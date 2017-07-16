İŞ-YAŞAM

Kars'taki bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşandı

18 Nisan 2017 Salı, 16:09:15 AA

Doğu Anadolu'da bir süredir etkili olan sıcak hava nedeniyle çiçeklerin kuruması bal üreticilerini mağdur etti. Geçen yıla göre rekoltede bu yıl yüzde 80 düşüş yaşandı

  • 1 Kars'taki bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşandı
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    Türkiye'de yüksek rakım ve zengin florasıyla bal üretiminde önemli yere sahip Kars ile çevre illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, çiçeklerin kurumasına ve arıların yeterince bal yapamamasına neden oldu.

  • 2 Kars'taki bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşandı
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    Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş yaptığı açıklamada, bir süredir Türkiye genelince kavurucu sıcakların etkili olduğunu belirterek, sıcaklık dolayısıyla oluşan kuraklığın en çok arıcılık sektörünü etkilediğini söyledi.

  • 3 Kars'taki bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşandı
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    Sıcaklığın etkisiyle çiçeklerin kuruduğunu anlatan Ertaş, "Arılar balı çiçeğin nektarından alır, sıcaklık dolayısıyla o öz nektar suyu kurudu. Diğer hayvanlar kuru otlarla da idare edebilir ancak arılar öyle değil. Arılar çiçeklerin içindeki öz suyu getirip kovana boşaltıyor ve kovan içerisinde onu olgunlaştırarak bal kıvamına getirir. Dolayısıyla sıcak havalardan ilk etkilenen arı oluyor" dedi.

  • 4 Kars'taki bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşandı
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    Ertaş, yörede kışın yaşanan soğuk havanın yazın da sıcak havanın arı üreticilerini zor durumda bıraktığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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  • 5 Kars'taki bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşandı
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    "Bölgede, mayıs ayının sonundan itibaren güney yönden sıcak rüzgarlar etkili oldu. Bu rüzgarlar bitkilerin içerisinde barındırdığı öz suyu kuruttu ve bir süre sonra da bitkiler kurumaya başladı, haliyle bu durumdan da arılar çok etkilendi. Bal hasadı olacağı dönemde arıcılar çok kötü bir sezon geçirdi. Kış çok sert geçtiği için bu yıl yöremizde kışın da yüzde 70'lere varan bir arı kaybı vardı. Tüm Türkiye'de bir arı kaybı yaşandı. Bunun üstüne bir de kuraklık gelince arıcı tamamen perişan oldu, arıcılık sektörü şu anda çok kötü durumda"

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YORUMLAR 3
  • Misafir 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:14
    Tebrikler size nasıl ulasabilirim.
  • Misafir 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:13
    Tebrikler size nasıl ulasabilirim.
  • Misafir 19 Nisan 2017 Çarşamba 18:14
    Tebrik ederim İsmail Bey
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