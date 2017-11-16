Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda üretilen, tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balının hasadına başlandı. Balın kilogramı 150-300 liradan satışa sunuluyor
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İlçenin zengin floraya sahip yüksek kesimlerinde katkı maddesi kullanılmadan üretilen ve prolin (proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri yüksek karakovan balının hasadı, zorlu uğraşın ardından gerçekleştiriliyor.
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Sıcak havalardan etkilenmesi ve nem oranının dengelenmesi için söğüt dallarından yapılan, etrafı tezekle sıvanan özel kovanlarda üretilen bal, kilogramı 150-300 liradan satışa sunuluyor.
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Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin rakımlı Şemsan Yaylası'nda bal hasadına başladıklarını söyledi.
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İlçede yaptırılan kovanlarda el değmeden üretilen ve yüzde yüz doğal olan balın, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrıldığını anlatan Ekinci, "İlkbaharda kovanların ağzı kapatılarak yüksek kesimlere konuluyor. Hiçbir kimyasal ilaç ve katkı maddesi vermiyoruz. Sonbaharda açtığımız zaman doğal balımızı alıyoruz" dedi.
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Ekinci, birliğe üye 560 kişinin olduğunu, bunlardan 310'unun aktif çalıştığını söyledi.
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İlçedeki yaklaşık 75 bin kovanın yüzde 80'inin karakovan olduğunu, fenni kovanların ise arı üretiminde kullanıldığını ifade eden Ekinci, ileriki yıllarda tüm kovanları karakovana çevirmek istediklerini kaydetti.
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Karakovan balının kalitesiyle dikkati çektiğini vurgulayan Ekinci, "Hizan'ın dağlarında, yaylalarında arıcıların konakladığı yerlerde geven kekik ve diğer bitkilerden çok fazla bulunmakta. Ege Üniversitesinde yaptırdığımız analize göre bölgede yaklaşık 5 bin çiçek türü bulunuyor. Bunun yaklaşık 350'si bal bitkisidir. Arıcılar bu çiçeklerden yararlanıyor" diye konuştu.
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"BİN 200 TON BAL ALINDI"
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Ekinci, havalar serin olduğu zaman karakovan balında daha iyi verim aldıklarını söyledi.
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Hizanlı bal üreticileri olarak bu konuda çok avantajlı olduklarının altını çizen Ekinci, şöyle devam etti:
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"Yazın yüksek yaylalarda sıcaklık en fazla 22 derece oluyor. Karakovan arıcılığında bu hava çok iyi. Serin havalarda balın kalitesi daha güzel olur. Balın normal nemi yüzde 18 iken bizim üretimimizde bu oran 14-16 arasında. Şu an devam eden hasatta yaklaşık bin 200 ton bal alındı. Hedefimize ulaştık. Birlik olarak karakovan balının pazarlanmasında sıkıntı yaşamıyoruz. Buradan göç edenler bölgeyi bildikleri için direkt arıcılardan sipariş alıyorlar. Hem yurt içine hem de yurtdışına bal gönderiyoruz."
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Ekinci, arıcılara kovan başına 10 lira devlet desteği verildiğini, kendilerinin de malzeme yardımı yaptıklarını anlattı.
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"BAL BİLİNÇLİ TÜKETİLMELİ"
Bal tüketimi konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğine işaret eden Ekinci, şu açıklamalarda bulundu:
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Her önüne gelen balı almasınlar. Bal bilinçli tüketilmediği zaman zehirleyebilir. Mutlaka üretici birliği veya sertifikalı satış yapılan yerlerden alınmalı. Ucuz bal zehirler.
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Bu, tatlandırıcı ile desteklenmiş şuruptur. Bir kovandan en fazla 4-5 kilogram bal alıyoruz. Eğer 10 liraya satarsak kimse bal üretmez. Bu yıl verim çok iyi olması dolayısıyla kovan başına 5 kilogram civarında bal alıyoruz. Diğer yıllarda 3 kilogram alıyorduk.
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Bal üreticilerinden Tahir Sönmez ise 200 civarında kovanı bulunduğunu ve bu yıl çok iyi verim aldığını anlattı.
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Kışın arıları Çukurova'ya götürdüğünü, ilkbaharda karlar eridikten sonra Hizan'a getirdiğini anlatan Sönmez, "Balın en güzeli, en tatlısı gevenden alınıyor. Kalitesi bu sene çok güzel. Hatta o kadar güzel ki fenni kovanlar dahi şeker almadı. Son 5 yılın en güzel balını aldık" dedi.
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ÜRETTİĞİ BALLA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Amasya'da yaşayan Halit Çelebi, 5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle başladığı arıcılıkta uluslararası alanda başarıyı yakaladı.
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Merkeze bağlı Doğantepe köyünde yaşayan Çelebi, uzun yıllar hayvancılık yaptı. Çelebi, 5 yıl önce işlerinin kötü gitmesi ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu işi bırakmaya karar verdi. Arıcılık yapmayı düşünen Çelebi, TKDK'dan yatırım bedeli 80 bin lira olan projesine 40 bin lira hibe aldı. Arıcılığa başlayan Çelebi, bugün 250 kovanda yılda 2,5 ton bal üretir hale geldi.
