, il genelinde 75 bin kovanda bal üretildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
75
75|174
"Yörede 97 arıcımız organik bal ile uğraşıyor. Bunların 3 bin 810 kovanı var. Bu yıl bal veriminde çok ciddi artış mevcut. Yaklaşık 50 ton civarında da organik bal elde edeceğiz. Bu 'şifalı' dediğimiz, hiçbir ilaç kalıntısı olmayan baldır"
76
76|174
Adıyaman Arıcılar Birliğinin "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret belgesi aldığını anımsatan Alan, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
77
77|174
"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Yatırım Destekleme Programı kapsamında bal işleme ve paketleme tesisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı da kek, petek ve kovan üretim merkezi kurdu. Adıyaman'ın balına güveniyoruz. Adıyaman Altın Geven Balı bundan sonra kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır."
78
78|174
BAL VERİMİ 8 KİLOGRAMDAN 15 KİLOGRAMA YÜKSELDİ
Adıyaman'ın kuzey ilçelerinden Gerger, Sincik ve Çelikhan'da ciddi bal üretimi yapıldığını aktaran Alan, floranın bu bölgelerde çok daha zengin olduğunu ifade etti. Alan, geçen hafta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Adıyaman ziyaretinde "Beş bal ormanı kurma sözü" vermesiyle arıcıların adeta bayram ettiğini anlatan Alan, bundan sonraki süreçte Adıyaman'da arı kovanı dağıtmaya devam edeceklerini bildirdi.
79
79|174
Kentte yürütülen çalışmalarla arıcılığın ciddi anlamda gelişim göstereceğini vurgulayan Alan, şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
80
80|174
Arıcılarımızın gelir seviyesini artırmak için organik arıcılığa ciddi önem veriyoruz. Son yıllarda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile yaptığımız projelerle, cefakar arıcılarımız artık karanlıkta kalmıyor. Onlara taşınabilir konteynerler veriyoruz, güneş enerji sistemleri kuruyoruz. Bununla birlikte arıcılarımız yaylaya çıktıklarında hem cep telefonlarını şarj ediyor hem de hasat zamanı makinelerini güneş enerjisinden elde edilen elektrikle çalıştırabiliyor.
81
81|174
Son zamanlarda geliştirdiğimiz projelerle arı otunun ekimini teşvik ediyoruz. Bu sayede arıcılık ilimizde hızla gelişiyor. Bu yıl rekoltede de çok ciddi artış söz konusu. Geçmiş yıllarda kovan başına 8 kilogram civarında olan bal verimi, bu yıl 15 kilograma yükseldi. Arıcılarımızın yüzü gülmeye başladı. İnşallah bundan sonra verimimiz daha da artmaya devam edecek.
82
82|174
ANTALYA TOROS DAĞLARI'NDA YETİŞEN ORGANİK BAL HASADI YAPILDI
Antalya'nın Toros Dağları'nda organik elde edilen ve tescillenmesi için patent çalışmaları devam eden Akseki balındaki rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü.
HABERİN DEVAMI
83
83|174
Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda üretilen balın hasadına başlandı. Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.
84
84|174
Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl yaklaşık 5 bin kovandan yaklaşık 50 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan balın süzmesi 150, kara kovanı ise 200 liradan satışa sunuldu.
85
85|174
Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal yaptığı açıklamada, Akseki balının bir marka olduğunu, özellikle Çimi yaylası balının çok tercih edildiğini söyledi.
HABERİN DEVAMI
86
86|174
İlçedeki Toros Dağlarında üretilen bala talebin fazla olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:
87
87|174
"Akseki balının tescillenmesi için patent çalışmalarımız var. Akseki balı doğal ve organiktir. Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aroması çok özeldir. Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır"
88
88|174
"ARILARA BEBEK GİBİ BAKIYORUZ"
Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 59 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı.
HABERİN DEVAMI
89
89|174
Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, "Kara kovanlarımızdan bal hasadı yapıyoruz. Ballarımız hastalar için şifadır" dedi.
