İş-Yaşam

Çam balının kodeksi hazırlanacak

18.04.2017 - 16:09 | Güncelleme: AA

Muğla'da yaklaşık olarak 3 milyon kovan bal üretimi gerçekleşiyor. Bu üretim, Türkiye'de yetiştirilen balın yüzde 75'i anlamına geliyor. Yeni biten hasat dönemine göre Muğla'da yaklaşık olarak 20 bin ton çam balı üretildi

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    Türkiye çam balı üretiminin yüzde 75'inin gerçekleştirildiği Muğla'da, üreticiler iyi bir hasat dönemi geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Türkiye'de, üretimin yaklaşık yüzde 75'i 3 milyon kovanla Muğla'da gerçekleştiriliyor.

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    Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada, çam balının Muğla ve ülke için önemli bir değer olduğunu söyledi. Bu amaçla çam balının kimliğe kavuşması için uzun yıllardır çaba gösterdiklerini belirten Şahin, şu açıklamada bulundu:

     

  • 3 Çam balının kodeksi hazırlanacak
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    "Ülkemizde üretimi yapılan çam balı milli balımız. Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'si ülkemizde üretiliyor. Bu üretimin yüzde 75'i ise Muğla'da gerçekleşiyor. Çam balı olmazsa Türk arıcısı çok zor günler geçirir çünkü Türk arıcılığının da çam balı sigortası durumunda." 

     

  • 4 Çam balının kodeksi hazırlanacak
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    Şahin, son 10 yıldır küresel iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde çiçek ballarında iyi verim alındığını bazı bölgelerde alınamadığını vurgulayarak, ancak 9 aylık bir üretim sürecinde çam balının arcılar için adeta bir kurtuluş olduğunu dile getirdi.

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    "ÇAM BALI ÜRETİMİ TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

    Muğla'da hasat döneminin yeni bittiğini ve yaklaşık 20 bin ton çam balı üretildiğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

     

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