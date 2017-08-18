İŞ-YAŞAM

Cam kavanozda ve kütükte bal üretiyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 İHA

Kayseri Pınarbaşı'nda bir bal üreticisi, cam kavanoz ve ağaç kütükleri arasında bal üretmeye başladı. Ürettikleri kara kovan balı ise görenleri şaşkına uğrattı

  • 1 Cam kavanozda ve kütükte bal üretiyor
    1 | 73

    Kayserili bal üreticilerinin cam kavanoz ve kütük içinde ürettikleri ballar görenleri hayrete düşürüyor. 

     

  • 2 Cam kavanozda ve kütükte bal üretiyor
    2 | 73

    Bal hasadının başladığı Kayseri'de, iki bal üreticisi diğer üreticilerden farklı olarak cam kavanoz ve kütük içinde kara kovan balı üretti.

  • 3 Cam kavanozda ve kütükte bal üretiyor
    3 | 73

    Cam kavanoz ve kütük içinde üretilen ballar görenleri hayrete düşürürken, Pınarbaşı ilçesindeki bal üreticisi Aslan Candan, "Daha önceden sepet içinde de bal üretilirdi. Cam kavanozda olur mu diye düşündüm ve denemeye karar verdim. Çok da güzel bir üretim oldu" diye konuştu.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Cam kavanozda ve kütükte bal üretiyor
    4 | 73

     

     

    Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ ise Kayseri'de Arıcılık Kayıt Sistemi ve Arıcılar Birliği'ne 600 kayıtlı üretici olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

     

  • 5 Cam kavanozda ve kütükte bal üretiyor
    5 | 73

    Bu yıl Kayseri'nin bütün ilçelerindeki zengin florayla birlikte mevsimsel şartlarında uygun geçmesi dolayısı ile 2017 yılı önceki yıllara nazaran bal hasadı ve arı ürünleri veriminin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:39
    En iyi bal anzer balıdır. Alabilene
  • Misafir 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:38
    Çiçek balının pek bir artısı yok. Kestane balı yiyin. En iyi şifa kaynağı kestane balıdır. Sonra kekik balı gelir. Kekik balını sofranızda tüketebilirsiniz; fakat kestane balı acı aromasından dolayı tahta kaşıkla günde bir çay kaşığı kadar yenmelidir.
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:33
    Kars bal kasar kaz 10 numara 5 yildiz
Tüm yorumları göster(9)
Kalan karakter : 2000