90
90|174
Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, sözlerine şöyle devam etti:
91
91|174
"Çektiğimiz emeğe değiyor. Eşim, ağabeyim ailece atalarımızdan devraldığımız arıcılığı sürdürüyoruz. Arılara bebek gibi özenle bakıyoruz. Bizim ballarımızı özellikle hasta olan kişiler alıyor. Biz bunu hastalara gönderirken sanki biz hastaları iyileştirmiş gibi mutlu oluyoruz. Bizim bu bölgenin balları hakiki organik baldır"
HABERİN DEVAMI
92
92|174
Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.
93
93|174
Mevlüt Arıcı ise bal veriminin çok iyi olduğunu, rekoltenin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Bala talebin fazla olduğuna dikkati çeken Arıcı, "Her yıl böyle verim olmaz. Arıcılar her zaman umutla yaşar. 7-8 yılda böyle iyi hasat olur. Bu yıl bir kovandan ortalama 9-10 kilo arasında bal alacağız." ifadelerini kullandı.
94
94|174
HABERİN DEVAMI
95
95|174
96
96|174
97
97|174
CAM KAVANOZDA VE KÜTÜKTE BAL ÜRETİYOR
Kayserili bal üreticilerinin cam kavanoz ve kütük içinde ürettikleri ballar görenleri hayrete düşürüyor.
HABERİN DEVAMI
98
98|174
Bal hasadının başladığı Kayseri'de, iki bal üreticisi diğer üreticilerden farklı olarak cam kavanoz ve kütük içinde kara kovan balı üretti.
99
99|174
Cam kavanoz ve kütük içinde üretilen ballar görenleri hayrete düşürürken, Pınarbaşı ilçesindeki bal üreticisi Aslan Candan, "Daha önceden sepet içinde de bal üretilirdi. Cam kavanozda olur mu diye düşündüm ve denemeye karar verdim. Çok da güzel bir üretim oldu" diye konuştu.
100
100|174
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ ise Kayseri'de Arıcılık Kayıt Sistemi ve Arıcılar Birliği'ne 600 kayıtlı üretici olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
101
101|174
Bu yıl Kayseri'nin bütün ilçelerindeki zengin florayla birlikte mevsimsel şartlarında uygun geçmesi dolayısı ile 2017 yılı önceki yıllara nazaran bal hasadı ve arı ürünleri veriminin oldukça yüksek olduğu görülmüştür.
102
102|174
Yapmış olduğumuz izlenimler sonucu bu durum bütün arıcılarımızı mutlu etmektedir. Önceki yıllarda yaşanılan hastalık ve iklim şartlarındaki olumsuzluklar bu yıl yaşanmadı, tüm üreticilerin edindikleri verimin bol kazançlara dönüşmesini diliyorum.
103
103|174
Üreticilerimiz arasında sadece hobi için değil de bu işi meslek edinmiş genç arıcılarımız var. Çabalarını takdir ediyor ve kendilerini yetkilerim doğrultusunda destekliyorum.
HABERİN DEVAMI
104
104|174
KİLOGRAMI 11 TL'DEN SATILIYOR
Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şakir Ada yaptığı açıklamada, arıcılığın en iyi dönemini geçirdiğini ve 2017 yılının ayçiçek balı için çok verimli bir sene olduğunu söyledi.
105
105|174
Ayçiçek balının Türkiye'de en fazla üretimi yapılan çiçek balı olduğunu vurgulayan Ada, çam balından sonra en çok ihracatı yapılan balın ayçiçek balı olduğunu ifade etti.
106
106|174
Ada, ayçiçek balında sağım işleminin tamamlanma aşamasına geldiğini ve beklentinin yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:
HABERİN DEVAMI
107
107|174
Ayçiçek balında verim geçen yıllara göre ok çok iyi. Bal üreticileri memnun. Ben 25 yıldır Tekirdağ'dayım ilk defa bu kadar verimli bir yıl yaşıyoruz. Mevsimin güzel gitmesi nedeniyle kış ölümlerinden kaynaklanan açık kapandı. Bal verimlerimiz çok iyi.
108
108|174
1 kovandan 1 teneke, 2 kovandan bir teneke bal alanlar da var. Son zamanlardaki yağışların verime çok büyük katkısı oldu. Yağışlar zamanında oldu. Bu yıl arılarda durum çok iyi.