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Çelebi, bir süre önce de Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde "polifloralı (birden fazla bitkili) çiçek balı" kategorisinde dünya üçüncülüğünü kazandı.
Çelebi'nin şimdiki hedefi, ürettiği bal miktarını artırmak ve aynı yarışmada dünya birinciliğini elde etmek.
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Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteği sayesinde işletme kurup işiyle ilgili makine ve ekipman aldığını söyledi.
TKDK'nın desteğinin kendisini cesaretlendirdiğini dile getiren Çelebi, Amasya'nın doğasının arıcılık için uygun olduğunu düşündüğü için bu işe girdiğini anlattı.
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TKDK'ya sunduğu projesinin olumlu karşılandığını ve yüzde 50 hibe desteği aldığını aktaran Çelebi, "Ortalama 2,5 ton bal üretiyoruz. Satışta sıkıntımız yok, ürettiğimiz balın hepsini satabiliyoruz. Şimdi imkanlarımız çok iyi ve profesyonel anlamda arıcılık yapıyoruz. TKDK'nın destekleriyle hedefime adım adım ulaşıyorum." dedi.
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Arıcılığın zahmetli ve sabır isteyen bir iş olduğuna dikkati çeken Çelebi, şunları kaydetti:
"Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde dünya genelinden 600 yarışmacının katıldığı yarışmada üçüncü olmanın gururunu yaşıyorum. Yarışmaya uzun yıllardır katılmayı hedefliyordum. Bu yıl kendimi hazır hissedip ürettiğim bala güvenince yarışmaya katıldım. Hem Türkiye'nin hem de Amasya'nın adının duyulması bizi gururlandırdı. Balımızın dünya üçüncüsü olmasının en büyük nedeni, hijyenik ortamda üretim yapmamız ve Amasya florasının çok zengin olmasıdır."
TKDK Amasya Koordinatörü Cengiz Dikici ise geliri az olan çiftçilere proje dahilinde hibe vererek üretim ve gelirlerini artırmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Halit Çelebi, bize göre önder bir çiftçi. Amasya için de önemli bir bal üreticisi. Hayalleri olan bütün çiftçilerimizi kurumumuza bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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KOVANDA 11 TL, MARKETTE 35 TL
Öte yandan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada, dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye'de gerçekleştirildiğini, Türkiye'deki çam balı üretiminin de yaklaşık yüzde 80'inin Muğla'da yapıldığını söyledi.
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Muğla ve ilçelerinde 6 binin üzerinde ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını anlatan Şahin, kentin yaklaşık 1,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını, gezginci arıcılarla bu sayının hasat döneminde 2,5 milyon kovana ulaştığını kaydetti. Bu yılki bal hasadının iyi olduğunu vurgulayan Şahin, bal üreticilerinin de bu durumdan memnun kaldığını dile getirdi.
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Muğla'da çam balı hasadının ağustosun ilk haftalarında başlayıp, kasım sonuna kadar devam ettiğini anlatan Şahin, ağustos-eylül arasında bir düşüş olmasına rağmen hasadın önceki yıllara oranla güzel geçtiğini vurguladı. Ziya Şahin, hem Muğlalı arıcıların hem de il dışından gelen arıcıların iyi bal aldığını ve ikinci hasattan da bal almaya devam ettiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Çam balında bu yıl hasat güzel. Üreticilerimiz ikinci hasadını yapıyor ve çok güzel bal geliyor. Arıcılarımızın yüzü gülüyor. Çam balı üreten Basra böceği sıcaklardan etkilenmediği için üretim gayet iyi gidiyor. Muğla'daki hasattan bu yıl 25 bin ton çam balı bekliyoruz."
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Üreticilerin, çam balını kilogramı ortalama 11 liradan tüccara sattığını belirten Şahin, çam balının market raflarındaki kilogram fiyatının ise ortalama 35 lira olduğunu bildirdi.
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"BU YIL HASADIMIZ ÇOK GÜZEL"
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Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ne 500 kovan ile gelen bal üreticisi Hüseyin Kesen, çam balı üretimi yapmak için geldiğini ve hasat yapmaya başladıklarını ifade etti.b Kesen, yaklaşık 20 yıldır arıcılık yaptığını ve verimin bu yıl, önceki yıllara oranla yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl hasadımız çok güzel. Çok iyi de bal aldık. Allah bereket versin. Bu yıl aşağı yukarı iki kovandan bir teneke bal süzüyoruz bu çok iyi" diye konuştu.
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Ordu'dan Muğla'nın Akyaka Mahallesi'ne bin 500 kovan ile gelen bal üreticisi Erol Demir de çam balı üretimi yapmak için Muğla'ya geldiklerini, 30 gündür Akyaka'da bulunduklarını ifade etti. Verimin bu yıl, önceki yıllara oranla yüksek olduğuna işaret eden Demir, bölgedeki birçok üreticinin önceki yıllara göre bu yıl iyi çam balı aldığını anlattı. Arı üreticilerinin en büyük zorluklarının gezgincilik olduğuna dikkati çeken Demir, şöyle konuştu:
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"Çam balı mevsimsel değerlerden de etkileniyor. Ancak bu yıl değerler çok iyi oldu ve çam balında hasat iyi gerçekleşti. Ancak önceki yıllarda yaşamadığımız yer sorununu bu yıl yaşamaya başladık. Buradaki gezginci aracılar kurumlarla karşıya karşıya kaldı. Bu sorunumuzun çözülmesi bekliyoruz. Biz burada ekonomiye de katkı sağlamak için bulunuyoruz."
