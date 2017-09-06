İŞ-YAŞAM

Karakovan balı 150 lira ile 300 lira arasında değişiyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 İHA

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında geçen yıl 840 ton olan rekoltenin, bu yıl bin 200 tona çıkması bekleniyor

  • 1 Karakovan balı 150 lira ile 300 lira arasında değişiyor
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    Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında bu yıl yüksek verim bekleniyor. Kışın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine göç eden Hizanlı ve diğer gezgin arıcılar, ilkbahar aylarında yerleşim birimlerinden uzaktaki ilçenin yaylalarına dönerek, içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan karakovan balını üretiyor.

  • 2 Karakovan balı 150 lira ile 300 lira arasında değişiyor
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    Türkiye'nin birçok bölgesinde arıcılar, aşırı sıcak ve nemli havadan olumsuz etkilenirken, Hizanlı arıcılar zengin floraya sahip ilçede 3 bin rakımlı yaylalarda ürettikleri karakovan balında yüksek verim hedefliyor. Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan yaylalarında bu yıl ürettikleri balın kalitesinin çok güzel olduğunu ve geçen yıllara göre daha iyi verim beklediklerini söyledi.

  • 3 Karakovan balı 150 lira ile 300 lira arasında değişiyor
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    Bu yıl İstanbul'da düzenlenen, "Kovandan Sofraya Kongresi"ndeki yarışmada karakovan balının dünya birincisi seçildiğini anımsatan Ekinci, şöyle konuştu:

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  • 4 Karakovan balı 150 lira ile 300 lira arasında değişiyor
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    "Bitlis balı denildiğinde akla ilk Hizan gelir. Çünkü karakovanın merkezi Hizan'dır. Buranın yaylalarında halen yeni yeni açan çiçekler var. Tütsü, süt otu ve geven gibi bitkiler bazı yerlerde yeni açtığı için arılar oldukça polen alıyor. Arıcılarımız sürekli çiçekleri takip ediyor. Çiçekler nerede açarsa arıcılarımız oradalar. Karakovan balında geçen sene 840 ton olan rekoltenin bu yol bin 200 ton olması bekleniyor. Yaklaşık 70 bin karakovanda bal hasadı yapılacak. Bu yıl yaylalarda havalar serin geçtiği için balın akışı katıdır. Su ve nem oranı oldukça az. Su ve nem oranı az olduğunda bal kaliteli olur."

  • 5 Karakovan balı 150 lira ile 300 lira arasında değişiyor
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    Ekinci, karakovan balının yüzde yüz doğal olduğunu, içerisinde şeker ve glikoz gibi katkı maddeleri bulunmadığını bildirdi. Ege Üniversitesinde her yıl bal analizi yaptırdıklarını, analizlerde polen ve protein değerlerinin yüksek çıktığını vurgulayan Ekinci, karakovan balıyla düzenlenen tüm bal yarışmalarına katılacaklarını ifade etti.

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YORUMLAR 15
  • Misafir 31 Ağustos 2017 Perşembe 03:04
    şekeri basmayında
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
    işin gözükeniyle tezgah arkası farklı,marketlerdede suyla inceltilmiş bal satılıyor
  • Misafir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:41
    Dünyada balı bir arılar birde Türkler yapar :)
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