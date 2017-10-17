İş-Yaşam

Bitlis karakovan balı dünya üçüncüsü oldu

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15

Bitlis'te üretilen karakovan balı, İstanbul'da düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde dünya 3'üncüsü seçildi

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    İstanbul'da 29- Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 600 bilim insanının katıldığı, 30 jüri üyesinin görev aldığı 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde kazanan belli oldu.

     

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    Bitlis adına yarışmaya giren firmanın ürettiği bal, dünya 3'üncüsü seçildi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Ersan, 110 ülkenin katıldığı yarışmada Bitlis'in karakovan balının bronz madalya ile ödüllendirildiğini söyledi. Ersan, şunları kaydetti:

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    "Florası zengin olan Bitlis'te, balımızın kalitesi de yüksektir. Yarışmada bazı parametreler çok önemliydi. Baldaki prolin, nem oranı, polen sayımının çok önemi vardı. Bitlis'te endemik bitki türü oldukça fazla. Bala kaliteyi katan tat, koku, aroma Bitlis balını diğer ballardan ayırıyor. Bitlis ve ülkemize böylesi bir dereceyi kazandırdığımız için çok mutluyuz."

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    Ersan, bölgede yaşanan terör olaylarının bal üretimine olumsuz etki yaptığını ve arıcılık yapanların yaylalara çıkışlarında ciddi güvenlik sorunu yaşandığını dile getirdi.

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    'GURUR VERİCİ'

    Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise Ferhat Ersan'ı makamında kabul ederek, yarım altın hediye etti. Vali Ustaoğlu, Bitlis'in karakovan balının dünya üçüncüsü seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Ustaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

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Yorumlar 15
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 03:04
    şekeri basmayında
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
    işin gözükeniyle tezgah arkası farklı,marketlerdede suyla inceltilmiş bal satılıyor
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:41
    Dünyada balı bir arılar birde Türkler yapar :)
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