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TÜRK BALININ KİMLİĞİNİ TESPİT EDECEKLER
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık 106 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.
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Yürüttükleri çalışmalarla Türkiye'yi arıcılıkta zirveye taşımak istediklerini aktaran Şahin, istikrarlı bir yükseliş yakaladıklarını, üreticilerin bilinçli ve kaliteli bir duruş sergilediğini ifade etti.
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Belirlenen standartlar çerçevesinde ürünlerin, güvenli şekilde tüketiciye sunulduğunu anlatan Şahin, bu sezon da yüksek yaylalarda çok verimli ballar üretildiğin kaydetti.
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"İYİ BAL KONUSUNDA TÜRKİYE DÜNYANIN MERKEZİNDE YER ALACAK"
Türkiye Arıcılar Birliğine kayıtlı 62 bin ailenin arıcılık yaptığını belirten Şahin, şu açıklamalarda bulundu:
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Türkiye'de 7 milyon 930 bin arımız var. Bu çok ciddi bir rakam. Yıllık 106 bin ton civarında bal üretimi yapıyoruz. Ülkemizde 12 çeşit bal ticarete konu oluyor.
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Ülkemizde çok nadide ballarımız var. Bizim tek sorunumuz verimlilikte. Verimlilik konusunda çalışmalar yapmalıyız. Arıcılarımızın yüzünü güldürdüğümüz zaman iyi bal konusunda Türkiye dünyanın merkezinde yer alacak.
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Türkiye'de dünyanın en kaliteli ballarını üretiyoruz. Çeşitliği ve kaliteyi gösterebilmek için balların kimliklerini tespit edeceğiz.
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Böylelikle Türkiye'nin ballarını dünyaya tanıtmış olacağız.
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Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 29 Eylül-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen kongreye 13 bin arıcının kayıt yaptırdığını, 124 ülkeden katılım sağlandığını anlatan Şahin, bu düzeyde katılımla dünya arıcılık tarihinin rekorlarını bu kongrede kırdıklarını kaydetti.
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BİTLİS KARAKOVAN BALI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
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İstanbul'da 29- Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 600 bilim insanının katıldığı, 30 jüri üyesinin görev aldığı 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde kazanan belli oldu.
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Bitlis adına yarışmaya giren firmanın ürettiği bal, dünya 3'üncüsü seçildi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Ersan, 110 ülkenin katıldığı yarışmada Bitlis'in karakovan balının bronz madalya ile ödüllendirildiğini söyledi. Ersan, şunları kaydetti:
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"Florası zengin olan Bitlis'te, balımızın kalitesi de yüksektir. Yarışmada bazı parametreler çok önemliydi. Baldaki prolin, nem oranı, polen sayımının çok önemi vardı. Bitlis'te endemik bitki türü oldukça fazla. Bala kaliteyi katan tat, koku, aroma Bitlis balını diğer ballardan ayırıyor. Bitlis ve ülkemize böylesi bir dereceyi kazandırdığımız için çok mutluyuz."
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Ersan, bölgede yaşanan terör olaylarının bal üretimine olumsuz etki yaptığını ve arıcılık yapanların yaylalara çıkışlarında ciddi güvenlik sorunu yaşandığını dile getirdi.
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'GURUR VERİCİ'
Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise Ferhat Ersan'ı makamında kabul ederek, yarım altın hediye etti. Vali Ustaoğlu, Bitlis'in karakovan balının dünya üçüncüsü seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Ustaoğlu, şu açıklamalarda bulundu:
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"İlimiz arıcılıkla ülkemizin bal üretiminde en önemli illerin başında gelmektedir. Zaman zaman balın tanıtımda balımızı övüyoruz, en iyi bal bizim diyoruz. Ama bunların hepsi bir yana; işte, dünya arıcılık kongresi ve bal yarışmasına ilimizi temsilen katılan Ferhat Ersan kardeşimizin balı, bu yarışmada dünyanın en iyi 3. balı kabul edildi. Ne derece gurur duysak azdır. İlimiz ve ülkemiz açısından bu gurur verici sonuç, bizi ziyadesiyle de memnun etti."
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ÖNCE SATIN ALDILAR SONRA TOPLADILAR
Van'a gelen yerli turistler, bir arıcının üretim sahasında özel kıyafetler ile karakovan balı hasadı yaptı.Bir tur şirketi aracılığıyla kente gelen ziyaretçiler, arıcı Ömer Akbulak tarafından misafir edildi ve yöresel ikramlardan tatma olanağı buldu.
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Akbulak, arıcı kıyafetleri giyen misafirlere, kovanların bulunduğu bölgede dikkat etmeleri gereken konuları anlattı. Daha sonra burada bal hasadı yapan ziyaretçiler, kovandan çıkardıkları ürünleri satın aldı.
