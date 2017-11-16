İş-Yaşam

Karakovan balının hasadına başlandı

18.04.2017 - 16:09 | Güncelleme: AA

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda üretilen, tadı, aroması ve kalitesiyle benzerlerinden ayrılan karakovan balının hasadına başlandı. Balın kilogramı 150-300 liradan satışa sunuluyor

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    İlçenin zengin floraya sahip yüksek kesimlerinde katkı maddesi kullanılmadan üretilen ve prolin (proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri yüksek karakovan balının hasadı, zorlu uğraşın ardından gerçekleştiriliyor.

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    Sıcak havalardan etkilenmesi ve nem oranının dengelenmesi için söğüt dallarından yapılan, etrafı tezekle sıvanan özel kovanlarda üretilen bal, kilogramı 150-300 liradan satışa sunuluyor.

     

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    Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin rakımlı Şemsan Yaylası'nda bal hasadına başladıklarını söyledi.

     

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    İlçede yaptırılan kovanlarda el değmeden üretilen ve yüzde yüz doğal olan balın, tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrıldığını anlatan Ekinci, "İlkbaharda kovanların ağzı kapatılarak yüksek kesimlere konuluyor. Hiçbir kimyasal ilaç ve katkı maddesi vermiyoruz. Sonbaharda açtığımız zaman doğal balımızı alıyoruz" dedi.

     

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  • 5 Karakovan balının hasadına başlandı
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    Ekinci, birliğe üye 560 kişinin olduğunu, bunlardan 310'unun aktif çalıştığını söyledi.

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