109
109|174
Ayçiçeği balının teneke fiyatı 260-275 lira arasında. Kilogramı 10-11 lira arasında gidiyor. Bu yıl son 20 yılın en iyi fiyatlarını gördük. Geçen sene ayçiçeği balının teneke fiyatı 200 liraydı.
HABERİN DEVAMI
110
110|174
"PETEKLER DOLDU"
Arıcı Mehmet Babacık, arıcılığı uzun yıllardan beri yaptığını ve bu sene bal sağımında beklentinin yüksek olduğunu anlattı.
111
111|174
Babacık, arıcıların peteklerinin dolduğunu belirterek, "Benim 300 kovanım var. İki kovandan 1 teneke bal alan arkadaşlarımız da var. Eskiden 6 kovandan 1 teneke bal alırken şu anda 2 kovan bir teneke bal veriyor" dedi.
112
112|174
KAFKAS ARISI YILDA 700 TON BAL ELDE EDİYOR
Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, dünya arıcılığı için çok önemli yeri olan Kafkas arısını korumak için çalışma yaptıklarını söyledi. Kafkas arı ırkının Türkiye'de sadece Ardahan ve Artvin'de bulunduğunu anlatan Evliyaoğlu, şöyle konuştu:
HABERİN DEVAMI
113
113|174
Ardahan'ın Posof ilçesi bu ırk arı açısından tamamen izole bölge. Yani buraya hiçbir yerden arıcı giremiyor. Ardahanlı arıcılar kışın Artvin'e, Artvin'deki aracılar ise yazın Ardahan'a gelebiliyor. Ancak Posof ilçesinde bu geçerli değil. Posof ilçemiz bu özelliğinden dolayı şu an bakanlık sertifikalı 8 üretici ana arı üretiyor.
114
114|174
Bölgenin iklim şartlarına dayanıklı olmasından dolayı kışın 2 bin 100 rakımda kışlatılan arılarda gayet fazla verim aldık. Kışın dışarıda kışlatılan arının bal veriminin içerideki arıdan daha fazla olduğunu fark ettik, sıfırın altında 40 derecede kışlatılan arıdan daha iyi bal alındı.
115
115|174
"KAFKAS ARISI, UZUN DİLİYLE ÇİÇEĞİN EN DERİNİNDEN NEKTAR ALABİLİYOR"
HABERİN DEVAMI
116
116|174
Kafkas arısının uzun dilinin bala kalite kattığını vurgulayan Evliyaoğlu, "Kafkas arısı, 7,4 milimetre uzunluktaki diliyle çiçekteki nektarı en derinden alabiliyor. Kafkas arısının bu özelliği diğer arılarda olmaz. Bu dil ile elde edilen bal, iki üç ay sonra katılaşır. Bu da balın gerçek bal olduğunu gösterir. Balın katılaşması gerçek çiçek balı olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.
117
117|174
Arıcılık yapan İzzet Aslan da Kafkas arılarını alıp Artvin'den Ardahan'ın yüksek kesimlerine geldiğini söyledi. Bu bölgede yapılan bala yoğun talep olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi:
118
118|174
"Kafkas arısının balı çok meşhur. Arımız, Ardahan'ın bu yüksek tepelerinde güzel bal yapıyor. Melez arıdan burada randıman alamazsınız. Allah'a şükür memnunuz, balımızı, oğulumuzu alıyoruz. Kafkas arısı soğuğa dayanan bir arıdır, yağmurda, soğukta çalışır. Bu yüzden dağlık alanlarda, yüksek kesimlerde çok elverişli oluyor. Arı yükseklerdeki çiçeklerle bal yapıyor"
HABERİN DEVAMI
119
119|174
Aslan, Artvin'den Ardahan'a mayıs ayında gelip dünyanın en güzel ballarından birini üretip eylülde geri döndüklerini belirtti.
120
120|174
ARICILIKTA İKİ AY ÇALIŞARAK 100 BİN TL KAZANMAK MÜMKÜN
Belli bir altyapı eğitimi ve elde edilecek olan tecrübe sonrası yapılabilen arıcılık, istikrarlı bir şekilde bu işe yönelenlere ciddi kazançlar sağlıyor. Arıcılık yapan vatandaşlar, yaz aylarında çalışıp kış aylarında ise bal satışı yaparak geçimini sağlıyorlar. Bu işi profesyonel olarak yapanlar ise 200 arı ile yılda 100 bin liraya kadar kazanç elde edebiliyor.