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"BÜYÜK KEYİF ALDI"
Van'a kızı Ece ile İzmir'den gelen Şevki Özlü, böyle bir deneyimi kaçırmamak için bal hasadına katıldığını söyledi. Bal hasadından büyük keyif aldıklarını anlatan Özlü, "Gezimize süper bir final ile son verdik. Organik balın kesilme şekli ve kocaman leğenlere doldurulması ve hemen tadına bakma imkanı bulabilmek, balın tadı kadar süperdi" diye konuştu.
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Bal kesimine kızı Deniz ile katılan İzmirli Gül Öcal da Van'ın insanın iyi, doğasının çok güzel olduğunu dile getirdi. Bal hasadı ile yeni bir deneyim yaşadığını ifade eden Öcal, şu açıklamalarda bulundu:
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"Karakovan balını kovandan çıkardık. Müthiş bir şey gerçekten. Ben hiç bal yemeyen bir insanım. Şekerle hiç alakam yok ama balı çok rahat bir şekilde yedim. Beni gerçekten hiç rahatsız etmedi."
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Bölgenin hayal ettiğinden çok farklı olduğunu vurgulayan Deniz Öcal da burada yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:
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"Van'ın her yerini görüp tanımamız gerek. Biz ilk defa bal hasadı yaptık. Ben de normalde bal yemezdim ancak bu balın aroması ve tadı çok farklı. Şeker oranının olmadığı anlaşılıyor hemen. Normalde bu şekilde yapılmıyor endüstriyel üretimde. Gerçek balın ne demek olduğunu burada tecrübe ettik. Balı kendimiz çıkarıp kendimiz yedik. Urartuların neden bu coğrafyayı seçtiklerini şimdi daha iyi anlıyorum."
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"AMACIMIZ ÜRÜNLERİN YERİNDE GÖRÜLMESİ"
Akbulak ise karakovan balının hasadının ekim ayında yapıldığını söyledi. Evinde ağırladığı müşterilerinin, kovanların bulunduğu bölgede farklı bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Akbulak, şu açıklamalarda bulundu:
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''Amacımız bal almak isteyen vatandaşlarımızın ürünü yerinde görmesi ve satın alacağı balı kendisinin çıkarması. Balı çıkarıp, tadına bakıyorlar. Beğenenlerin balını hemen paket yapıp veriyoruz."
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Bölgeye turistleri getiren tur şirketinin yöneticisi Engin Pişkin ise bu uygulamayı duyunca misafirlere farklı bir deneyim yaşatmak istediklerini ifade etti. Bölgenin tarihi ve doğal birçok güzelliği barındırdığını dile getiren Pişkin, şöyle konuştu:
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"Bunların arasında bal üretimi de bulunuyor. Biz de misafirlerimiz hem bu güzelliği yerinde görsün hem de bu deneyime ortak olsun diye tur içinde böyle bir faaliyet düzenledik. Bu kapsamda İzmir'den gelen konuklarımıza karakovan balının hasadını yaptırdık. Çok keyifli dakikalar yaşadılar. Bal alma niyeti olmayan tüm misafirlerimiz hasadı kendi eliyle yapınca ve tadına da bakınca bal almadan ayrılmadı."
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BAL HASADINDAN DİĞER GÖRÜNTÜLER!
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ARABAN'DA DOĞAL BAL SAĞIMI BAŞLADI
Araban ilçesinin doğusunda yer alan Karadağ ve çevresinde Haziran ayında ilk sağımı yapan bal üreticileri, Eylül ayında ise son sağıma başladı.
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Arıların zahter, üçgül ve keklik gibi bitkilerden ürettiği ballar, kilosu 50-75 TL arasında satışa sunuluyor. Körhacıobası kırsal mahallesinde 20 yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Yusuf Karataş, 165 fenni ve kara kovandan iki sağım döneminde toplam 1.5 ton bal üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.
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Organik bal üretimi gerçekleştirdiği için balın yoğun ilgi gördüğünü anlatan Karataş, şu açıklamalarda bulundu:
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Son yıllarda özellikle glikoz ve şeker başta olmak üzere değişik katkı maddeleri de kullanılarak üretilen sahte bal, ucuz fiyatlarla piyasada satılmaya başladı. Bu durum ise tüketicileri doğal ve kaliteli bal üretimine yöneltti.
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Ben de doğal bal üretmek amacıyla yaptığım araştırmalar sonucunda her yıl değişik arı çeşitliliği yaparak arılarımın kalitesini arttırıp doğal bal kalitesine ulaştım ve başarı sağladım. Kendime ait 165 adet fenni ve kara kovan olan arı kovanlarımla bölgede yetişen zahter, üçgül ve kekikten oluşan insan sağlığına faydalı bitkilerin yer aldığı arazilerde yayılımını yaptırdığım arıların ürettiği bal yoğun ilgi görüyor. Elde ettiğim kazançla ailemin geçimini sağlıyorum.
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İLK KEZ DENEDİ SİPARİŞLERE YETİŞEMEDİ
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bal üreticiliği yapan Aslan Candan, daha önce kara kovan sepetleri olduğunu ve arılara bu sepetlerde bal yaptırdıklarını anlatarak, "Cam kavanozda neden olmasın diye düşündük ve denedik" dedi.
