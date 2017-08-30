İŞ-YAŞAM

Hayıt Balı markalaşma yolunda ilerliyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 İHA

Aydın Bal ve Arı Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Aydın'da yıllık 6 tonluk üretimi yapılan hayıt balının kendine has özelliklerini ortaya çıkararak marka haline getirmek için çalışma başlattılar. Bu kapsamda Karpuzlu, Çine, Koçarlı, Söke ve Nazilli'deki arıcılardan hayıt balı numunesi toplayan kooperatif, bal numunelerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'ne gönderdi

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    Yapılacak olan çalışmalarla hayıt balının karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak olan kooperatif, böylelikle Aydın'da yıllık 6 tonluk üretimi yapılan hayıt balını marka haline getirmeyi hedefliyor.

     

     

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    Aydın'a özgü hayıt balının kendine özgü tadı olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Ayhan Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

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    "Yapacağımız çalışmalarla karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracağımız hayıt balının tüketimini ve fiyatını arttırmak istiyoruz. Vatandaşlar bu balın özelliğini bilerek alıp tüketecek. Bu bal değerlenince arıcılarımız da daha fazla üretmeye başlayacak. Arıcılarımızdan topladığımız hayıt balını kooperatif olarak toplayıp kavanozlarda vatandaşlarımıza satışa sunacağız" 

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    Hayıt balının Aydın arıcısı için çok değerli olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

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    "Hayıt balını Türkiye'de ön plana çıkaracağız. Diğer illere özgü çeşitli ballar var. Bizde Aydın'ın hayıt balını, marka haline getireceğiz. Bu balla satış rekoru kıracağımızı düşünüyoruz"

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 14
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
    işin gözükeniyle tezgah arkası farklı,marketlerdede suyla inceltilmiş bal satılıyor
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:41
    Dünyada balı bir arılar birde Türkler yapar :)
  • Misafir 18 Ağustos 2017 Cuma 23:51
    Gürcü balı çok geldiği için balcılara bu ara çok teşvik var. Maksat milleti şişirmek.
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