121
121|174
6 yaşından itibaren arıcılık mesleğinin içinde olan, bugün ise bir işletmede bu meslekle alakalı araç gereç satışı yapan Faruk Çengel, arıcılıktan verim alabilmek için özel bir yere ihtiyaç olmadığını belirterek, disiplinli bir çalışmanın vatandaşlara büyük kazançlar sağladığını ifade etti. Her işte olduğu gibi arıcılığın da belli zorlukları olduğunu vurgulayan Çengel, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
122
122|174
"Burada asıl mesele altyapı. Altyapıyı bildikten sonra gerisi mantığa kalıyor. Arının kovanını ev olarak düşünürsek, kendimize istediğimiz her şeyi arı için de düşünürsek gerisi kolay. Bize danışanlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Eskişehir'de arıcılar dayanışma içinde, gücenme ve kıskanma yok. Bilgi paylaşımı çok sağlam. Bu işe ciddi şekilde yönelen birisinin yılda 2 aylık bir çalışma ile neredeyse bir doktor kadar kazanç sağlaması mümkün"
123
123|174
"ARICILIKTAN HERKES KAZANÇ SAĞLAYABİLİR"
Arıcılığa yaklaşık 700 liralık bir araç gereç takımı ile başlanabileceğini belirten Faruk Çengel, meslek hakkındaki detayları şu ifadelerle dile getirdi:
124
124|174
"Arıcılıkta en önemli konulardan birisi arıyı yönlendirebilmek. Bu da bir tecrübe süreci demek. Arıcılıktan herkes kazanç sağlayabilir. İşi bileni zengin de edebilir, acemice davranana zarar da ettirebilir. Bu işe hiç başlamamışlar için, kış günlerinde İlçe Tarım Müdürlüğünden, Eskişehir Arıcılar Birliğinden, İş-Kurdan kurslar veriliyor. Bir aylık bir kurs ve ücretsiz. Herkes gidebiliyor. Bu, işin teorik kısmı. Onun haricinde bize gelen meraklılara zaten 'Kovanlarınızın, arılarınızın videosunu çekin fotoğrafını çekin biz size yardımcı olalım' diyoruz. Söylemek istediğimiz; bu iş yapılsın mı, evet yapılsın. Arıcılık, ciddi olarak bu işi yapanı ihya eder"
HABERİN DEVAMI
125
125|174
MUŞ'TA ARICI KADINLARA ÖNCELİK TANINIYOR
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) son 4 yılda 21 arıcılık projesine destek alındığını söyleyen Muş Arıcılar Birlik Başkanı Aydın Bağlam, son yıllarda kentte yerli arıcılığın geliştiğini ve arıcı sayısında önemli artış olduğunu bildirdi.
126
126|174
Arıcılık yapanlara proje destekli olarak 480 kovan, güneş enerji sistemi, sırt teknesi, arıcı barınağının verildiğini belirten Aydın Bağlam, kadın girişimcilere maliyeti 96 bin lira olan arıcılık malzemesinin 60 bin lirasını hibe olarak destek verdiklerini söyledi.
127
127|174
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı´nın Kırsal Kalkınma bileşeni olan IPART 2'nin ilk çağrısında alınan proje sayısının 116 olduğunu vurguladı.
HABERİN DEVAMI
128
128|174
Alınan projelerden 22'sinin kabul edildiğini belirten Uygur, bunlardan 7'sinin arıcılık projesi olduğunu aktardı. Projelerde yapılan incelemede kriterler, kovanların kurulacağı bölge gibi yapılan puanlamada kadın girişimciler artı 10 puan fazladan verildiğini bildiren Beytullah Uygur, kadın girişimcilere arıcılık yapmalarında öncelik verildiğini ifade etti.
129
129|174
Kadın arıcılardan Derecik köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Sevgül Bozkurt, "Köyümüz dağlık ve ormanlık alanda. Bu yüzden arıcılık yapan çok. Devlet hibe desteği ile bu yıl arıcılığa başlayacağım. Kadınların evde oturma yerine iş hayatına atılmaları gerekiyor" diye konuştu.