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İlk defa denediği cam kavanozdaki balı görenlerin hayretler içinde kaldığını söyleyen Aslan Candan, "Cam kavanozun içindeki bal tamamen doğal, katkısız ve içini arı kendisi örüyor" diye konuştu. Cam kavanozda arıların kovan yapmasının ve bal üretmesinin diğer kovanlara göre daha zor olduğunun altını çizen Aslan Candan, "Sepet, sandık ve çıtalarda arıların kovan yapması daha kolay oluyor. Cam kavanozda arının peteği yapması, kaygan olduğu için daha uzun sürüyor" dedi.
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Tat ve lezzet olarak cam kavanozdaki balın, sepet ve çıtalarda yaptırılan ballardan daha tatlı ve lezzetli olduğuna dikkat çeken Aslan Candan, şöyle konuştu:
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"Çünkü cam kavanozda yaptırılan balda hiçbir katkı maddesi yok. Tamamen doğal olduğu için tadı ve lezzeti diğer ballardan çok çok farklı oluyor. Cam kavanozda doğal balı görenlerin hepsi hayretler içinde kalıyor. Bu ilk üretimimizdi ve birçok sipariş aldık. Talep çok oldu, şu ana kadar 50 kavanoz bal sattık bu şekilde. Bir kavanozun fiyatı 175 ile 200 TL arasında değişiyor."
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KARS BALI ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
Çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı 2 bin 500 rakımlı yaylalarda, Kafkas ırkı arılarla üretilen organik ballar kovanlardan alınmaya başlandı ancak üreticiler hayal kırıklığı yaşadı. Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, bu yıl bal rekoltesinin önceki yıllara göre çok düşük olduğunu söyledi.
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Hava durumunun bal üretiminde etkili olduğunu anlatan Ertaş, "İlkbaharda dağlara yağan kar ve oluşan soğuk hava nedeniyle arılar etkilendi. Daha sonra altıncı aydan itibaren etkili olan kıble rüzgarları nedeniyle bitkilerde kuruma söz konusu oldu. Bundan dolayı bal üretimi epey düştü. Hakiki bal üretiminde bu sene yüzde 80 düşüş yaşandı. Kars'ta hakiki balda kovan ortalaması 20 kilogramdır. Bu yıl ortalamamız 3-4 kilograma kadar düştü" diye konuştu.
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Organik bal üretimi yapan 63 yaşındaki Yavuz Mertcan da Kafkas arısının ürettiği organik balın çok kıymetli olduğunu ancak bu sene istenilen verimi alamadıklarını ifade etti.
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Sezonun ilk ürünlerini almaya başladıklarını dile getiren Mertcan, "Kovanlarımızı açtığımızda arıların bal çerçevelerinin ancak yarısını doldurabildiğini gördük" dedi.
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Bal veriminin bu yıl çok düşük olduğunu anlatan Mertcan, şöyle konuştu:
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"Ben yaklaşık 35 yıldır Kafkas ırkı arılarla organik bal üretimi işi yapıyorum, böyle kısır bir sene ilk defa gördüm. Bu sene yaz mevsimi yağmur yağmamasından dolayı çok kurak geçti. Tam bal akımı dönemi başladığında doğadaki bal kapasitesi düştü. Çünkü floramız kuruduğu için arılar bal yapamadı. Geçen senelere göre bal verimi çok düştü. Bu şekilde sezonu kapatmış olduk önümüzdeki yıllara bakacağız."
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Bal üreticisi İsmail Küçük ise bitki çeşitliliği olarak zengin ve flora bakımından da kaliteli bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, "Bu sene Allahın takdiri böyle oldu.Yağmur yağmadığından çiçeklerdeki nektar kurudu, arılar bal yapamadı. Bal çerçevelerinin yarısı dolu yarısı boş çıktı. Büyük emek vererek bu işi yapıyoruz ancak bu sene karşılığını alamadık" dedi.
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Küçük, organik balın petek halinde 125 lira, süzme olarak da kilogramının 100 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.
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YÜZDE 95'İ ORGANİK OLAN BALDAN YILDA 3 TON SATILIYOR
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Gevaş ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Canbey, Van Gölü kıyısında özenle yetiştirdiği arılardan elde ettiği balı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine göndererek ailesinin geçimini sağlıyor. Mesleğe başlamasında kendisine destek olan eşiyle bitki florasının geniş olduğu bölgede arıcılık yapan Canbey, yılda 3 ton bal satıyor.
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"KAZANDIĞIM PARAYLA ÇOCUKLARIMI OKUTUYORUM"
Canbey, arıcılık mesleğini geliştirmek için proje hazırlayarak TKDK'ya sunduğunu anlattı. Arıcılığı çok sevdiğini ve bir şey üretebilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan 8 çocuk annesi Canbey, oğullarından 2'sinin üniversite ve birinin lisede okuduğunu, okul masraflarını bal satarak karşıladığını belirtti.
