Çam balının kodeksi hazırlanacak

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Arıcılığın zahmetli ve sabır isteyen bir iş olduğuna dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:

"Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde dünya genelinden 600 yarışmacının katıldığı yarışmada üçüncü olmanın gururunu yaşıyorum. Yarışmaya uzun yıllardır katılmayı hedefliyordum. Bu yıl kendimi hazır hissedip ürettiğim bala güvenince yarışmaya katıldım. Hem Türkiye'nin hem de Amasya'nın adının duyulması bizi gururlandırdı. Balımızın dünya üçüncüsü olmasının en büyük nedeni, hijyenik ortamda üretim yapmamız ve Amasya florasının çok zengin olmasıdır."

TKDK Amasya Koordinatörü Cengiz Dikici ise geliri az olan çiftçilere proje dahilinde hibe vererek üretim ve gelirlerini artırmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Halit Çelebi, bize göre önder bir çiftçi. Amasya için de önemli bir bal üreticisi. Hayalleri olan bütün çiftçilerimizi kurumumuza bekliyoruz." ifadesini kullandı.