130
130|174
AFYONKARAHİSAR POLENİNE AVRUPA İLGİSİ
Yazın uygun iklim koşulları ve bölgenin bitki çeşitliğinden faydalanmak üzere Afyonkarahisar'ı tercih eden aracılar, bal üretiminin yanı sıra insan sağlığına birçok faydasından dolayı tercih edilen polen üretimine de ağırlık veriyor.
HABERİN DEVAMI
131
131|174
Polenler, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde kurulan tesiste işlenerek Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
132
132|174
Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran, temmuz ve ağustos ayında polen üretimi için çok sayıda şehirden gezgin arıcıların kente geldiğini söyledi.
133
133|174
Afyonkarahisar’ın polen üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Arap, şöyle devam etti:
HABERİN DEVAMI
134
134|174
"Aydın, Muğla ve Manisa başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda gezgin arıcı, polen üretimi için Afyonkarahisar'ı tercih ediyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 40 ton polen üretiliyor. Polenüretiminin bu kadar yüksek olmasının sebebi, ilimizdeki haşhaş, kekik, tavşanak, sığırkuyruğu ve kuşburnu bitkilerinin yoğun şekilde bulunmasıdır. Burada üretilen polenin büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor."
135
135|174
Taşoluk Polen İşletmesi sahibi Ahmet Akdi de yaklaşık 3 yıldır arı poleni işlediklerini ifade etti.
136
136|174
Bölgenin polen üretimi konusunda birçok avantaja sahip olduğunu vurgulayan Akdi, "Afyonkarahisar polen üretiminde Türkiye’de ilk üçte yer alıyor. Geçen yıl bölgedeki arıcılarımızdan 20 tonun üzerinde polenalarak işledik. Bu yıl zirvedeyiz. Bölgemiz mayıs ve haziran aylarında güzel yağış aldı. 40 ton civarında üretim gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
137
137|174
Akdi, Afyonkarahisar poleninin patentini alarak markalaştıklarını, işlenmiş ürünlerin iç piyasaya ilaveten yurt dışında İspanya, Fransa, Belçika ve Almanya’ya gönderildiğini aktardı.
138
138|174
Arı poleninin yaş ve kuru tüketilebildiğine değinen Akdi, "Balla, kaymakla veya olduğu gibi tüketilebilir. Arıcılar, işletmemize yaş ve kuru olarak polenlerini getiriyor. Aldığımız polenleri soğuk hava deposunda tutuyoruz. Yurt dışına şu ana kadar 20 ton yaş polen gönderdik, 20 ton daha göndermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
139
139|174
Muğla'dan gelen arıcı Talat Keskin de polen üretiminin bala göre daha karlı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
HABERİN DEVAMI
140
140|174
"Her kovandan iki günde bir 200-250 gram polen alıyoruz. Mayıs-temmuz döneminde yaklaşık bir buçuk ton polen ürettik. Kazancımız çok iyi. Daha önce polenin pazarlanmasında sıkıntı çekiyorduk. Fakat üç yıldır Afyonkarahisar'da bu konuda hiç sorun yaşamadık. Taşoluk'ta kurulan polen işleme tesisi bizi ihya ediyor. Bölgedeki bütün arkadaşlarımızın polenleri iyi fiyata alınıyor. Bu işletme olduğu sürece her yıl polenüretimi için buraya gelmeye devam ederiz."
141
141|174
'KRALİÇE'Yİ BÖYLE YETİŞTİRİYORLAR
Öte yandan, TEMA Vakfı öncülüğünde Kafkas Irkı Ana Arı Üretimi Projesi'ne 2000 yılında başvurduğu kursu başarıyla tamamlayarak 2001'den itibaren ana arı yetiştiriciliği yaptığını anlatan 48 yaşındaki Melahat Gülbin, "Daha önce hayvancılık yapıyordum.Eşim mevsimlik işçi, gelirimiz çok fazla olmuyordu. Arıcılıkla uğraştığımdan beri kazancım arttı" ifadelerini kullandı.
142
142|174
Arıların bakımlarıyla her gün ilgilendiğini ifade eden Gülbin, "Ana arı yetiştirmek için günlük larva transferi yapıyoruz.