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Tüm varlığının beslediği arılar olduğunu kaydeden Canbey, şöyle konuştu:
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"Çalışmayı çok seviyorum ve bu işi terk etmeyi düşünmüyorum. Eşim de bu konuda bana çok büyük destek veriyor. Allah TKDK'dan razı olsun. Projemizi kabul ederek bize destek verdiler. Kurduğum işten kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum. Onları geleceğe hazırlıyorum. Ben evde oturan diğer kadınlara da evlerinden çıkarak çalışma hayatına atılmalarını tavsiye ediyorum. Bu konuda devletimiz de çok büyük destekler veriyor. Onların da bu desteklerden yararlanarak kendi işlerini kurmalarını, üretim yapmalarını istiyorum."
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"SİPARİŞ ÜZERİNE GÖNDERİYORUZ"
Kaliteli bal ürettikleri için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden sipariş aldıklarını anlatan Canbey, "Ürettiğimiz balın yüzde 95'i organik. Bu nedenle taliplisi çok oluyor. Ürünleri ya kendimiz götürüp teslim ediyoruz ya da kargo ile gönderiyoruz. Eşimle birlikte götürüyoruz, hem gezmiş hem de siparişlerimizi teslim etmiş oluyoruz. 3 ton balı böyle dağıtıyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun" ifadelerini kullandı.
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"KADINLAR EVDE OTURMALI DÜŞÜNCESİNE KATILMIYORUM"
Canbey'in eşi Necmettin Canbey de devletin eşine sağladığı imkanlar sayesinde üretim kapasitelerini artırdıklarını bildirdi. Canbey, zamanla arıcılığa ilgisi ve becerisi artan eşinin kendi işini kurmak için proje hazırlayarak TKDK'ya başvurduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
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Devletimize çok teşekkür ediyoruz. İşimizden de memnunuz. Kimin iş kurma planı varsa ancak parası yoksa devletimiz ona yardımcı oluyor. Şu anda 230 petekte üretim yapıyoruz. TKDK bize çok büyük destek verdi. Devletimizin sağladığı diğer desteklerden de yararlanıyoruz. Bizim bölgemizde bazı insanlara, bayanların erkek işlerinde çalışması farklı geliyor ama ben böyle görmüyorum. Böyle fikirlere de karşıyım.
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Çalışmada erkeklerle kadınlar arasında bir fark görmüyorum. Kadınlar da bu konuda çok başarılı. Evde oturan diğer kadınlara da kendi işlerini kurmalarını tavsiye ediyorum. Eşimle aynıyız, farkımız yok. Evde de arıcılıkta da tarlada da eşimle birlikte çalışıyoruz. Aramızda bir ayrım yok. En büyük destekçim eşim.
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Çocuklarımız da okuldan kalan zamanlarında bize yardım ediyorlar. Eşim arıları çok seviyor ve sürekli onlarla ilgileniyor. Çocuklarımız büyüdü artık eşim de arılarına daha düşkün hale geldi. Onunla birlikte çalışmayı seviyorum.
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ARI KOVANLARINA ULAŞIM İÇİN TELEFERİK SİSTEMİ KURDU
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İlçeye bağlı Güneşli ve Arılı köylerinde arıcılık yapan Mustafa Gedik (53), arı kovanlarının bulunduğu bölgenin sarp arazi yapısına sahip olmasından dolayı ulaşımı kendi imkanlarıyla kurduğu sistemler sayesinde gerçekleştiriyor.
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Arılarını yazın Arılı köyünde kışın ise Güneşli köyünde barındırdığını ifade eden Gedik yaptığı açıklamada, arılarını bıraktığı her iki köydeki arazilere araç yolu olmadığını ifade etti.
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Arılı ve Güneşli köylerine ulaşmak amacıyla iki teleferik sistemi kurduğunu söyleyen Gedik, "Birisi 200 metre diğeri 30 metre uzunluğunda iki adet teleferik sistemi kurdum. Ayrıca Arılı köyüne de arı kovanlarına ulaşmak amacıyla yine 30 metre uzunluğunda 50 santimetre genişliğinde minyatür asma köprü yaptım" dedi.
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Arhavi-Ortacalar karayolunun karşısında bulunan Güneşli köyünde kışın arılarını kışlattığını belirten Gedik, şöyle devam etti:
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Arıları koyduğum araziye araç yolu olmadığı için mecburiyetten kurduğum teleferik sistemi ile ulaşım sağlıyorum. Arılarımı kışlattığım bölge olan Arılı köyünün yüksek olmasından dolayı çok kar yağıyor ve aynı zamanda yaban hayvanları arı kovanlarıma zarar veriyordu.
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Çareyi rakımı az olan Güneşli köyündeki bölgede arazime koyarak buldum. İşe de yaradı. Hem arı kovanlarımın sonbahar ve kış bakımlarını burada kolayca yapabiliyorum hem de ulaşımı daha kolay sağlıyorum. Vadi içinde olduğu için hem sıcak oluyor hem de deniz ve yayla rüzgarı vurmadığı için arılarım daha sağlıklı ve verimli oluyor.
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Gedik, 8 yıl önce kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği teleferik sistemiyle yük de taşınabildiğini kaydetti. Teleferik sisteminin altından derenin geçtiğini ve özellikle bahar aylarında yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte debisinin yükseldiğini ifade eden Gedik, "Bahar aylarında derenin debisi çok yükseliyor. Su neredeyse teleferik sistemine değiyor. İşte bu zamanlarda teleferikten geçmek alışık olmama rağmen beni bile korkutuyor. Buradan geçmek yürek ve cesaret ister. Bu sistemi kullanmasak bu bölgede arıcılık yapamayız" diye konuştu.
