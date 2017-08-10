İŞ-YAŞAM

Kafkas arısı yılda 700 ton bal elde ediyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Dünyanın en önemli 4 ırkı arasında yer alan Kafkas arısının ürettiği "Kafkas Balı"nın lezzeti ve kalitesi, arının 7.4 milimetrelik diliyle çiçeklerin özüne ulaşmasından kaynaklanıyor

  • 1 Kafkas arısı yılda 700 ton bal elde ediyor
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    Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, dünya arıcılığı için çok önemli yeri olan Kafkas arısını korumak için çalışma yaptıklarını söyledi. Kafkas arı ırkının Türkiye'de sadece Ardahan ve Artvin'de bulunduğunu anlatan Evliyaoğlu, şöyle konuştu:

  • 2 Kafkas arısı yılda 700 ton bal elde ediyor
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    Ardahan'ın Posof ilçesi bu ırk arı açısından tamamen izole bölge. Yani buraya hiçbir yerden arıcı giremiyor. Ardahanlı arıcılar kışın Artvin'e, Artvin'deki aracılar ise yazın Ardahan'a gelebiliyor. Ancak Posof ilçesinde bu geçerli değil. Posof ilçemiz bu özelliğinden dolayı şu an bakanlık sertifikalı 8 üretici ana arı üretiyor.

  • 3 Kafkas arısı yılda 700 ton bal elde ediyor
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    Bölgenin iklim şartlarına dayanıklı olmasından dolayı kışın 2 bin 100 rakımda kışlatılan arılarda gayet fazla verim aldık. Kışın dışarıda kışlatılan arının bal veriminin içerideki arıdan daha fazla olduğunu fark ettik, sıfırın altında 40 derecede kışlatılan arıdan daha iyi bal alındı.

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  • 4 Kafkas arısı yılda 700 ton bal elde ediyor
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    "KAFKAS ARISI, UZUN DİLİYLE ÇİÇEĞİN EN DERİNİNDEN NEKTAR ALABİLİYOR"

    Kafkas arısının uzun dilinin bala kalite kattığını vurgulayan Evliyaoğlu, "Kafkas arısı, 7,4 milimetre uzunluktaki diliyle çiçekteki nektarı en derinden alabiliyor. Kafkas arısının bu özelliği diğer arılarda olmaz. Bu dil ile elde edilen bal, iki üç ay sonra katılaşır. Bu da balın gerçek bal olduğunu gösterir. Balın katılaşması gerçek çiçek balı olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

  • 5 Kafkas arısı yılda 700 ton bal elde ediyor
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    Arıcılık yapan İzzet Aslan da Kafkas arılarını alıp Artvin'den Ardahan'ın yüksek kesimlerine geldiğini söyledi. Bu bölgede yapılan bala yoğun talep olduğunu anlatan Aslan, şunları söyledi:

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YORUMLAR 7
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:33
    Kars bal kasar kaz 10 numara 5 yildiz
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:46
    kars ve ardahanın balı bir numaradır.
  • Misafir 01 Ağustos 2017 Salı 16:45
    brawo
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