İş-Yaşam

Giresun'dan İtalya'ya gitmeye hazırlanıyor

18.04.2017 - 16:09 | Güncelleme: AA

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, Giresun balının Avrupa pazarına gireceğini belirterek, "İtalyan bir firma ile yıllık 400 ton çiçek balı ihracatı için anlaşma imzaladık" dedi

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