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KARAKOVAN BALI 150 LİRA İLE 300 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR
Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda üretilen ve tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balında bu yıl yüksek verim bekleniyor. Kışın Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine göç eden Hizanlı ve diğer gezgin arıcılar, ilkbahar aylarında yerleşim birimlerinden uzaktaki ilçenin yaylalarına dönerek, içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan karakovan balını üretiyor.
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Türkiye'nin birçok bölgesinde arıcılar, aşırı sıcak ve nemli havadan olumsuz etkilenirken, Hizanlı arıcılar zengin floraya sahip ilçede 3 bin rakımlı yaylalarda ürettikleri karakovan balında yüksek verim hedefliyor. Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hizan yaylalarında bu yıl ürettikleri balın kalitesinin çok güzel olduğunu ve geçen yıllara göre daha iyi verim beklediklerini söyledi.
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Bu yıl İstanbul'da düzenlenen, "Kovandan Sofraya Kongresi"ndeki yarışmada karakovan balının dünya birincisi seçildiğini anımsatan Ekinci, şöyle konuştu:
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"Bitlis balı denildiğinde akla ilk Hizan gelir. Çünkü karakovanın merkezi Hizan'dır. Buranın yaylalarında halen yeni yeni açan çiçekler var. Tütsü, süt otu ve geven gibi bitkiler bazı yerlerde yeni açtığı için arılar oldukça polen alıyor. Arıcılarımız sürekli çiçekleri takip ediyor. Çiçekler nerede açarsa arıcılarımız oradalar. Karakovan balında geçen sene 840 ton olan rekoltenin bu yol bin 200 ton olması bekleniyor. Yaklaşık 70 bin karakovanda bal hasadı yapılacak. Bu yıl yaylalarda havalar serin geçtiği için balın akışı katıdır. Su ve nem oranı oldukça az. Su ve nem oranı az olduğunda bal kaliteli olur."
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Ekinci, karakovan balının yüzde yüz doğal olduğunu, içerisinde şeker ve glikoz gibi katkı maddeleri bulunmadığını bildirdi. Ege Üniversitesinde her yıl bal analizi yaptırdıklarını, analizlerde polen ve protein değerlerinin yüksek çıktığını vurgulayan Ekinci, karakovan balıyla düzenlenen tüm bal yarışmalarına katılacaklarını ifade etti.
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"SON YILLARIN EN KALİTELİ BALINI BEKLİYORUZ"
Bal üreticilerinden Çetin Sönmez ise bu yıl son yılların en kaliteli balını beklediklerini söyledi. İlkbaharda Gayda bölgesinde çiçeklerin erken açtığını ve bu nedenle kovanları ilk önce oraya bıraktıklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:
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"Orada çiçekler tükendikten sonra yaylalara çıkmaya başlıyoruz. Yaylalar serin olduğu için burada hasat yapıyoruz. Süzme bal hasadına başladığım halde dışarıdan aşırı şekilde polen geliyor. Çiçek çeşitleri devam ediyor. 10 gün sonra kasnak balının hasadını, havalar iyice soğuduktan sonra da karakovan hasadını yapacağım. Hava soğuduğunda bal akımı duracak. Bal sertleşecek ve petek kırılmaz duruma gelecek. O balı yediğimizde ağızda mum kalmaz. Yani mum yok denecek kadar az."
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Bu arada karakovan balının kilogramının 150 ila 300 liradan satıldığı belirtildi.
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HAYIT BALI MARKALAŞMA YOLUNDA İLERLİYOR
Yapılacak olan çalışmalarla hayıt balının karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak olan kooperatif, böylelikle Aydın'da yıllık 6 tonluk üretimi yapılan hayıt balını marka haline getirmeyi hedefliyor.
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Aydın'a özgü hayıt balının kendine özgü tadı olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Ayhan Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:
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"Yapacağımız çalışmalarla karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracağımız hayıt balının tüketimini ve fiyatını arttırmak istiyoruz. Vatandaşlar bu balın özelliğini bilerek alıp tüketecek. Bu bal değerlenince arıcılarımız da daha fazla üretmeye başlayacak. Arıcılarımızdan topladığımız hayıt balını kooperatif olarak toplayıp kavanozlarda vatandaşlarımıza satışa sunacağız"
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Hayıt balının Aydın arıcısı için çok değerli olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:
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"Hayıt balını Türkiye'de ön plana çıkaracağız. Diğer illere özgü çeşitli ballar var. Bizde Aydın'ın hayıt balını, marka haline getireceğiz. Bu balla satış rekoru kıracağımızı düşünüyoruz"
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ADIYAMAN GEVENDER BALI MARKALAŞIYOR
Adıyaman'da üretilen ve "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret tescili yapılan balın marka olması için çalışmalar yürütülüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın zengin bir floraya sahip olduğunu, bunun da üretilen balın kalitesine yansıdığını belirtti.