HABERİN DEVAMI
143
143|174
Larvadan sonra gözle yumurta atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Satışa hazır olan ana arıyı işaretliyoruz. Yeni doğan ana arıyı ayrı işaretliyoruz.
144
144|174
İnsan severek yapınca her işten zevk alıyor. Yörede arıcılık ciddi bir gelir kaynağı oldu. Eskiden köy halkı bir araya geldiğinde hayvancılık konuşulurdu, şimdilerde ana arı üretimi konuşuluyor.
145
145|174
Türkiye'nin birçok bölgesine, çevre köylere ana arı gönderiyoruz. Saf Kafkas arısı sadece bu bölgede var. Çok değerli arılar, üretilen bal, diğer arıların neredeyse iki katı daha verimli ve kaliteli" şeklinde konuştu.
HABERİN DEVAMI
146
146|174
Üniversiteyi bitirince annesi gibi arıcılık yapmaya karar verdiğini belirten 27 yaşındaki Filiz Gülbin ise şunları söyledi:
147
147|174
"Anneme yardım ederken `Ben de arıcılık yapabilirim diye düşündüm. Yaklaşık iki yıl arıcılık yaptıktan sonra TEMA'nın köyümüzde kurduğu ana arı üretim merkezinde tarımsal laboratuvarında suni tohumlamadan sorumlu olarak çalışıyorum.
148
148|174
Laboratuvar ortamında mikroskopla yapay tohumlama yapıyorum. Arıcılık sadece erkeklerin yapabileceği iş olmaktan çıktı. Kadın elinin arıcılığa daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Birçok kadın, annem ve benim gibi aile bütçesine katkı sağlayabilir" diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
149
149|174
SICAK HAVA ARICILARI DA VURDU
Öte yandan, Türkiye'de yüksek rakım ve zengin florasıyla bal üretiminde önemli yere sahip Kars ile çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, çiçeklerin kurumasına ve arıların yeterince bal yapamamasına neden oldu.
150
150|174
Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş yaptığı açıklamada, bir süredir Türkiye genelince kavurucu sıcakların etkili olduğunu belirterek, sıcaklık dolayısıyla oluşan kuraklığın en çok arıcılık sektörünü etkilediğini söyledi.
151
151|174
Sıcaklığın etkisiyle çiçeklerin kuruduğunu anlatan Ertaş, "Arılar balı çiçeğin nektarından alır, sıcaklık dolayısıyla o öz nektar suyu kurudu. Diğer hayvanlar kuru otlarla da idare edebilir ancak arılar öyle değil. Arılar çiçeklerin içindeki öz suyu getirip kovana boşaltıyor ve kovan içerisinde onu olgunlaştırarak bal kıvamına getirir. Dolayısıyla sıcak havalardan ilk etkilenen arı oluyor" dedi.
HABERİN DEVAMI
152
152|174
Ertaş, yörede kışın yaşanan soğuk havanın yazın da sıcak havanın arı üreticilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
153
153|174
"Bölgede, mayıs ayının sonundan itibaren güney yönden sıcak rüzgarlar etkili oldu. Bu rüzgarlar bitkilerin içerisinde barındırdığı öz suyu kuruttu ve bir süre sonra da bitkiler kurumaya başladı, haliyle bu durumdan da arılar çok etkilendi. Bal hasadı olacağı dönemde arıcılar çok kötü bir sezon geçirdi. Kış çok sert geçtiği için bu yıl yöremizde kışın da yüzde 70'lere varan bir arı kaybı vardı. Tüm Türkiye'de bir arı kaybı yaşandı. Bunun üstüne bir de kuraklık gelince arıcı tamamen perişan oldu, arıcılık sektörü şu anda çok kötü durumda"
154
154|174
"YÜZDE 80 BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI"
Geçen yıla göre Doğu Anadolu'da bal üretiminin aşırı düştüğüne işaret eden Ertaş, "Bölgemizde her kovanın ortalama rekoltesi 17-18 kilogramdır ancak bu sene kovanda 2-3 kilo ya olur ya olmaz. Sıcaklıklar yüzünden rekoltede bu yıl yüzde 80 düşüş yaşandı, geriye kalan üretim miktarı da arıların masrafını bile çıkartmıyor. Üreticilerimize, arıların yavrulaması için bir süre yemleme yapmalarını öneriyoruz" dedi.