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Bölgede üretilen balın prolin değerinin çok yüksek olduğunu, içerisinde de sakkaroz bulunmadığını vurgulayan Alan, Türkiye'deki marka ballardan çok daha kaliteli üretim yaptıklarını kaydetti. Alan, il genelinde 75 bin kovanda bal üretildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
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"Yörede 97 arıcımız organik bal ile uğraşıyor. Bunların 3 bin 810 kovanı var. Bu yıl bal veriminde çok ciddi artış mevcut. Yaklaşık 50 ton civarında da organik bal elde edeceğiz. Bu 'şifalı' dediğimiz, hiçbir ilaç kalıntısı olmayan baldır"
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Adıyaman Arıcılar Birliğinin "Adıyaman Altın Geven Balı" adıyla coğrafi işaret belgesi aldığını anımsatan Alan, sözlerine şöyle devam etti:
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"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Yatırım Destekleme Programı kapsamında bal işleme ve paketleme tesisi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı da kek, petek ve kovan üretim merkezi kurdu. Adıyaman'ın balına güveniyoruz. Adıyaman Altın Geven Balı bundan sonra kalitesiyle Türkiye'de marka olacaktır."
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BAL VERİMİ 8 KİLOGRAMDAN 15 KİLOGRAMA YÜKSELDİ
Adıyaman'ın kuzey ilçelerinden Gerger, Sincik ve Çelikhan'da ciddi bal üretimi yapıldığını aktaran Alan, floranın bu bölgelerde çok daha zengin olduğunu ifade etti. Alan, geçen hafta Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, Adıyaman ziyaretinde "Beş bal ormanı kurma sözü" vermesiyle arıcıların adeta bayram ettiğini anlatan Alan, bundan sonraki süreçte Adıyaman'da arı kovanı dağıtmaya devam edeceklerini bildirdi.
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Kentte yürütülen çalışmalarla arıcılığın ciddi anlamda gelişim göstereceğini vurgulayan Alan, şöyle devam etti:
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Arıcılarımızın gelir seviyesini artırmak için organik arıcılığa ciddi önem veriyoruz. Son yıllarda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile yaptığımız projelerle, cefakar arıcılarımız artık karanlıkta kalmıyor. Onlara taşınabilir konteynerler veriyoruz, güneş enerji sistemleri kuruyoruz. Bununla birlikte arıcılarımız yaylaya çıktıklarında hem cep telefonlarını şarj ediyor hem de hasat zamanı makinelerini güneş enerjisinden elde edilen elektrikle çalıştırabiliyor.
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Son zamanlarda geliştirdiğimiz projelerle arı otunun ekimini teşvik ediyoruz. Bu sayede arıcılık ilimizde hızla gelişiyor. Bu yıl rekoltede de çok ciddi artış söz konusu. Geçmiş yıllarda kovan başına 8 kilogram civarında olan bal verimi, bu yıl 15 kilograma yükseldi. Arıcılarımızın yüzü gülmeye başladı. İnşallah bundan sonra verimimiz daha da artmaya devam edecek.
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ANTALYA TOROS DAĞLARI'NDA YETİŞEN ORGANİK BAL HASADI YAPILDI
Antalya'nın Toros Dağları'nda organik elde edilen ve tescillenmesi için patent çalışmaları devam eden Akseki balındaki rekolte, üreticinin yüzünü güldürdü.
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Akseki ilçesinde bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda üretilen balın hasadına başlandı. Torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.
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Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Akseki'de, bu yıl yaklaşık 5 bin kovandan yaklaşık 50 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan balın süzmesi 150, kara kovanı ise 200 liradan satışa sunuldu.
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Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal yaptığı açıklamada, Akseki balının bir marka olduğunu, özellikle Çimi yaylası balının çok tercih edildiğini söyledi.
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İlçedeki Toros Dağlarında üretilen bala talebin fazla olduğunu ifade eden Uysal, şöyle devam etti:
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"Akseki balının tescillenmesi için patent çalışmalarımız var. Akseki balı doğal ve organiktir. Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aroması çok özeldir. Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır"
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"ARILARA BEBEK GİBİ BAKIYORUZ"
Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 59 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı.
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Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, "Kara kovanlarımızdan bal hasadı yapıyoruz. Ballarımız hastalar için şifadır" dedi.
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Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, sözlerine şöyle devam etti:
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"Çektiğimiz emeğe değiyor. Eşim, ağabeyim ailece atalarımızdan devraldığımız arıcılığı sürdürüyoruz. Arılara bebek gibi özenle bakıyoruz. Bizim ballarımızı özellikle hasta olan kişiler alıyor. Biz bunu hastalara gönderirken sanki biz hastaları iyileştirmiş gibi mutlu oluyoruz. Bizim bu bölgenin balları hakiki organik baldır"
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Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.
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Mevlüt Arıcı ise bal veriminin çok iyi olduğunu, rekoltenin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Bala talebin fazla olduğuna dikkati çeken Arıcı, "Her yıl böyle verim olmaz. Arıcılar her zaman umutla yaşar. 7-8 yılda böyle iyi hasat olur. Bu yıl bir kovandan ortalama 9-10 kilo arasında bal alacağız." ifadelerini kullandı.