HABERİN DEVAMI
155
155|174
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 20 yıldır arıcılık yapan 44 yaşındaki İsmail Küçük de son günlerdeki aşırı kuraklığın ilçedeki bal üretimini düşürdüğünü söyledi.
156
156|174
Küçük, yağış olmaması ve kuraklık sebebiyle doğadaki çiçeklerin kuruması yüzünden arıların bal yapamadığını dile getirerek, "Yağmur olmayınca bal da olmuyor, yağmur olunca da bal geliyor diyorum. Her damlayı bir bal görüyorum, şu anda bal rekoltesi düşük" dedi.
157
157|174
ÜRETİCİLER YAĞMURU DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Sıcak hava nedeniyle arıların bal yapımının geçen yıla göre düştüğünü vurgulayan Küçük, "Arı bal yapması için çiçeklere günde en az 5 sefer yapması lazım ama şimdi 2 ya da 3 sefer yapıyor. Bal rekoltesi geçen seneye göre şu anda çok düşük. Arıcı arkadaşlarla istişare yapıyoruz, hepsi yağmur bekliyor. İnşallah kısa sürede yağmur bereket getirir" diye konuştu.
HABERİN DEVAMI
158
158|174
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde 80 kovan arı ile organik bal üretimi yapan Hikmet Yılmaz da "İlkbaharda bol yağmur yağdı ama havalar çok soğuk gittiği için çiçekler, otlar gelişmedi. Şimdi de aşırı sıcaktan dolayı otlar ve çiçekler kuruyunca rekolte düştü, eğer yağmur yağmazsa daha da düşebilir. Yani bu sene bal üretimi pek iyi görünmüyor, yağmur bekliyoruz" ifadesini kullandı.
159
159|174
ARI KOVANININ ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİNCE ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI
Kars Sarıkamış İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve kendisine ait odunlukta yeni kovan projesini hayata geçiren 44 yaşındaki İsmail Küçük, sadece organik ve şekersiz kara kovan bal üretimi yapıyor.
160
160|174
Sarıçam ağaçlarından deneme olarak geçen yıl kovan yapan Küçük, başarılı olunca bu yıl tek katlı yatay olarak dizayn ettiği kovanlarının sayısını artırarak bal üretimini sürdürdü.
HABERİN DEVAMI
161
161|174
İlçede 20 yıldır bal üreticiliği yapan Küçük, arıcılığın dededen gelen bir meslek olduğunu söyledi. Uzun yıllardan beri arıcılıkla uğraştığını ifade eden Küçük, arıdan daha fazla verim alabilmek için uzun araştırmalar sonucu kovan şeklini ve tipini değiştirdiğini kaydetti. Küçük, yalnızca organik, şekersiz ve kara kovan bal üretimi yaptığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
162
162|174
Normal fenni kovanlarda bu bölgede bir arıdan en fazla alacağın bal 20-25 kilodur. Ben de bu verimi artırmak için böyle uzunlamasına kovan yapmayı düşündüm. Bunun randımanı diğer fenni kovanlara göre çok çok yüksek çıktı ve yüzde 100'ün üzerinde bal randımanı aldık.
163
163|174
Bir de bunu normal bal olarak değil organik yani kara kovan balı olarak aldık. Mesela iki katlı fenni bir kovandan bir oğul aldığın zaman o kovandan alacağın bal 10 ya da en fazla 15 kilo. Biz bu kovandan 3 oğul aldık ve 15 çerçeve de bal aldık. Bu da 3 kilodan 40-45 kilo bal eder.
HABERİN DEVAMI
164
164|174
Yatay kovanlarda arıların yorulmadan bal üretimi yaptığına dikkati çeken Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:
165
165|174
Bu yatay kovanda arılar yürüyüp iş yapıyor ama katlı olduğu zaman arı yukarı çıkıp aşağı iniyor. Böyle olduğunda hem zaman kaybı olduğu hem de arı yorulduğu için performansı düşüyor. Katlı kovanda ki bir arı eğer 3 sefer yapıyorsa bu kovanda 5 sefer yapıyor.
166
166|174
Çünkü zaman kaybı yok. Bal veriminin yüksek olması bundan da kaynaklanıyor. İki katlı kovanda 20 çerçeve var, bu kovanda ise 24 çerçeve bulunuyor. Bu kovanı ister tek kovan olarak kullanırsınız ister ortadan böler iki kovan olarak kullanırsınız.
HABERİN DEVAMI
167
167|174
Bölgede soğuk havanın etkili olması nedeniyle bal üretim sezonunun da kısa sürdüğünü bildiren Küçük, projenin kendisinin hayata geçirdiğini ama tek gayesinin insanlığa bir güzellik sunmak olduğunu anlattı. Küçük, Kars ve Sarıkamış bölgesinde arının bal üretme sezonunun Karadeniz bölgesine göre daha kısa olduğunu bildirerek, şu açıklamalarda bulundu:
168
168|174
Karadeniz'de 6-7 ay bal sezonu var, burada 3 ay. Bu 3 ayda yeni yaptığımız kovan sisteminde çok fazla bal alınıyor. Umuyorum ki bundan ilham alarak başka arıcılar da bunun üzerine daha güzel yeni projeler koyar. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, yapılan tek katlı uzun kovan projesinin bölgedeki arıcılık sektörüne olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Arıcılık sektörü açısından güzel bir proje olduğunu ifade eden Gök, şöyle konuştu:
169
169|174
İsmail Bey, atadan, dededen arıcılığın içerisinde ve yıllardır tecrübeleriyle bu işi yapıyor. Kendi ürettiği tek katlı uzun kovanın yapılan testler sonucunda diğer iki katlı normal kovanlara göre daha verimli ve bal üretimini yüzde 100 oranında artırdığı görüldü. İnşallah bölgemizdeki diğer bal üreticileri de bu kovanı örnek alarak daha fazla bal üreterek hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Biz de oda olarak bu güzel projeden dolayı kendisini kutluyoruz.
HABERİN DEVAMI
170
170|174
Bu yatay kovanda arılar yürüyüp iş yapıyor ama katlı olduğu zaman arı yukarı çıkıp aşağı iniyor. Böyle olduğunda hem zaman kaybı olduğu hem de arı yorulduğu için performansı düşüyor. Katlı kovanda ki bir arı eğer 3 sefer yapıyorsa bu kovanda 5 sefer yapıyor.
171
171|174
Çünkü zaman kaybı yok. Bal veriminin yüksek olması bundan da kaynaklanıyor. İki katlı kovanda 20 çerçeve var, bu kovanda ise 24 çerçeve bulunuyor. Bu kovanı ister tek kovan olarak kullanırsınız ister ortadan böler iki kovan olarak kullanırsınız.
172
172|174
Bölgede soğuk havanın etkili olması nedeniyle bal üretim sezonunun da kısa sürdüğünü bildiren Küçük, projenin kendisinin hayata geçirdiğini ama tek gayesinin insanlığa bir güzellik sunmak olduğunu anlattı. Küçük, Kars ve Sarıkamış bölgesinde arının bal üretme sezonunun Karadeniz bölgesine göre daha kısa olduğunu bildirerek, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
173
173|174
Karadeniz'de 6-7 ay bal sezonu var, burada 3 ay. Bu 3 ayda yeni yaptığımız kovan sisteminde çok fazla bal alınıyor. Umuyorum ki bundan ilham alarak başka arıcılar da bunun üzerine daha güzel yeni projeler koyar. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, yapılan tek katlı uzun kovan projesinin bölgedeki arıcılık sektörüne olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Arıcılık sektörü açısından güzel bir proje olduğunu ifade eden Gök, şöyle konuştu:
174
174|174
İsmail Bey, atadan, dededen arıcılığın içerisinde ve yıllardır tecrübeleriyle bu işi yapıyor. Kendi ürettiği tek katlı uzun kovanın yapılan testler sonucunda diğer iki katlı normal kovanlara göre daha verimli ve bal üretimini yüzde 100 oranında artırdığı görüldü. İnşallah bölgemizdeki diğer bal üreticileri de bu kovanı örnek alarak daha fazla bal üreterek hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Biz de oda olarak bu güzel projeden dolayı kendisini kutluyoruz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.